Dresden

Ein Urlaub in Kalifornien hat 2015 das Leben von Tony J. extrem verändert. Er rauchte dort den ersten Joint seines Lebens und kam von den Drogen nicht mehr los. Er konsumierte Cannabis, Kokain, LSD, halluzinogene Pilze. Ein Cocktail, der sich auf die Psyche legte. Am 21. Januar 2018 drehte er richtig auf – oder besser gesagt durch. Deshalb stand er vor dem Amtsgericht. „Sie waren völlig durchgeknallt“, befand Richter Arndt Fiedler.

Der Angeklagte war mit seinem Caddy an der Kreuzung Friedrichstraße/ Könneritzstraße in der Gegenspur bei Rot auf die Kreuzung und dort frontal gegen den Anhänger eines VW gefahren. Schaden: 1000 Euro. Er wurde in das Friedrichstädter Krankenhaus gebracht, wo er einen Sanitäter attackierte, dann abhaute, sich im Keller der Klinik in einen Krankenwagen setzte und damit gegen eine Betonwand fuhr – Schaden 2800 Euro.

Anzeige

Tony J. hat da vielen Leute eine Menge Ärger gemacht – nur kann er nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Auf Drängen des Verteidigers war er begutachtet worden. Ergebnis: eine vorübergehende, drogenbedingte Psychose. Der Sachverständige bescheinigte ihm eine aufgehobene Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit. Das heißt, der Angeklagte handelte im Zustand der Schuldunfähigkeit und musste freigesprochen werden.

Weitere DNN+ Artikel

Der 30-Jährige, der sich zuvor nie etwas zuschulden kommen ließ, hat danach eine Therapie gemacht, ist jetzt clean und immer noch in psychologischer Behandlung. Seinen Führerschein bekam er wieder. Eine Wiederholungsgefahr, so der Gutachter, bestünde nicht. „Ich hoffe, der Sachverständige hat recht – auch in ihrem eigenen Interesse“, gab Fiedler dem Angeklagten mit auf den Weg.

Von Monika Löffler