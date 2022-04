Dresden: Fliegt Oberbürgermeister Dirk Hilbert vom Wahlzettel?

Dresden

Die Sitzung des Gemeindewahlausschusses war früher eine unspektakuläre Angelegenheit. Die meiste Zeit nahm das Protokoll in Anspruch. Das hat sich grundlegend gewandelt. Mal wird die Liste einer Wählervereinigung nicht zugelassen, mal die Liste einer Partei gekürzt – und bei der Oberbürgermeister-Wahl an der Wiederwahl des Amtsinhabers gesägt.

Oberbürgermeister muss um Wiederwahl bangen

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) muss seit Montagnachmittag um seine Wiederwahl bangen. Nicht, weil übermächtige politische Konkurrenz nach der Rathausspitze greift, sondern weil der „Verein Unabhängige Bürger für Dresden“ einen Formfehler begangen hat. Der Verein hat den Amtsinhaber als Bewerber nominiert. Bei der Abstimmung stimmte auch der Hilbert-Vertraute Frank Schröder mit. Dieser wohnt aber in Kesselsdorf und ist in Dresden nicht stimmberechtigt.

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Valentin Lippmann bezeichnete die „Causa Schröder“ als Wahlhindernis, das zu einer Nichtzulassung des Wahlvorschlags führen müsse. Kreiswahlleiter Markus Blocher entgegnete, die Verwaltung habe die Wahlvorschläge geprüft und sehe keinen rechtlichen Grund für eine Nichtzulassung des Amtsinhabers. Lippmann bat um eine ausführliche Erklärung. Blocher unterbrach die Sitzung und holte sich per Telefon juristischen Beistand.

Hilbert wurde einstimmig aufgestellt

Vor der Unterbrechung hatte Blocher schon zur Abstimmung aufgerufen, es hatten sich aber noch nicht alle Mitglieder des Gemeindewahlausschusses gemeldet. Nach zehnminütiger Auszeit erklärte Blocher, der Formfehler sei unerheblich, weil Hilbert vom „Verein Unabhängige Bürger Dresden“ einstimmig aufgestellt worden sei. So falle es gar nicht ins Gewicht, dass Schröder nicht stimmberechtigt sei.

Dreimal Ja und zweimal Nein bei zwei Enthaltungen

Bei der folgenden erneuten Abstimmung stimmten drei Ausschussmitglieder für die Zulassung des Wahlvorschlages (CDU, FDP und Blocher), zwei dagegen (AfD und Grüne) und zwei enthielten sich (SPD und Linke). Lippmann wollte sich nicht festlegen, ob er Beschwerde gegen die Zulassung des Wahlvorschlags Dirk Hilbert einlegt. „Das müssen wir erst noch ausführlich prüfen.“ Ausführlich wird schwierig – für eine Beschwerde ist drei Tage Zeit.

AfD will Beschwerde einlegen

Die AfD will dagegen Beschwerde einlegen, wie es aus Parteikreisen hieß. Auch andere Parteien und Mitbewerber könnten diesen Schritt gehen. Die Landesdirektion Sachsen wird sich dann mit der oder den Beschwerden befassen. „Aus unserer Sicht ist alles ordnungsgemäß gelaufen“, erklärte dagegen Frank Schröder.

Einspruch auch nach der Wahl möglich

Er habe sich die Unterlagen vor der Sitzung des Gemeindewahlausschusses angeschaut, erklärte Lippmann. Dabei sei ihm der Formfehler aufgefallen, auf den er habe aufmerksam machen wollen. „Möglicherweise haben ja noch weitere Personen an der Abstimmung teilgenommen, die nicht stimmberechtigt sind“, mutmaßte er. Neben einer Beschwerde bestünde auch die Möglichkeit, nach erfolgter Wahl Einspruch einzulegen, deutete Lippmann eine zweite Möglichkeit an. „Ich kann aber jetzt noch nicht sagen, was passieren wird.“

Neun Bewerbungen zugelassen

Der Gemeindewahlausschuss hat neun Bewerbungen für die Wahl zum Oberbürgermeister am 12. Juni zugelassen. Das sind neben dem Amtsinhaber Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Bündnis 90/Die Grünen), der Europaabgeordnete Maximilian Krah (AfD), der Rechtsanwalt André Schollbach (Die Linke), der Landtagsabgeordnete Albrecht Pallas (SPD), der Physiker Martin Schulte-Wissermann (Piraten), der Sozialarbeiter Jan Pöhnisch (Die Partei) sowie Marcus Fuchs (Dresden verdient Größe #197) und Sascha Wolff (Vielfalt für Dresden). Fuchs hatte 422 gültige Unterstützerunterschriften vorgelegt und Wolff 280.

Drei Bewerber scheitern an der Unterschriften-Hürde

Kandidaten, deren Parteien im Stadtrat vertreten sind, müssen keine Unterstützerunterschriften vorlegen. Unabhängige Bewerber müssen dagegen von 240 Stimmberechtigten unterstützt werden. An dieser Hürde scheiterten drei Bewerber. Der Sportlehrer Torsten Kracht erhielt nur fünf gültige Unterschriften für seine „Patrioten in Dresden“, Dresden sozialer und grüner des Röntgen-Assistenten Steffen Pätzig kam auf zwölf Unterschriften und der Manager Johannes Albrecht Heimke sammelte für „Heimke für ein modernes Dresden“ nur eine Unterschrift.

Wahlvorschläge sollen am 28. April veröffentlicht werden

Am 28. April sollen die zugelassenen Wahlvorschläge im Dresdner Amtsblatt veröffentlicht werden. Angesichts der überraschenden Wendungen im Gemeindewahlausschuss könnte es anders kommen. Möglicherweise werden Gerichte entscheiden, welche Bewerber auf dem Wahlzettel stehen.

Von Thomas Baumann-Hartwig