Dresden

Corona erschwert überall im sozialen Bereich die Arbeit erheblich. Auch die Planung und Organisation von Freiwilligenprojekten stellt die Verantwortlichen vor neue Herausforderungen. Soziale Einrichtungen finden sich in einer völlig unbekannten Situation wieder und die jungen Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) mit ihnen: Einige Einsatzstellen können sich vor Arbeit nicht retten, andere haben geschlossen.

Katrin Bressel arbeitet seit 20 Jahren beim Paritätischen Freiwilligendienst, dem größten der etwa 30 Trägervereine für FSJs in Sachsen. Seit mehr als zwölf Jahren leitet sie den Bereich Freiwilligenprojekte in Dresden – und muss derzeit dafür sorgen, dass trotz Corona jeder Freiwillige seine Rolle findet.

Der Beginn der Pandemie sei direkt in die Planungsphase der neuen FSJs gefallen, sagt Katrin Bressel. Orientierungsgespräche und der Bewerbungsprozess für den nächsten Jahrgang Freiwilliger wurden kompliziert: „Wir sind froh, dass unsere Einrichtungen da die Offenheit hatten, zum Beispiel Onlinegespräche zu führen. Das hatten wir vorher noch nie.“

„Wir sind so voll wie nie zuvor“

Die FSJler des neuen Jahrganges haben ihr Soziales Jahr vor fünf Monaten begonnen – und hatten es nicht immer leicht. Trotzdem sei Corona eine zweischneidige Sache für die Träger: „Wir sind so voll wie nie zuvor“, berichtet die 49-Jährige. „Natürlich wissen wir, dass das nicht nur das gestiegene Engagement der Leute ist.“ Mit Online-Studium, ausgefallenen Auslandsaufenthalten und ohne Minijobs in der Gastronomie sei ein FSJ eben die beste Möglichkeit, ein Jahr zu überbrücken.

Wobei der Lockdown da einen Strich durch die Rechnung macht: Wer in einer Kita oder einem Hort arbeitet, muss ins Homeoffice und hat dort nichts zu tun. Offen gebliebene Einrichtungen wie Altersheime und Kliniken leiden dagegen unter Personalmangel und müssen unter anderem aus Hygienegründen mehr Aufwand treiben. Helfer sind deshalb dort mehr gefordert als je zuvor. Bei ihnen gelte es aufzupassen, dass das Arbeitspensum nicht zu viel wird, meint Katrin Bresser.

Das Beste aus der Situation machen

Im Vergleich zu früher – gemeint sind die 1950er Jahre, in denen das FSJ als Ausgleich zum Arbeitskräftemangel in der Altenpflege entstand – sollen Hilfswillige nicht die Löcher in der Personaldecke stopfen. „Für junge Leute ist es total toll, zu erleben, dass sie gebraucht werden und etwas bewirken können. Unsere Aufgabe ist es, genau hinzugucken, dass die Freiwilligen genauso viel an Erfahrung und Persönlichem rausbekommen wie sie hineingeben.“ Dafür müsse man ein feines Gespür zu haben.

Träger eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) sind Wohlfahrtsträger, Träger des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) ist der Bund. Deshalb ist nur das FSJ auch im Ausland möglich. Finanzielles: Ein Freiwilliger im FSJ oder BFD erhält kein Gehalt, sondern ein Taschengeld von maximal 330 Euro im Monat, außerdem eine beitragsfreie Krankenversicherung und hat weiterhin Anspruch auf Kindergeld. Eine Beantragung von Arbeitslosengeld II und Wohngeld ist möglich. Ein FSJ können junge Menschen zwischen 15 und 26 Jahren machen, allerdings nur einmal im Leben. Der BFD hat keine Altersbeschränkung und kann alle fünf Jahre wiederholt werden. Beide dauern sechs bis 18 Monate. Alternativen sind der Freiwilligendienst aller Generationen (FdaG), der zum Beispiel auch berufsbegleitend möglich ist, oder das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) beziehungsweise der Ökologische Bundesfreiwilligendienst (ÖBFD).

Bisher haben Träger und Einsatzstellen wohl das Beste aus der Situation gemacht. „Wir lernen unglaublich viel gerade.“ Die Arbeit mit den Jugendlichen werde intensiver und persönlicher, digitale Bildungsmöglichkeiten werden entdeckt und viele kreative Lösungen für Probleme gefunden. Jetzt, mit dem zweiten Lockdown, wird die Situation aber wieder kompliziert. „Freiwillige wollen nicht zuhause sitzen“, sagt Katrin Bressel mit Nachdruck. „Deshalb suchen wir gerade nach Angeboten für diejenigen, die während des Lockdowns nicht arbeiten können.“ Mittlerweile gibt es die Möglichkeit, bei längerer Schließung der eigenen Einsatzstelle in eine andere zu wechseln, um dort auszuhelfen – in Jugendhilfe- und Altenpflegeeinrichtungen werden Zusatzkräfte laut Katrin Bressel dringend benötigt.

Von Linde Gläser