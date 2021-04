Dresden

Die Ostseite des Neustädter Markts verlottert. Die Plattenbauten haben seit ihrer Errichtung keine Bauarbeiter mehr gesehen, der 1979 eingeweihte Brunnen von Friedrich Kracht befindet sich in einem nicht weniger jämmerlichen Zustand, die Betonplatten des Gehwegs sind brüchig. Besserung war lange Zeit nicht in Sicht. Nur 60 000 Euro stehen für die nächsten beiden Jahre im Haushalt. Mehr als ein städtebaulich-freiraumplanerisches Konzept ist da nicht drin.

„Uns ist es nicht gelungen, Geld in den Stadthaushalt einzustellen“, weiß Thomas Löser, Stadtrat der Grünen und gleichzeitig Landtagsabgeordneter. Er hat es geschafft, dass im aktuellen Landeshaushalt für 2021/2022 Mittel für den Brunnen fließen. Eine halbe Million Euro aus dem Denkmalschutz-Etat stehen zur Verfügung, so der Grüne – wenn denn die Stadtverwaltung schnell einen Fördermittelantrag stellt. „Mit 500 000 Euro lässt sich viel machen“, findet Thomas Löser. Er kennt eine Studie aus dem Ressort von Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen, in der es heißt: Eine Million Euro sind für die Sanierung erforderlich. „Da würde ich aber gerne wissen, ob wirklich so viel Geld nötig ist“, erklärt der Politiker. „Die Leitungen im Erdreich sind marode, aber braucht es wirklich eine Million für die Reparatur?“

Menschen im Umfeld ist Brunnen wichtig

Die Initiative Neustädter Freiheit sammelt seit dem Tag des offenen Denkmals im vergangenen Jahr Geld für den Brunnen und hat laut Erika Schmidt etwas mehr als 2000 Euro zusammenbekommen. „Das zeigt uns, dass den Menschen im Umfeld der Brunnen wichtig ist.“

Der Architekt Alexander Heber hat sein Büro direkt hinter dem Brunnen und kann beobachten, wie sich in der warmen Jahreszeit die Menschen rund um die steinerne Brüstung sammeln. „Hier gibt es Galerien und Restaurants, der Platz ist belebt. Wir hoffen, dass bald wieder Wasser fließt.“

Antje Kirsch befasst sich mit den Arbeiten von Friedrich Kracht. „Das ist eines seiner Hauptwerke“, sagt sie. Der Brunnen mit seinem „spröden Charme“ sei ein Denkmal der Nachkriegsmoderne. „Wir sind sehr froh, dass die Grünen die Initiative ergriffen haben.“

Mehr als eine Million Euro für das Blaue Wunder

Auch ein anderes Dresdner Denkmal wird aus dem Landeshaushalt bedacht: Für die Sanierung des Blauen Wunders steuert der Denkmalschutz in den nächsten Jahren eine Million Euro bei. Klingt nicht sonderlich viel, erhöht aber die städtischen Mittel von 1,1 Millionen Euro in diesem Jahr auf 1,35 Millionen und im nächsten auf 1,85 Millionen. „Damit kann das Straßen- und Tiefbauamt mehr Leistungen in Auftrag geben als geplant“, so Löser.

Bei Gesamtkosten von mindestens 88 Millionen Euro müsse es aber gelingen, in den Jahren 2023 und 2024 Gelder von Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) zu akquirieren, weiß Löser. „Dresden kann diese Aufgabe nicht alleine stemmen. Aber jetzt sind die ersten beiden Jahre durchfinanziert und wir können die Zeit nutzen, um über weitere Unterstützung zu verhandeln.“

Die Mittel seien in der schwarz-grün-roten Koalition Beschlusslage, der Landeshaushalt werde im Mai so verabschiedet, erklärte Löser. „Wir haben unsere Themen in vielen Punkten platzieren können. In einem aber nicht.“ Sechs Millionen Euro zahlt der Freistaat für die Revitalisierung des Fernsehturms. Dieses Geld hätten die Grünen gern in die Sanierung des Blauen Wunders umgeleitet. „Aber das war nicht mehrheitsfähig“, bedauert Löser, der die Prioritätensetzung für falsch hält. „Wenn das Blaue Wunder gesperrt werden muss, kommen auch viele Menschen nicht mehr zum Fernsehturm.“

Thomas Baumann-Hartwig