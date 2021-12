Dresden

Von der „Geburtsgrotte“ in Bethlehem in Israel, über Österreich bis in die Sächsische Landeshauptstadt: Diesen Weg hat das „Friedenslicht“ hinter sich, wenn es am 14. Dezember im Foyer des Neuen Rathauses ankommt. Diese Tradition besteht seit 1987 und wird durch die Dresdner Feuerwehr unterstützt.

Am 14. Dezember übergibt der Vorsitzende des Stadtfeuerwehrverbandes, Ingo Bauernfeind, die Flamme an Detlef Sittel (CDU), Erster Bürgermeister der Stadt. Während der Weihnachtsfeiertage beleuchtet das „Friedenslicht“ die Eingangshalle des Neuen Rathauses. „Die alljährliche Aussendung des Friedenslichtes durch Kameradinnen und Kameraden der Stadtteilfeuerwehr Dresden ist ein schönes Beispiel, wie auch in unserer Zeit neues Brauchtum entstehen kann“, so Sittel.

Von Israel über Österreich nach Dresden.

Die weihnachtliche Tradition rief das ORF-Landesstudio Oberösterreich 1986 ins Leben. Ein Kind zündet das Licht an der „Geburtsgrotte“ in Bethlehem an. Von dort aus macht sich die Flamme auf den Weg nach Österreich. Mitglieder der Dresdner Stadtteilfeuerwehren holten dann das symbolträchtige Feuer aus der Alpenrepublik in die Landeshauptstadt.

Innerhalb Dresdens wird die Flamme von einer Feuerwache zur nächsten weitergegeben. Dieses Jahr wird sie an folgenden Stellen zu sehen sein: Montag, 13. Dezember, von 16 bis 18 Uhr an der Freiwilligen Feuerwehren in Bühlau und Rockau; Mittwoch, 15. Dezember, von 16 bis 18 Uhr vor der Freiwilligen Feuerwehr Gompitz; Freitag, 17. Dezember, von 17 bis 18.30 Uhr in Pillnitz vor der Stadtteilfeuerwehr; Sonnabend, 18. Dezember, von 15 bis 17 Uhr vor den Stadtteilfeuerwehren in Lockwitz und Kaitz.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wer mag, kann mit einer kleinen Laterne vorbeikommen und das Licht in Empfang nehmen“, schlägt die Stadtverwaltung vor. Die finale Station des „Friedenslichts“ in Dresden ist der Landtag. Dort wird sie am 21. Dezember in Empfang genommen. „Alle sind aufgefordert, in ihrem Bereich und in ihrem Leben Frieden zu schaffen“, erklärt die Stadt den Hintergrund der Tradition. „So wie die kleine Flamme millionenfach von Kerze zu Kerze, von Hand zu Hand weitergegeben wird, so muss auch der Friede von Mensch zu Mensch wachsen.“

Von Lukas Scheib