Dresden

30 Jahre lang leitete Prof. Dr. Arend Flemming die Städtischen Bibliotheken und war maßgeblich an ihrer Entwicklung beteiligt. Jetzt hat wegen einer Krebserkrankung des Direktors Marit Kunis-Michel, bisher Leiterin der Zentralbibliothek, kommissarisch seinen Posten übernommen.

„Es ist wichtig, dass hier in den Bibliotheken der Alltag weitergeht und nichts liegenbleibt. Deshalb sehe ich es als meine Pflicht, Prof. Flemming so gut wie möglich zu vertreten, auf dass er bald genese“, sagt Kunis-Michel zu ihrer Amtsübernahme.

Marit Kunis-Michel studierte Kommunikationswissenschaften an der Technischen Universität Dresden und der Universität Caen in Frankreich. Nach ihrer Ar­beit an der TU Dresden und der Universität Mannheim koordinierte sie sieben Jahre lang das Bibliotheksprojekt „Lesestark! Dresden blättert die Welt auf“ zur Lese-, Schreib- und Sprachförderung für Vorschüler und Erstklässler.

Die Bibliothek als „Dritter Ort“ in Dresden

Mit dem Umzug der Haupt- und Musikbibliothek in den Dresdner Kulturpalast übernahm sie die Leitung der damit entstandenen Zentralbibliothek. Die Zweigstelle in der Innenstadt ist eine Bibliothek nach modernem Konzept, mit Lese-, Internet-, Hör- und Spielplätzen und damit weit mehr als nur eine Verwaltungsstation für Bücherausleihe und -rückgabe.

Sie zu verlassen, nachdem sie diese drei Jahre lang mit aufgebaut habe, sei nicht leicht. Aber die 46-Jährige ist entschlossen, die neue Aufgabe mit genau so viel Energie anzugehen wie die bisherige. Sie sei stolz, mit einem sehr guten Team aus Mitarbeitern in der Bibliothek zu arbeiten: „Gemeinsam werden wir die erfolgreiche Arbeit von Prof. Flemming fortführen und hoffen so, seinen Genesungsprozess zu begleiten.“

Arend Flemming, der seit 1991 Direktor der Städtischen Bibliotheken war, gewann in seinem Amt zahlreiche Preise, darunter den Ersten Gender-Preis der Landeshauptstadt Dresden und den Sächsischen Inklusionspreis. Ein Ziel seines Konzeptes ist, die Bibliothek zu einem „Dritten Ort“ in unserer Stadt zu machen – also zu dem Ort, der neben Arbeitsplatz und Wohnung der Anlaufpunkt für gesellschaftliches Miteinander ist.

Arend Flemming, seit 1991 Direktor der Städtischen Bibliotheken. Quelle: Carola Fritzsche

Unter Marit Kunis-Michel ist bisher die Zentralbibliothek so ein Ort geworden. Als jemand, der Bücher und Bibliotheken liebt, sagt sie jetzt: „Gemeinsam mit den Kollegen wuppen wir das.“

Von Linde Gläser