Dresden

Professor Heinz Reichmann verabschiedet sich nach 16 Jahren aus dem Amt des Dekans der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität (TU) Dresden. Er gilt als einer der Gründungsväter der Hochschulmedizin Dresden und war zuletzt dienstältester Dekan einer Medizinischen Hochschule in Dresden.

Ein Garant für Neuerungen

Seit 2005 war Reichmann Dekan der Medizinischen Fakultät und hatte großen Anteil daran, dass sich die Hochschulmedizin so erfolgreich entwickelt hat. Der medizinische Vorstand des Uniklinikums Dresden (UKD), Michael Albrecht, fügt an, dass sich „die erfolgreiche Entwicklung der Medizinischen Fakultät der TU Dresden und des Universitätsklinikums immer gegenseitig bedingt haben. Daran hat Prof. Heinz Reichmann einen maßgeblichen Anteil und dafür gebührt ihm Dank und Anerkennung“.

1996 wurde Reichmann zum Vorstand der Klinik für Neurologie in Dresden gewählt und brachte in die Patientenversorgung am UKD zahlreiche Innovationen ein. Er folgte damals dem Ruf an die Elbe, weil er eine Chance sah, eine komplett neue Klinik aufzubauen. Vorhandene Strukturen wurden über die Jahre um eine Schlaganfallstation, eine Intensivstation und wissenschaftliche Labore erweitert.

Mit Gemeinschaftsgefühl an die Spitze

So traf er auf eine noch junge Dresdner Hochschulmedizin, die von einem ganz besonderen Gemeinschaftsgefühl getragen wurde. „Wir alle wussten, dass wir nur gemeinsam den Weg zu den führenden Universitätskliniken und Fakultäten finden werden“, erinnert sich Heinz Reichmann an seine Anfangsjahre in Dresden. Das Gemeinschaftsgefühl sei geblieben, bis heute.

Gleichzeitig rückte er auch immer die Lehre in den Fokus. Viele Ärztegenerationen haben an der Fakultät unter seiner Leitung das Rüstzeug für ihre weitere Arbeit vermittelt bekommen. Die letzte Gruppe von 250 Absolventen der Zahn- und Humanmedizin, die die von Dekan Heinz Reichmann geführte Fakultät verlassen, werden in wenigen Tagen ihre Zeugnisse und ihre Abschlussurkunden erhalten. Neuen, innovativen Ansätzen bei der Vermittlung des beachtlichen Wissensumfangs stand Professor Reichmann stets aufgeschlossen gegenüber, er förderte das problemorientierte Lernen und war nicht zuletzt maßgeblich an der Initiierung des 2020 gestarteten Modellstudiengangs MEDiC beteiligt.

Dem Uniklinikum bleibt Reichmann als Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurologie weiterhin erhalten. Seine Nachfolge tritt Esther Troost an. Sie ist Direktorin der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie sowie Leiterin der Abteilung „Bildgeschützte Strahlentherapie“. Sie war bisher als Forschungsdekanin tätig.

Von Clarissa Seiferheldt