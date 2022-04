Dresden

Die Bibliotheken Cossebaude, Johannstadt, Prohlis und Weißig öffnen am kommenden Montag wieder. Dann ist das Serviceangebot der Zweigstellen wieder vollumfänglich nutzbar. Nutzer der Bibliotheken müssen ihre Medien aber noch nicht sofort zurückgeben: Diese wurden automatisch mindestens bis zum 28. Mai verlängert. Die Fahrbibliothek rollt hingegen weiterhin nicht durch Dresden.

Grund für die einmonatigen Schließungen war eine Abordnung von Bibliothekaren an das Gesundheitsamt gewesen. Dort sollten insgesamt 24 Angestellte der Städtischen Bibliotheken bei der Kontaktnachverfolgung unterstützen. Damals befand sich Dresden auf dem Höhepunkt der fünften Corona-Welle mit täglich etwa 3000 Neuinfektionen. Als städtische Einrichtungen müssen die Bibliotheken im Falle von Personalabordnungen durch die Stadtverwaltung Personal bereitstellen.

18 Mitarbeiter kehren zurück

Kai Schulz, Sprecher der Landeshauptstadt, erklärte damals: „Zu dem zusätzlichen Personalbedarf im Gesundheitsamt infolge der wieder deutlich ansteigenden Coronafallzahlen kommt die Unterbringung und Registrierung geflüchteter Menschen hinzu.“ Deshalb waren Mitarbeiter des Bürgeramts und des Hochbauamts von der Kontaktnachverfolgung abgezogen und durch Angestellte der Städtischen Bibliotheken ersetzt worden.

Nun kehren 18 Mitarbeiter wieder in die Zweigstellen zurück. Vier weitere Angestellte verbleiben im Gesundheitsamt, unterstützen dort bei der personalaufwendigen Kontrolle der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Zwei Bibliothekare unterstützen hingegen die Ukraine-Hilfe der Landeshauptstadt.

Kann bald wieder öffnen: Die Bibliothek Johannstadt. Quelle: Städtische Bibliotheken

Angebote für Kinder fielen weg

Bibliotheksdirektorin Marit Kunis-Michel äußerte aufgrund der Schließungen besondere Sorgen um die Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen. „Eigentlich wäre es unsere Aufgabe, beim Abbau der während Corona entstandenen Defizite zu unterstützen. Das können wir aber durch die Schließungen an einigen Orten nicht leisten.“

Kritik an der Entscheidung, Personal aus den Bibliotheken abzuziehen, kam daraufhin im März von SPD, Bündnisgrünen und Linken im Stadtrat. Anja Apel (Linke) forderte damals einen Erhalt der Stadtteilbibliotheken. „Wir fordern den Oberbürgermeister auf, kein Personal aus den Bereichen abzuziehen, die gerade für Kinder und Jugendliche von Bedeutung sind.“

Stadträtin fordert Plan für den Herbst

Auch heute steht Apel noch hinter ihrer Kritik an den Abordnungen. Einen Antrag im Stadtrat, diese rückgängig zu machen, will sie nun aufgrund der geschaffenen Fakten zwar zurückziehen. „Wir werden uns aber mit unserer Bürgermeisterin Frau Dr. Kaufmann zusammensetzen, um darüber zu sprechen, was im kommenden Herbst anders laufen sollte.“ Ob es bei steigenden Infektionszahlen erneut zu Abordnungen von Bibliothekaren kommt, bleibt damit unklar. Von den 180 Mitarbeitern der Städtischen Bibliotheken sind über 100 für die Kontaktnachverfolgung geschult.

