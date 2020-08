Dresden

Es erinnert ein bisschen an SimCity:Grünanlagen, ein Spielplatz, Ausstellungspavillons oder eine Kita. Was sich Bürgerinnen und Bürger für die Neugestaltung des Fritz-Förster-Platzes wünschen, können sie in einer Art Computerspiel selbst entwerfen und bei der Stadtverwaltung einreichen. Noch bis zum 9. August ist das Tool zum Co-Design bei dresden.de geschaltet.

Diese kreative Form der Bürgerbeteiligung wurde im Rahmen des EU-Forschungsprojekts U_CODE (Urban Collective Design Environment) von der Arbeitsgruppe Wissensarchitektur an der TU Dresden entwickelt. Wer sich als Designer ausprobieren möchte, kann sich von Ideen und Informationen aus der ersten Projektphase inspirieren lassen. 40 bereits eingereichte Entwürfe können zudem in einer Online-Galerie kommentiert und bewertet werden.

In der nächsten Phase gibt es dann auch Workshops mittels VR-Brille am digitalen Planungstisch.

Mehr: www. dresden.de/fritz-foerster-platz

Die Galerie der Entwürfe:

https://bit.ly/39MJxJc

Von hgr