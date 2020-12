Dresden

Das Friedenslicht aus Bethlehem hat es bis nach Dresden geschafft. Die Kerzenflamme, die jedes Jahr auf Initiative des Österreichischen Rundfunks in Bethlehem von einem Kind entzündet wird, wurde im Flugzeug zunächst nach Wien gebracht und von dort aus unter dem Motto „Frieden überwindet Grenzen“ in Deutschland verteilt. Jetzt erleuchtet das Licht von der Trinitatiskirche her einige Dresdner Haushalte.

Dabei lief einiges anders als in den Jahren zuvor. Statt in einer Kirche wurde das Friedenslicht auf dem Trinitatisplatz verteilt – ohne große Aussendungsfeier, dafür mit drei separaten Stationen, an denen man seine Kerze entzünden konnte. Maskenpflicht und Abstand wurden eingehalten, und Helfer von den Pfadfindern nahmen Kontaktdaten auf. So wurde die Friedensbotschaft virensicher weitergegeben. lg

Von DNN