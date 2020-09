Dresden

Das erste Mal seit Beginn der Coronapandemie haben Klimaaktivisten von Fridays for Future ihren Protest wieder auf die Straße getragen. Bei der Demonstration in Dresden am Freitag unter dem Motto „Kein Grad mehr“ nahmen einige tausend Menschen teil. Mehrere Initiativen beteiligten sich – unter anderem die Dresdner Ortsgruppen von Ende Gelände und Extinction Rebellion.

Das erklärte Ziel der Protestler: Den Blick der Öffentlichkeit erneut auf die Klimakrise lenken. „Die Coronapandemie hat uns gezeigt, dass unsere Regierung, wenn sie möchte, entschlossen handeln kann“, sagte Friederike Fischer von Fridays for Future Dresden im Vorfeld der De­monstration. Umso wichtiger sei es nun, jede Krise ernst zu nehmen und als solche zu behandeln.

Mit den Mitarbeitern des ÖPNV solidarisieren

Startpunkt war der Dresdner Altmarkt. Dort thematisierten die Veranstalter in verschiedenen Redebeiträgen aktuelle Beispiele der momentanen Klimakrise – etwa die Waldbrände in den USA oder das schmelzende Eis der Antarktis. Auch sprachen sie über die Wichtigkeit des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). „Wir müssen uns mit den Mitarbeitern des ÖPNV solidarisieren, weil sie seit Jahren Klimaschutz betreiben“, sagte ein Redner.

Vom Altmarkt aus zogen die Teilnehmer über den Postplatz und die Ostra-Allee bis zum Terrassenufer. Von dort ging es über die Carolabrücke weiter bis zum Goldenen Reiter, wo eine Zwischenkundgebung stattfand.

An die geltende Maskenpflicht hielten sich fast alle

Um den notwendigen Mindestabstand zwischen den Teilnehmern sicherzustellen, hatten die Veranstalter die Demonstration in vier Blöcke eingeteilt. Zeitversetzt marschierten die Protestler los, das Konzept funktionierte augenscheinlich recht gut. Auch an die geltende Maskenpflicht hielten sich fast alle Demonstranten. Vielleicht auch, weil die Veranstalter regelmäßig an die Coronareglen erinnerten.

Am Goldenen Reiter angekommen sprach unter anderem ein Mitglied von Ende Gelände über die Notwendigkeit eines Systemwechsels. „Sabotiert die kapitalistische Produktion“, skandierte er von dem Lautsprecherwagen.

Fünfter globaler Klimastreik

Nachdem auch Extinction Rebellion und die Seebrücke Dresden zu Wort gekommen waren, liefen die Klimaaktivisten über die Albertstraße in die Neustadt. Am Alaunplatz endete die Demonstration schließlich.

Nicht nur in Dresden, sondern weltweit waren am Freitag Ortsgruppen von Fridays for Future zum fünften globalen Klimastreik auf den Straßen. Laut Medienberichten sollen in über 2 500 Städten Aktionen stattgefunden haben, alleine in Deutschland mehr als 400.

Von Felix Franke