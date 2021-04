Dresden

Der freie Träger Outlaw gGmbH in Dresden will seine Beschäftigten innerhalb eines unternehmensinternen Impfprogramms gegen Corona impfen. „Wir prüfen die Umsetzung eines betriebsinternen Pilotprojekts an unseren Standorten“, erklärte Dirk Luther, Regionalgeschäftsführer von Outlaw in Dresden. Ziel sei es, allen Beschäftigten in Kita und Hort, Hilfen zur Erziehung und Offene Kinder- und Jugendarbeit schnellstmöglich die Corona-Schutzimpfung zu ermöglichen. „Das sind die Personen, die täglich teilweise engen Kontakt mit Kindern, Jugendlichen und Familien haben“, ergänzt Luther.

„Die Impfkampagne läuft zu langsam, Impftermine fehlen“

Er habe Anfragen bei den zuständigen Behörden, Ministerien und beim Landtag gestellt, um Voraussetzungen, Zulassungs- und Umsetzungsmöglichkeiten zu prüfen. Wenn das Pilotprojekt gelinge, könnte Outlaw zunächst rund 300 pädagogischen Fachkräften in Dresden, Leipzig und Meißen ein Impfangebot unterbreiten. Anschließend sei die Weiterentwicklung des Projekts entsprechend der jeweiligen Landesvorgaben bundesweit für alle Standorte des Kinder- und Jugendhilfeträgers denkbar, sagt der Regionalgeschäftsführer. „Wir brauchen dringend mehr Impfungen, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schnellstmöglich den Schutz zu geben, den sie für ihre tägliche Arbeit benötigen“, sagt Luther. „Die Impfkampagne läuft zu langsam, Impftermine fehlen – deshalb müssen wir jetzt Ideen entwickeln und auch Druck machen, um mehr Impfungen zu realisieren!“ Gerade im Kita-Bereich oder in stationären Einrichtungen wie Wohngruppen, aber auch bei der ambulanten Betreuung hätten Fachkräfte engen Kontakt – könnten sich jedoch nicht mit medizinischer Schutzkleidung vor Infektionen schützen. „Wenn wir systemrelevant sind, müssen wir auch systemrelevant handeln!“, betont Dirk Luther.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Arbeitszeit, die Outlaw aufbringen müsse, um Impftermine für seine Beschäftigten über das Impfportal des Freistaats zu akquirieren, sei an Kindern und Jugendlichen besser aufgewendet, erklärte der Regionalgeschäftsführer. „Und über die Schäden, die im Zusammenhang mit Infektionen entstehen, will ich gar nicht sprechen.“

Ein internes Impfprogramm, angebunden an das betriebliche Gesundheitsmanagement, sei auch ein Zeichen an die Politik, dass sich Unternehmen beteiligen und ihren Beitrag leisten wollen, um die Impfstrategie der Bundesregierung zu unterstützen. „Wir warten auf Rückmeldungen auf unsere Anfragen und sind für Gespräche bereit“, sagt Dirk Luther.

Vorläufige Absage – „Modellimpfprojekte sind aktuell nicht vorgesehen“

Das Sächsische Sozialministerium erklärte auf Anfrage, die Verteilung von Impfstoff außerhalb von Impfzentren und an Hausärzte sei aktuell nicht vorgesehen. „Ab Mitte Mai sollen laut Aussagen des Bundesgesundheitsministeriums zusätzlich noch Betriebsärzte in die Impfkampagne einbezogen werden, so dass dann auch durch diese vor Ort in Betrieben geimpft werden kann. In welchem Umfang dies dann geschehen kann, hängt unter anderem auch von der Menge des verfügbaren Impfstoffes ab. Weitergehende Modellimpfprojekte sind aktuell nicht vorgesehen“, heißt es aus dem Haus von Ministerin Petra Köpping (SPD). Eine Impfung vor Ort in jedem Betrieb benötige eine erhebliche Logistik und sei daher noch nicht umsetzbar, erklärte das Ministerium die vorläufige Absage. Die Möglichkeit, sich als Prioritätengruppe in den Impfzentren oder zukünftig bei den Hausärzten impfen zu lassen, werde im Ministerium als der richtige Weg gesehen, eine zeitnahe Durchimpfung der Erzieherinnen und Erzieher zu gewährleisten.

Dirk Luther glaubt an sein Modellprojekt. „Ich habe sehr viele positive Gespräche geführt und bin zuversichtlich“, sagt er und ergänzt: „Dass wir das konzeptionell und logistisch umsetzen können, haben wir schon Ende 2020 gezeigt, als Tests verpflichtend in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe festgelegt wurden.“ Regelmäßiges Testen reiche aber angesichts der steigenden Infektionszahlen und Virusmutationen nicht, um Fachkräfte vor Corona zu schützen.

Innerbetriebliche Impfungen würden einen entscheidenden Vorteil bieten: „Wir beobachten, dass die Bereitschaft, sich testen zu lassen, stetig wächst. Weil die Tests vor Ort in den Einrichtungen und von Kollegen durchgeführt werden“, sagt Dirk Luther. „Wir können wir die Impfbereitschaft steigern und gleichzeitig regionale Impfzentren entlasten.“

Von Thomas Baumann-Hartwig