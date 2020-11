Dresden

Der Martinstag naht, die Gänsezeit beginnt, doch das Martinsgansessen in der Lieblingsgaststätte fällt dieses Jahr aus. Bis Ende November müssen die Gaststätten per Corona-Verordnung geschlossen bleiben. Werden die hiesigen Landwirte nun ihre Gänse nicht los?

Kein Absatzproblem beim Podemuser Biobauern

Bio-Bauer Bernhard Probst vom Vorwerk Podemus sieht dieses Problem nicht. Im Gegenteil. Er ist zuversichtlich, dass er seine 1000 Gänse, die Biolandwirt Tobias Uhlig aus Naundorf für das Vorwerk Podemus großzieht, auch los wird. „Wir verkaufen die allermeisten Gänse sowieso über unseren Hofladen. Ich würde sogar sagen, dass sich der Absatz verbessert hat. Die wenigen Caterer, die jetzt wegfallen, können wir so gut kompensieren.“

Die ersten Gänse werden zwei Tage vor dem Martinstag geschlachtet. „Da schlachten wir ein bisschen mehr, als wir Bestellungen haben, um auch etwas im Frost anbieten zu können“, so Bernhard Probst. Die Weihnachtsgänse sind dann ab 21. Dezember dran, damit sie wirklich frisch auf den Teller kommen. Ohne Vorbestellung gehe da aber nichts, so der Chef des Vorwerks Podemus.

Bei Tobias Uhlig auf dem Biohof am Eichberg wachsen die Gänse für das Vorwerk Podemus in Dresden auf. Dessen Chef, Biobauer Bernhard Probst, hat kein Gänse-Absatzproblem. Im Gegenteil. Quelle: Vorwerk Podemus/www.zeitfuergenuss.org

Nur rund 20 Prozent der deutschen Gänse gehen in die Gastronomie

„Aktuell ist der Gänseabsatz noch nicht so dramatisch eingebrochen“, schätzt Katharina Standke, die Geschäftsführerin des Sächsischen Geflügelwirtschaftsverbandes, ein. Zum einen gehen „schätzungsweise nur um die 20 Prozent der in Deutschland aufgezogenen Gäste in die Gastronomie“. Zum anderen würden die Landwirte auf das klassische Weihnachtsgeschäft setzen und hoffen, dass die Kunden dann zu Gänsen aus der Region greifen.

„Wenn das aber mit den Gaststättenschließungen auch im Dezember anhält, sind die Folgen schwer abzusehen“, sagt Katharina Standke. Denn sie sieht noch ein anderes Problem. Billiggänse aus Osteuropa drängen sehr massiv auch auf den sächsischen Markt. „Die Geflügelfleischproduktion ist in Osteuropa enorm hochgefahren worden, jetzt fällt aber die Gastronomie als Abnehmer weg. Die Preise sind im freien Fall. Gänse für fünf Euro das Kilo, da können die hiesigen Landwirte nicht mithalten.“

Kilopreis für deutsche Gänse steigt weiter

Im Gegenteil. Durch steigende Personalkosten, Transportkosten, Abnahme der zur Verfügung stehenden Flächen und damit Steigerung der Preise sowie Investitionen ins Tierwohl steigen die Preise für deutsche Gänse auch dieses Jahr. Katharina Standke schätzt, dass der Anstieg ein bis zwei Euro pro Kilo betragen wird. Im Einzelhandel müsste man also mit einem Kilopreis von 13 bis 15 Euro für eine deutsche Gans rechnen, ab Hof mit 16 bis 17 Euro pro Kilo.

Für die Gastronomen ist die erneute Schließung der Restaurants aufgrund der Coronaverordnung jetzt im November eine Katastrophe. „Wir waren am Martinstag mittags und abends ausgebucht“, heißt es zum Beispiel aus dem Klosterhof in Leubnitz. „Wir haben unseren Gästen jetzt angeboten, dass sie ihre Gans bei uns zubereitet abholen und zu Hause essen können.“ Die Resonanz sei gut. Ein Abhol- und Lieferservice für ausgewählte Speisen werde aber nicht nur am Martinstag angeboten.

Gänsebraten vom Lieblingsrestaurant holen

Das ist jetzt auch in vielen anderen Gaststätten so. Im Schillergarten zum Beispiel kann man frisch gekochtes Essen bestellen, selber abholen oder den Lieferservice nutzen. Das Carolaschlösschen rührt unter anderem auch über Instagram für den Gänsebraten zum Abholen oder Anliefern die Werbetrommel. Es gibt noch viele weitere Beispiele. Am besten also beim Lieblingsrestaurant nachfragen.

Carsten Rühle, der Betreiber der Gaststätte Luisenhof, hat seit 1. November ein Gänsetaxi, um Gänsebraten und mehr zu den Kunden, die gern bei ihm gespeist hätten, nach Hause zu bringen. „Wir hatten erst vor, das Gänsetaxi als Zusatzgeschäft zu betreiben“, so Carsten Rühle. Jetzt ist es die einzige Einnahmequelle. Diese könne aber nur einen kleinen Teil des Umsatzeinbruches durch die verordnete Gaststättenschließung kompensieren. „Wir reden hier von zehn Prozent.“

Stephan Kirchner, der Küchenchef vom Luisenhof in Dresden, belädt das Gänsetaxi. Das hatten die Luisenhof-Wirtsleute Carsten Rühle und Carolin Rühle-Marten eigentlich als Zusatzgeschäft gedacht. Jetzt ist es die einzige Einnahmequelle. Quelle: Luisenhof/PR

Denn das Gänseessen hat im Luisenhof Tradition. Und es sorgt im November, der für die Gastronomie im Allgemeinen eher ein lauer Monat ist, für Frequenz. Schon Vorgänger Armin Schumann hat das Gänseessen hier zelebriert und damit Gäste angelockt.

Jetzt fragt sich Carsten Rühle, wie es weitergeht. „Wir müssen im Frühsommer unsere Gänse bestellen. Ich war da dieses Jahr schon zurückhaltend und habe ein Fünftel weniger geordert.“ Aber 2000 Gänse seien es trotzdem, die jetzt im Frost liegen. Alle Hoffnung liegt auf dem Weihnachtsgeschäft.

Von Catrin Steinbach