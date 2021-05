Dresden

Die Freibäder in Sachsen dürfen ab 31. Mai wieder öffnen. Da eine Bereitstellung der Freibäder so kurzfristig jedoch nicht umsetzbar ist, strebt die Dresdner Bäder GmbH die Eröffnung laut eigenen Angaben ab Mitte Juni an. Dafür brauche es jedoch neue detaillierte Hygienekonzepte für jedes Bad, die zunächst beim Dresdner Gesundheitsamt eingereicht werden müssen.

„Wir sind sehr erfreut, dass nach dem Schulschwimmen auch die Freibadsaison starten kann. Ab 1. Juni beginnt die Vorbereitung in den Freibädern. Wenn alle Arbeiten erfolgreich abgeschlossen sind, können wir Mitte Juni in unseren Naturbädern, den zwei Badestellen und auch im Georg-Arnhold-Bad erste Badbesucher begrüßen“, sagt Geschäftsführer Matthias Waurick. Die anderen Freibäder benötigen die technische Inbetriebnahme durch Fachfirmen und werden Waurick zufolge zeitnah folgen.

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben wird nur eine begrenzte Gästeanzahl im Bad verweilen können, so die Gesellschaft. Am Einlass müssen die Besucher entweder einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest, einen Nachweis über eine vollständige Covid-Impfung oder über eine Genesung vorweisen. Die Dresdner Bäder wollen zudem weiterhin auf den Verkauf von Online-Tickets setzten, da dadurch parallel die gesetzlich geforderte Kontakterfassung möglich ist.

Für den Start der Hallenbäder fehlt der Gesellschaft zufolge weiterhin ein konkretes Öffnungsszenarium. Hierfür will das Unternehmen weitere Anweisungen in der neuen Corona-Schutzverordnung ab 14. Juni abwarten. Sobald jedoch der konkrete Eröffnungstermin für die Freibadsaison feststeht, sollen auf der Internetseite der Dresdner Bäder Onlinetickets verfügbar sein.

Internet Ticketbestellung unter ­www.webshop.dresdner-baeder.de

Von as