Dresden

Auch wenn aus Dresden schon wieder Urlaubsflieger in die Sonne starten – ein Rest Unsicherheit angesichts der pandemischen Lage bleibt bei vielen bestehen. Gut, wenn auch die eigene Stadt Möglichkeiten bietet, ein bisschen Ur­laubsflair zu genießen. Wir haben ausprobiert, wie gut das im Las Tapas funktioniert – immerhin liegt das Restaurant mitten im touristischen Hotspot an der Frauenkirche. Wir treffen uns zum Mittagessen auf der gemütlichen Außenterrasse. Die Sonne gibt alles, um Urlaubsstimmung aufkommen zu lassen, und tatsächlich lässt auch der Außenbereich mit seinen Sitznischen aus dunklen Holzbänken inmitten des Trubels der Münzgasse das Gefühl aufkommen, man befinde sich an ei­ner spanischen Plaza irgendwo im Süden.

Einmal quer durch den Tapas-Garten

Unser Servicemitarbeiter ist sehr auf Zack, ausgesprochen freundlich und reicht uns auf Nachfrage gern Stift und Papier, denn bei über 70 verschiedenen Tapas verliert man schon mal den Überblick. Die Auswahl ist aber nicht nur riesig, sondern auch vielfältig. Vegetarisch, mit Fisch oder Fleisch, warm oder kalt – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei, beliebig wirkt die Karte trotz des Umfangs (neben Tapas gibt es auch eine Reihe von Fleisch- und Meeresfrüchtegerichten, Suppen und natürlich Paella) aber keineswegs. Wir haben – wie es sich für Tapas gehört – keinen grimmigen Hunger, aber großen Appetit mitgebracht, die Entscheidung fällt schwer. Daher probieren wir zunächst die Tagesempfehlung: eine geeiste Melonensuppe mit Hähnchenspieß (6,20 Euro). Als diese uns an den Tisch gebracht wird, können wir auch unseren gut gefüllten Bestellzettel abgeben.

Es geht einmal quer durch den Tapas-Garten: Geschmolzener Manchego in Serranoschinken (5,90 Euro), frittierte Calamari (6,90 Euro), Pimientos de padron mit Meersalz (5,70 Euro), gegrillte Artischockenherzen in Zitronen-Minz-Öl, kanarische Minikartoffeln mit roter und grüner Paprikasoße (5,50 Euro) und gegrillte Streifen vom schwarzen Iberischen Schwein mit Olivenöl, Kräutern, Knoblauch und Chili (9,90 Euro). Die Wartezeit vertreiben wir uns mit unserer Vorspeise. Anders als erwartet ist hier Honig- statt Wassermelone in der Suppe gelandet. Obgleich das kalte Süppchen zunächst ein schönes Sommergericht ist, nimmt die Süße der Melone zunehmend die Leichtigkeit. Wir sind uns einig: Lecker, aber die Hälfte hätte uns hier locker auch gereicht.

Flanierender Futterneid

Umso mehr freuen wir uns deshalb auf unsere Tapas. Lange müssen wir nicht darauf warten, schon bald ist unser Tisch gut gefüllt mit den vielen kleinen Schälchen farbenfrohen Inhalts. Alles sieht frisch und lecker aus, ein angenehmer Duft steigt uns in die Nase und sofort schlägt der imaginäre Zeiger noch ein bisschen mehr in Richtung Urlaubsstimmung aus. Dass uns flanierende Touristen futterneidvoll-interessiert auf die Teller schauen, gehört da irgendwie dazu. Muss man freilich mögen, lässt sich mit voller Konzentration aufs Essen aber auch gut ausblenden.

So vielfältig unsere Auswahl, so durchmischt fällt auch unser Urteil aus. Die in Olivenöl gebratenen grünen Mini-Paprika etwa sind hervorragend: Nicht zu viel Salz, nicht zu fettig, schön knackig und einfach lecker – gut, dass die Portion außerdem noch recht groß ausfällt. Auch die Artischockenherzen in Öl begeistern auf ganzer Linie: Die Kombination aus Minze und Zitrone macht die Herzchen herrlich frisch und aromatisch, da scheint die Sonne Spaniens direkt auf den Gaumen. Fast schon etwas blass kommen im direkten Vergleich die kanarischen Kartoffeln daher, auch in den beiden Dips fehlt uns ein bisschen der Bums.

Frisch und farbenfroh überzeugen die Tapas auch visuell. Quelle: Anja Schneider

Die Calamari stellen meinen Kauapparat vor eine Herausforderung, jedoch vermag mich der gemeine Tintenfisch allgemein nur sehr selten zu begeistern. Die Begleitung hat nichts zu beanstanden und freut sich über ihren nun größer gewordenen Anteil. Dafür punktet der angeschmolzene Manchego in knuspriger Serrano-Hülle, die Aromen verbinden sich toll und auch hier kein Salz-Alarm.

Steckbrief Restaurant Las Tapas Adresse Münzgasse 4, 01067 Dresden Tel. 0351 496 01 08 Konzept spanische Häppchen und authentische Hauptgerichte Extras beheizte Außenterrasse Geöffnet täglich von 11 bis 1 Uhr Preise Tapas ab 3,90 Euro Gesamtnote 8,4 (von max. 10) Essen: 8 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent)Service: 9 (20 Prozent)Ambiente: 9 (20 Prozent) Fazit leckere Häppchen mit integriertem dulce vida

Die Aioli zum Kalmar ist ebenfalls sehr gut – einen Vampir könnten wir nun zwar mühelos in die Flucht schlagen, allerdings ist das Auftauchen eines solchen tagsüber ja eher nicht zu erwarten und Knoblauch wurde hier in einem sehr angenehmen Maß verwendet. Das ist durchaus keine Selbstverständlichkeit. Etwas enttäuscht sind wir lediglich von den Tranchen vom Iberico-Schwein. Diese sind etwas sehr rare geraten, weshalb das Schwein heute nicht so richtig die Sau rauslässt.

Direkt an der belebten Münzgasse kommt auch in Dresden-City spanisches Flair auf Quelle: Anja Schneider

Insgesamt fällt unser Fazit dennoch positiv aus. Wir würden am liebsten noch mehr essen, aber satt sind wir halt „leider“ auch geworden. Der Geldbeutel wird hier ein wenig mehr beansprucht als in anderen Stadtteilen, angesichts der prominenten Lage überrascht das aber wenig und tut dem Preis-Leistungs-Verhältnis letztlich auch keinen Abbruch – auch weil hier mitnichten eine lieblose „Touristen-Falle“ zuschnappt. Nicht alle probierten Tapas haben uns zu 100 Prozent überzeugt, mit Ausnahme vom Schwein ist das aber eher eine Frage persönlicher Präferenzen – und fürs nächste Mal gibt es immerhin ja auch noch reichlich andere Dinge zu probieren.

Von Kaddi Cutz