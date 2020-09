Dresden

Finns Zimmer ist voll mit Plüschhunden. Im Wohnzimmer gibt es sogar ein Exemplar, das läuft und auf Geräusche reagiert. Auf dem Tisch liegt noch ein kleines Buch, natürlich mit Hunden in den Hauptrollen. Finn liebt die treuen Vierbeiner. „Wenn wir einem Hund auf der Straße begegnen, bleibt er oft wie angewurzelt stehen und starrt ihn minutenlang an“, berichtet Mutter Ivonne. Tiere sind oft die einzigen, die Finn zum Reden bringen. Der Sechsjährige leidet am Coffin-Siris-Syndrom – mit ihm gerade mal 2500 andere Menschen auf der ganzen Welt. Bis zu dieser Diagnose hat es drei Jahre gedauert. Schon der Start ins Leben war für Finn alles andere als leicht.

2014. Ivonne ist gerade mal in der 28. Schwangerschaftswoche, als sie wegen Komplikationen in das Uniklinikum Dresden aufgenommen wird. Liegen, so wenig wie möglich bewegen, durchhalten und das Baby drinnen behalten sind die Anweisungen der Ärzte. Doch in der 31. Woche muss Finn per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden. Es folgen sorgenvolle Wochen auf der Intensivstation.

Anzeige

Elf Wochen nach der Geburt darf Finn nach Hause

„Er war ein sehr ruhiges Baby, hatte einen schwachen Muskeltonus. Finn brauchte Medikamente, die seine Atmung anregen sollten“, erinnert sich Ivonne an die ersten Lebenstage ihre Sohnes. „Die Ärzte waren der Meinung, er würde anders aussehen als andere Babys und fingen an, zu testen“, sagt sie. Schon mit fünf Tagen muss Finn eine Lumbalpunktion über sich ergehen lassen. Hirnwasser wird entnommen und untersucht. Leidet er an ALS? Hat er Toxoplasmose? Die Ärzte finden nichts.

Weitere DNN+ Artikel

Nach 52 Tagen kann Finn die Intensivstation verlassen und wird auf die Früh- und Neugeborenenstation verlegt. Nach zehn langen Wochen dürfen Ivonne und Vater David ihren Sohn das erste Mal mit nach draußen nehmen. Ein transportabler Überwachungsmonitor begleitet die junge Familie auf ihrem ersten Spaziergang. Elf Wochen nach dem viel zu frühen Start ins Leben ist es dann endlich soweit und Finn darf mit seinen Eltern nach Hause.

Diagnose: Coffin-Siris-Syndrom

2018. Reichlich drei Jahre später wollen die Eltern endlich Gewissheit. Was hat mein Kind? Sie entscheiden sich für eine Erbgutanalyse. Doch die Krankenkasse zahlt nicht. Eine Diagnose sei für den Therapieverlauf nicht entscheidend und somit nicht notwendig, begründet die Krankenkasse laut Ivonne die Entscheidung. Sie sucht nach anderen Möglichkeiten: „Ich bin auf eine Forschungsgruppe der Uni Leipzig aufmerksam geworden und habe ihr unsere Geschichte geschrieben.“ Finn wird in die Studie aufgenommen, muss eine Blutprobe abgeben und etwa ein Dreivierteljahr später ist die Gewissheit da.

Diagnose: Coffin-Siris-Syndrom. Kleine Hände, kleine Füße, Kleinwuchs, Hörstörungen, Sprachstörungen, Sehbeeinträchtigungen, Epilepsie und so weiter. Ivonne schreibt in ihrem Blog, dass viele Schritte in Finns Entwicklung plötzlich Sinn ergeben haben. Der Arzt erklärt den Eltern, dass das Syndrom sehr selten sei, nicht vererbt wurde und Finn eine milde Form hat. Auf die Frage, wie sich Finn geistig entwickeln wird, kann der Arzt keine genaue Antwort geben. Zu wenig sei über das Syndrom bekannt. Auf eine leichte bis mittelgradige geistige Behinderung sollen sich die Eltern einstellen. Auch autistische Züge können ein Symptom bei dem Coffin-Siris-Syndrom sein, einige Anzeichen davon erkennt Ivonne bei ihrem Sohn.

