Mehrere hundert Fahrradfahrer haben am Freitagnachmittag gegen das am gleichen Tag beschlossene Gesetz zum Kohleausstieg 2038 in Deutschland protestiert. Sie folgten einem Aufruf der Dresdner Ortsgruppe von „ Fridays for Future“, die mit der Demonstration auf Rädern ihre Forderung, alle deutschen Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke deutlich früher als im Jahr 2038 abzuschalten, Nachdruck verlieh.

Vom Straßburger Platz führte die Route über die Albertbrücke durch die Neustadt, zurück über die Marienbücke entlang der Innenstadt und über die Wiener Straße durch den Großen Garten wieder zum Startpunkt. Der Innenstadtverkehr wurde durch die zwei Runden für mehrere Stunden stark eingeschränkt.

Gleichzeitig demonstrierten die vornehmlich jungen Fahrradfahrer für mehr Subventionen des öffentlichen Nahverkehrs und eine bessere Fahrradinfrastruktur in Dresden.

Von DNN