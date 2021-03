Dresden

Meist sind es ja Männer, die Frauen gern mal an den Hintern fassen – aber das geht auch andersrum. Sona S. grapscht auch – zumindest wenn es um den Po eines gewissen Dresdners geht. Den hat sie auch sonst lange Zeit genervt und gestresst. Am Freitag war das ein Fall fürs Amtsgericht. Der Vorwurf: Nachstellung.

Der Mann arbeitet in einer Bibliothek und legte Abends als DJ auf. Wo immer er hinging – sie war da. Zudem bombardierte sie ihn mit Nachrichten. Woher sie seine Nummer hatte, weiß er nicht, von ihm jedenfalls nicht. Sie schickte Fotos, lud ihn zum Essen ein, wollte wissen, was er macht. Sie kam sogar zu ihm auf Arbeit, brachte kleine Geschenke oder Bilder mit bzw. gab die bei Kollegen ab.

„Sie habe sich verliebt und ihr Verhalten als adäquat angesehen.“

Klingt ja eigentlich ganz nett, aber es nervte. „Vor allem im Club war es richtig schlimm, sie stand stundenlang am Pult, wollte Getränke ausgeben, sich unterhalten, fasste mir auch an den Hintern. Ich habe mich kaum auf die Toilette getraut.“ Dass der Mann ihres Herzens vergeben war, wusste die 38-Jährige – es störte sie nicht. Er bat sie eindringlich, ihn in Ruhe zu lassen. Sie entschuldigte sich – monatelang. „Wenn ich ging, habe ich mich erst umgeschaut, dass sie mir nur nicht nach Hause folgt.“

Seine Mandantin sei etwas esoterisch veranlagt und gehe mit Menschen anders um, sagte ihr Verteidiger – was immer das bedeutet. Sie habe sich verliebt und ihr Verhalten als adäquat angesehen. Jetzt will sie die Hände stillhalten. Das Verfahren wurde gegen Zahlung von 1500 Euro vorläufig eingestellt.

Von Monika Löffler