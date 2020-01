Dresden: Gefährliches Pflaster auf dem Weg nach Langebrück

Dresden

Ein ganzjährig nutzbarer, sicherer Rad- und Fußweg sowie ein sofortiges Tempolimit – zwei Forderungen für die Staatsstraße 180 zwischen Klotzsche und Langebrück, hinter die sich fast 1300 Dresdner in einer Petition gestellt haben. Des Weiteren verlangen sie die Schaffung von sicheren Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer im Bereich des Parkplatzes Silbersee und am Ortseingang in Langebrück.

Ein unbefestigter Waldweg ist die einzige Alternative

Der Initiator der Petition, Frank Andraczek, überreichte diese am Mittwoch an Landtagspräsidenten Matthias Rößler ( CDU). „Die S 180 ist die einzige Verbindung zwischen Klotzsche und Langebrück“, erklärt Andraczek. Um nicht die stark frequentierte Straße zu benutzen, haben Fußgänger und Radfahrer derzeit nur eine Alternative: einen unbefestigten Waldweg. „Dieser entspricht aber weder von der Breite noch von der Oberflächenqualität den Anforderungen zur Nutzung als Fuß- und Radweg in beidseitiger Richtung.“ Zum Teil besteht dieser nämlich aus einer Schotterpiste.

Rund 8000 Autos fahren am Tag über die Straße

Ausweichen auf die Staatsstraße ist zwar möglich, allerdings riskant. Der Grund: Die Gesamtverkehrsbelastung am Ortseingang Langebrück sei wochentags mit rund 8000 Autos pro Tag sehr hoch, darüber hinaus auch das gemessene Geschwindigkeitsniveau der Autofahrer. Die Unterzeichner berufen sich hier auf eine vom Verkehrsclub Deutschland ( VCD) im April 2019 durchgeführte Studie.

Tempolimit 70 sei von Vorteil

Aus diesem Grund sei ein Tempolimit auf der gesamten Straße von 70 Stundenkilometern von Vorteil – findet zumindest eine Unterzeichnerin der Petition, die die Strecke seit 48 Jahren mit dem Fahrrad befährt. Sie verfolge auch das zunehmende Verkehrsaufkommen hautnah. Die Ursache glaubt der Initiator zu kennen: „Die Zunahme der Verkehrsströme hängt zusammen mit den steigenden Einwohnerzahlen in den Regionen nördlich von Dresden und mit der zunehmenden Attraktivität der Dresdner Heide als Ausflugsziel.“

Verkehrsministerium muss die Petition bearbeiten

Wann und ob sich etwas an der Situation ändert, ist offen. Die Petition muss zuerst ans Verkehrsministerium weitergeleitet werden. Die dortigen Mitarbeiter bearbeiten diese im Anschluss. Das kann allerdings bis zu drei Monaten dauern.

Von Felix Franke