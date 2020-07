Dresden

Der Dresdner Maler Andreas Garbe bereist seit 15 Jahren die Welt, besonders Lateinamerika, um sie in Acrylbildern festzuhalten. Davon ist jetzt eine Auswahl in der Galerie Abstrakte Momente zu sehen. Das große Interesse für indigene Kulturen hat seine Ursache in seiner chilenisch-deutschen Herkunft.

Früh entwickelte der junge Maler ein Gefühl für das Fremde, das die Welt in großer Vielfalt bietet. Dazu gehören Empathie in fremdes Leben, Interesse für Volks-und Brauchtum und malerische Inspiration durch eine bizarre Landschaft mit ihrer profanen und sakralen Architektur. Die erste große Reise fand im Jahr 2006 statt, auf der er China bereiste und den Buddhismus kennenlernte. Weitere folgten 2007 nach Australien und 2008 nach Mittelamerika und Mexiko mit einer Rundreise über Yukatan, wo er sich in die alten Tempelanlagen, Ruinen und Pyramiden der Maya vertiefte.

Anzeige

Inspiration aus Mexiko

Die Acrylmischtechnik „Das Vermächtnis des Pakal“ (2010-2019) ist von der Ruine Palenque, eine ehemalige Mayametropole im Urwald von Chiapas in Mexiko inspiriert: Die monumentale Tempelanlage wird in einem dreiteiligen Bild dargestellt, in dessen Zentrum sich der Haupttempel auf einer Stufenparamide befindet.

Weitere DNN+ Artikel

Garbe interessierte die mythische Dimension des Bauwerkes, ihre geistig-spirituelle Ausstrahlung. Australien war 2014 Ziel des reisenden Künstlers. Darunter fallen die beiden Landschaften „ The Edge of Jim Jim“, ein Wasserfall im Kakadu-Nationlapark, sowie das Tafelbild „Die Wiege, die von den Sternen fiel“ mit einer Landschaft vom großen Meteoriteneinschlagskrater im Roten Zentrum Australiens. Eine Legende der Aborigines besagt, dass es sich um die Wiege eines Sternenkindes handelt, die beim Tanz der Sterne vom Himmel fiel.

Mensch und Maschine in enger Beziehung

Science-Fiction und philosphisch-gesellschaftliche Aspekte bilden den Hintergrund für einige Bilder, darunter „Welcome to Future“, das von der Triologie „Trisolaris“ des chinesischen Autors Liu Cixin inspiriert ist und eine fiktive Gesellschaftsform beschreibt. In „Fusion“ deutet Garbe eine Entwicklung an, in der Mensch und Maschine in Zukunft eine enge Beziehung eingehen werden. „LIKE4LIKE“, eine Ölmischtechnik, beschäftigt sich mit dem zunehmenden Narzissmus in der Gesellschaft, der durch die sozialen Medien geschürt wird.

Im Porträt stellt er die Veränderungen der Gesellschaft und des Individuums in den Mittelpunkt. Das oft stilisierte Bildnis wirft Fragen nach dem Woher und Wohin auf und wer wir wirklich sind. In ihm geht es vor allem um Individualität und Identität: Ist das Individuelle vornehmlich biologisch und psychologisch bestimmt, so fächert sich die Identität in soziale, historische und kulturelle Komponenten auf. Garbes Werk zeichnet sich durch eine durchaus philosophische Fragestellung aus, die Landschaft und Kultur in enger Beziehung zueinander sieht. Dabei geht es ihm immer um den Geist dieser Beziehung, den er versucht, in seiner Malerei einzufangen und zu visualisieren

bis 9. September, Galerie Abstrakte Momente, Hoyerswerdaer Straße 21, 01099 Dresden. Kontakt: 0351/33 93 959, www.abstrakte-momente.de geöffnet: Mo und Di 15-19 Uhr, Mi 10-14 Uhr, Do und Fr 15-19 Uhr, Sa 10-13 Uhr.

Von Heinz Weißflog