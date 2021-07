Dresden

Grillen gehört zweifelsfrei zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen in der Bundesrepublik. Laut einer Onlineumfrage der Internetseite „Statista“ besitzen knapp 90 Prozent der Deutschen einen eigenen Grill. Sie geben pro Jahr etwa 1,2 Milliarden Euro für Grillfleisch aus.

Auch wenn das Brutzeln oder das gemütliche Beisammensein an der Feuerstelle im Garten für viele im Sommer als unverzichtbar gilt, sollte nicht vergessen werden: beim Verbrennen entstehen Schadstoffe, die bedenklich für die Gesundheit sein können. Wie gravierend diese Schadstoffbelastung ist, will das sächsische Landesumweltamt (LfULG) in Zusammenarbeit mit dem Leibnitz-Institut für Tropossphärenforschung (TROPOS) mittels mobiler Luftmessungen in der Dresdner Neustadt herausfinden. Die DNN haben TROPOS-Mitarbeiter Jens Voigtländer und Susanne Bastian, Referentin für Luftqualität im LfULG, bei ihrer Tour durch den Alaunpark begleitet.

Mit dem Messrucksack durch die Dresdner Neustadt

„Man wird schon immer mal angesprochen wegen des Rucksacks. Gerade weil ich die Routen mehrmals abgehe, kommt da schon die ein oder andere Bemerkung“, erzählt Jens Voigtländer schmunzelnd. Manche hätten ihn sogar schon für einen Bierzapfer gehalten. Der Rucksack, mit dem er seit Anfang Juni in Dresdens Neustadt unterwegs ist, dient allerdings nicht für eine kühle Erfrischung, sondern misst die Konzentration von Ruß und Feinstaub sowie die Anzahl und Größe der feinen Staubpartikel.

Am Neustädter Bahnhof misst das LfULG seit 2001 die Partikelkonzentration, um die Belastung durch den Straßenverkehr zu analysieren. Die ist laut Susanne Bastian durch Errungenschaften wie beispielsweise Partikelfilter über die Jahre kontinuierlich zurückgegangen. So traten allerdings andere Schadstoffquellen in den Vordergrund. „Irgendwann hat man gesehen, dass die Konzentration bestimmter Luftschadstoffe an den Freitag- und Sonnabendabenden immer wieder steigt im Vergleich zur restlichen Woche“, erklärt die LfULG-Referentin. „Da entstand die Frage: Was ist da jetzt die genaue Ursache?“ Da die Immissionsspitzen auch in dem Sommermonaten auftreten würden, könnten Kamine und Heizanlagen nicht der alleinige Grund sein. An Sonnabenden seien die Werte für Ruß und Feinstaub in den Abendstunden anderthalbfach so hoch wie an Werktagen zu den Hauptverkehrszeiten.

Feuerstellen und Holzkohlegrills könnten die Ursache sein

Als mögliche Quellen vermuten die beiden unter anderem Holzkohlegrills, Feuerstellen im Garten, Imbisse und die Gastronomie. Messungen in der Nähe von Kleingartenanlagen in Leipzig vom vergangenen Jahr bestätigen diese Annahmen: „Wir haben nach Levoglucosan gesucht, was ein Indikator für Holzverbrennung ist“, erklärt Jens Voigtländer, „Beim Leipzig-Projekt wurde festgestellt, dass an diesen Tagen die Konzentration um ein zehnfaches erhöht war für solche Aerosole.“

Bis Ende August ist der TROPOS-Mitarbeiter mit seinem mobilen Messrucksack unterwegs. In ihm kommen zwei Systeme zum Einsatz: zunächst wird die Luft über eine Pumpe in den Rucksack gesaugt und getrocknet. Im Anschluss kommen die Partikel an einem Laserlicht vorbei und erzeugen messbares Streulicht, aus dem die Partikelgrößen und -anzahl bestimmt werden. Die Rußkonzentration hingegen ermitteln die Forscher über die Schwärzung eines Partikelfilters.

Menschen mit Vorerkrankungen sollten vorsichtig sein

Mit den Untersuchungen möchte Susanne Bastian zum einen die genauen Ursachen der Schadstoffkonzentrationen ermitteln. Zum anderen sei es ihr wichtig die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren, dass exzessives Grillen oder am Feuer sitzen nicht gerade gesundheitsfördernd ist. „Ruß ist ja beispielsweise als krebserregend eingestuft. Beim Feuer machen lagern sich giftige organische Verbindungen an, die wir wie beim Prinzip des Trojanischen Pferdes einfach mit dem Ruß einatmen.“ Vor allem Leute mit Vorerkrankungen wie Asthma sollten vorsichtig sein. „Für Ruß und Ultrafeinstaub gibt es aktuell keine Grenzwerte“, fügt Voigtländer hinzu. „Aber Luftschadstoffe können krank machen. Daher sollte man sich so wenig wie möglich solchen Dingen aussetzen.“

Damit die Belastung zu möglichst gering bleibt, raten die beiden zum Elektrogrill. Beim Holz gelte das Gleiche, wie bei Kaminen: möglichst unbehandelt, trocken und frei von Farbe soll es sein. Komplett verteufeln wollen sie den Grill- und Feuerspaß aber nicht – ein bewusster Umgang sei aber umso wichtiger. Wie auch bei Wein oder Süßigkeiten gilt: die Dosis macht das Gift.

Von Tim Krause