Dresden

Dresden erhält eine weitere Direktverbindung über die Schiene an die Ostsee: Ab Mitte Juni wird nahezu täglich ein Zug von der Elbe bis nach Flensburg rollen. Dabei handelt es sich um einen Eurocity aus Prag, den die Deutsche Bahn über den bisherigen Endbahnhof Hamburg hinaus bis an die Förde verlängert. Mit dem Angebot sind neben Flensburg ab Dresden und Bad Schandau auch die Stationen Schleswig, Rendsburg und Neumünster ohne Umstieg direkt zu erreichen.

Laut Fahrplan wird der Zug den Dresdner Hauptbahnhof um 12.55 Uhr verlassen und um 19.07 Uhr Flensburg erreichen. In der Gegenrichtung verkehrt der Zug ab 8.31 Uhr in Flensburg und trifft um 15.07 Uhr im Hauptbahnhof in der sächsischen Landeshauptstadt ein. Unterwegs hält der Eurocity der ČD (Tschechische Bahnen) an allen üblichen Halten, darunter die Hauptbahnhöfe in Hamburg und Berlin.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit etwa 90 000 Einwohnern ist Flensburg nach Kiel und Lübeck die drittgrößte Stadt Schleswig-Holsteins und liegt praktisch nur einen Steinwurf von der dänischen Grenze entfernt. Von Flensburg gibt es direkte Bahnverbindungen ins nördliche Nachbarland – unter anderem nach Århus (Aarhus). Neben Flensburg zählt auch die Wikingerstadt Schleswig zu den beliebten touristischen Zielen in der Region. Die Wikinger lebten in der Zeit zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert in dem Gebiet.

Bahn bewirbt tschechischen Speisewagen

Die Bahn bewirbt in einer eigens für den deutschen Nordwesten veröffentlichen Pressemitteilung Dresden neben Berlin und Prag als Metropole und Bad Schandau als „mitten in der Sächsischen Schweiz mit dem spektakulären Elbsandsteingebirge“. Zudem wird eigens der Speisewagen mit den tschechischen Spezialitäten erwähnt, wegen dem die Mitfahrt lohne. Tatsächlich genießen tschechische Speisewagen längst nicht mehr nur unter Bahnfreunden höchstes Ansehen.

Dobrou chuť: Svíčková ist ein traditionelles Gericht der böhmischen Küche. Der Lendenbraten mit der süßen Rahmsoße und Knödeln serviert ist ein Klassiker im Speisewagen der Tschechischen Bahnen, wo in der Regel auch frisches Fassbier ausgeschenkt wird. Quelle: Sebastian Kositz

Mit dem neuen Angebot ab Sommer gibt es dann vier direkte Bahnverbindungen von Dresden zu Zielen an der deutschen Ostseeküste. Dazu zählen neben den mehrfach täglich verkehrenden Intercitys nach Rostock auch eine Direktverbindung nach Kiel sowie der an den Sommerwochenenden eingesetzte Intercity nach Binz auf Rügen.

Schon früher Züge bis Århus

Ein Novum ist die direkte Verbindung nach Flensburg freilich nicht. Zwischen 2003 und 2007 rollte ein Eurocity von Prag (2007 sogar vom Wiener Südbahnhof) über Dresden, Berlin, Hamburg und Flensburg bis nach Århus. Im ersten Jahr trug der Zug noch den Namen des berühmten österreichischen Eisenbahningenieurs Alois Negrelli.

Von Sebastian Kositz