Fremde sehen nur Eltern, die ihr Kind nicht im Griff haben

2020. Ihre Erlebnisse verarbeitet Ivonne seit Dezember 2014 in einem Blog. Inzwischen informiert sie regelmäßig über das Facebook-Profil „Herzensangelegenheit“ über das Leben mit Finn. Dort schreibt sie auch über seine Liebe zu Tieren. Ganze Urlaube verbringt die Familie manchmal im Zoo. Auf dem Abenteuerspielplatz Panama in der Dresdner Neustadt ist Finn Dauergast. Zwar können Tiere Finn für kurze Momente aus seiner eigenen Welt herausholen, trotzdem versucht Ivonne, solche Begegnungen im Alltag zu vermeiden: „Wenn er Phasen hat, wo er extrem auf Tiere fixiert ist, muss ich meinen Weg so planen, dass sein Bedürfnis nicht befriedigt wird. Sonst leidet alles darunter.“

Bedeutet: Wenn es weitergehen muss, weil sie beispielsweise einen Termin haben, kann Finn sehr aggressiv werden. Das ist nicht nur für den Sechsjährigen purer Stress, sondern auch für seine Mutter: „Finn schreit auf offener Straße wie am Spieß. Er ist überhaupt nicht mehr aufnahmefähig, blockiert seinen Rollstuhl, kratzt und schlägt um sich. Fremde Leute beobachten uns und können nicht nachvollziehen, warum er so reagiert. Sie sehen nur Eltern, die ihr Kind nicht im Griff haben. Das ist so unangenehm.“ Da nicht klar sei, inwiefern Finn Worte versteht, seien Erklärungen oft sinnlos, sagt Ivonne. „Wir müssen die Situation aushalten oder unterbrechen“, sagt sie. So einfach sei das aber nicht.

Schwierig, neue Kontakte zu knüpfen

Doch es gibt eine Hilfe, die Finn und seinen Eltern in solchen und vielen weiteren Situationen im Leben unterstützen kann: ein Autismus-Begleithund. Ein solcher Hund ist extra für Menschen mit autistischen Störungen ausgebildet, er reagiert einfühlsam und hilft, Auslöser für Stresssituationen zu vermeiden. Für Finn wäre der Hund außerdem ein Freund, denn mit anderen Kindern klappt es nicht so gut: „Für ihn ist es schwierig, neue Kontakte zu knüpfen. Gleichaltrige Kinder sind einfach viel weiter und verstehen ihn oft nicht“, sagt Mutter Ivonne.

Doch auch für einen Therapiehund kommt eine Krankenkasse nicht auf. Denn für Finn ist ein Hund kein dringend notwendiges Hilfsmittel – wie es im behördlichen Kassendeutsch heißt –, wie es beispielsweise ein Blindenhund für einen Sehbehinderten wäre. Ivonne sucht wieder nach anderen Optionen und findet den Verein Rehahunde Deutschland e.V. in Mecklenburg-Vorpommern. Hier werden Hunde speziell für die Bedürfnisse der Betroffenen ausgebildet. Nach einem Besuch vor Ort ist schnell klar: Finn braucht einen Begleithund. 28 000 Euro sind dafür nötig. In den Kosten inbegriffen sind Ausbildung, Verpflegung, großer Check beim Tierarzt, Überführung nach Dresden sowie die Eingewöhnung samt Trainer.

Um Finn diese Hilfe zu ermöglichen, sammelt die Familie nun Spenden. Fast 20 000 Euro sind schon zusammengekommen. Und einen passenden Hund gibt es vielleicht auch schon: „Im Oktober werden wir den Golden Retriever treffen und schauen, ob es mit uns passt“, berichtet Mutter Ivonne. Und wenn alles klappt, können Finn und seine Eltern schon bald stressfreier und mit vielen flauschigen Kuscheleinheiten durchs Leben gehen.

Spendenmöglichkeiten: Spendenaufruf über https://www.betterplace.me/ein-autismusbegleitund-fuer-finn

Spenden über Paypal: Finns Autismusbegleithund

Spenden über Rehahunde Deutschland e.V., IBAN: DE10 1309 0000 0202 5341 18

Von Lisa-Marie Leuteritz