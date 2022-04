Dresden

Als die Organisatoren um den Dresdner Fotografen Günter Starke am 12. Februar an einer Vitrine in der Gewandhausstraße ihre kleine Ausstellung „From Above“ eröffneten, drohten gerade die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine zu eskalieren. Die Fotos des New Yorkers Paule Saviano, der Überlebende der Bombardierungen von Städten im Zweiten Weltkrieg porträtiert hatte, standen vor allem im Kontext des Dresdner Gedenktages am 13. Februar.

Wenige Wochen später widmete das Dresdner Kunsthaus Raskolnikow den Bildern und Texten von Saviano eine lange geplante Veranstaltung seiner Reihe „Fotografischer Salon“. In der Ukraine fallen inzwischen Bomben und Raketen auf Städte und Wohnhäuser, töten Menschen oder machen sie obdachlos, treiben sie in die Flucht. Das Thema hatte eine bedrückende Aktualität bekommen. So drehten sich auch die Gespräche im gut gefüllten Raum des Kunsthauses nicht nur um den Zweiten Weltkrieg, den jene Menschen überlebt hatten, deren Porträts an der Wand hingen. Angesichts der aktuellen Nachrichten schwang auch Ratlosigkeit mit.

„Fotografischer Salon“ zur Porträtserie „From Above“ im Kunsthaus Raskolnikow. Quelle: Dietrich Flechtner

„Wir waren eher in Wieluń als Bundespräsident Steinmeier“

Nora Lang hat die Bombenangriffe von 1945 miterlebt. Über sie und die Organisation Memorare Pacem hatte Saviano für seine Porträtserie „From Above“ den Kontakt nach Dresden geknüpft. Weil sie das Thema Versöhnung als Teil der Mahnung „Nie wieder!“ für wichtig hält, hatte sie ihn aber gebeten, auch Menschen aus Städten zu porträtieren, auf die damals deutsche Bomben gefallen sind. So entstanden weitere Porträts in Rotterdam, Coventry und auch im polnischen Wieluń. „Wir waren eher dort als Bundespräsident Steinmeier“, sagt sie.

Vor ihrem Porträtfoto hielt Nora Lang eine bewegende Rede. Es sei schrecklich, dass immer noch und immer wieder durch Bomben Städte zerstört und Menschen getötet werden. „From Above“ (von oben) stehe auch dafür, dass die Bomberpiloten aus ihren Flugzeugen nur „Ziele sehen, aber nicht das Leid, das sie am Boden anrichten, wenn sie sie zerstören.“ „Aber wir sind doch Menschen“, sagte sie und fügte an den anwesenden Saviano gerichtet hinzu: „Danke Paule, dass du uns ein Gesicht gegeben hast.“

Jüngere Generationen, sagte Nora Lang den DNN, hätten zum Glück keinen Krieg erleben müssen, hielten aber deshalb vielleicht den Frieden manchmal für zu selbstverständlich. Es sei wichtig, dass sie wissen, was damals auch in Dresden passiert ist und was heute woanders immer noch geschieht. Diesen Gedanken hatte Günter Starke aufgegriffen: Die Schauspielerin Valeska Hegewald las Informationen zur Zerstörung der Städte vor, der zwölfjährige Konrad Kühne und die dreizehnjährige Juno Mi Baum die Geschichten von Saviano porträtierter Menschen.

Das Weitertragen ihrer Mahnung „Nie wieder!“ in folgende Generationen ist den Überlebenden des Bombenkrieges wichtig. Symbolisch dafür lasen Konrad Kühne (12, l.) und Juno Mi Baum (13) aus den Erinnerungen vor. Quelle: Dietrich Flechtner

Valeska Hegewald zeigte sich sichtlich betroffen von der Aktualität des Themas Krieg. Ihre 93-jährige Mutter sei angesichts der Bilder aus der Ukraine kaum noch zu beruhigen. Da kämen die Erinnerungen alle wieder hoch, erzählte sie. Auch Konrad und Juno bewegt nicht nur das Schicksal der Überlebenden, die während des Zweiten Weltkriegs oft gerade mal so alt waren, wie sie heute, sondern auch das, was zurzeit in der Ukraine passiert. Er habe sofort zugesagt, erzählt Konrad, als er gefragt wurde, ob er die Texte im Raskolnikow vorlesen wolle. Juno hatte noch einen ganz besonderen Zugang zu Savianos Porträts gefunden. Sie lernt gerade Japanisch und fand in einem Buch des New Yorkers die Berichte der Überlebenden aus Hiroshima, Nagasaki und Tokio auf Japanisch und Deutsch.

Paule Savianos „From Above“ Der New Yorker Fotograf Paule Saviano, Jahrgang 1974, porträtiert Menschen, die mit traumatischen Erlebnissen fertig werden mussten. Im Jahr 2008 hat er eine Serie über Überlebende der Bombenangriffe auf japanische und europäische Großstädte im Zweiten Weltkrieg begonnen, die inzwischen mehr als 200 Porträts umfasst.

Ausstellung bis Mitte Mai – dann ins Museum?

Die Bilder und Texte, deren Präsentation im Raskolnikow Matthias Jackisch mit schrillen Tönen aus seiner Steinflöte untermalte, werden in der Gewandhausstraße am 23. April ein letztes Mal gewechselt, bevor die Ausstellung am 14. Mai endet. Aber die Chancen für eine permanente Präsentation in Dresden stehen nicht schlecht. Das Stadtmuseum habe Interesse signalisiert, teilte Günter Starke erfreut mit.

Im Stadtbezirksbeirat Altstadt, der die Ausstellung in der Gewandhausstraße mit 1000 Euro gefördert hatte, tut sich derweil etwas mit Blick auf die Vitrinen. „Ich hätte gern mehr Geld zugestimmt“, sagt Beiratsmitglied Lutz Hoffmann (CDU), „aber für eine bessere Präsentation“. Der Standort quasi im Hinterhof der üblichen Wege von Passanten auf der Wilsdruffer Straße habe kaum Öffentlichkeitswirksamkeit. Das sei bei ähnlichen Vitrinen in der Seestraße zwar etwas besser, aber auch dort gibt es ein zweites Problem: die derzeitige Nutzung.

Vorschlag: Vitrinen für Kunst im öffentlichen Raum nutzen

Savianos Fotos werden in einer Vitrine gezeigt, die gerade leer war, neben anderen Vitrinen, in denen vor allem Werbung zu sehen ist. Hoffmann will sich im Stadtbezirksbeirat dafür stark machen, dass die Stadt den Auftrag erhält, in Verhandlungen mit den Besitzern der Vitrinen zu klären, ob diese an beiden Standorten nicht jeweils als zusammenhängendes Ensemble für die Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum genutzt werden können.

Von Holger Grigutsch