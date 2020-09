Dresden

Hoffnung für Ski-Langlauf-Fans: Trotz Corona-Pandemie soll der Weltcup am Elbufer stattfinden. „Aktuell befinden wir uns als Organisationsteam in der aktiven Planung der Veranstaltung, die dann am 4. Advent am Dresdner Königsufer stattfinden wird“, sagte Daniela Möckel, Pressesprecherin des Veranstalters CitySki GmbH, auf DNN-Anfrage.

Großveranstaltungen zulässig

Seit 2018 gibt es Mitte Januar am Königsufer in Dresden gegenüber der Altstadtkulisse den Weltcup für Langlaufsprinter des Internationalen Skiverbandes FIS. Die jüngste Auflage fand am 11. und 12. Januar statt, das nächste Mal sollen die Athleten aber bereits am 19. und 20. Dezember ihre Runden drehen. Damit werde auf Wünsche der Sportler nach zusätzlichen freien Wochenenden reagiert, hieß es vor knapp einem Jahr bei Verkündung des geänderten Zeitplans seitens des Veranstalters.

Trotz der Corona-Pandemie sind in Sachsen inzwischen wieder Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern möglich, wenn es dafür ein genehmigtes Hygienekonzept gibt. Damit könnte es in Dresden weiße Weihnachten geben, zumindest am Elbufer. Meteorologische Hellseherei ist dazu nicht notwendig: Für den Skiweltcup gibt es auf jeden Fall Kunstschnee, der auf dem Dresdner Flughafen mit Regenwasser und Ökostrom produziert werden soll. Die „weiße Pracht“ wird dann ohne Zweifel bis in die Weihnachtszeit hinein am Königsufer liegen.

Arbeit an Hygienekonzepten

Nach den Angaben aus der City-Ski-GmbH streben der Internationale Skiverband FIS sowie der DSV als nationaler Skiverband die Durchführung eines „normalen Sportwinters einschließlich der bekannten Weltcup-Veranstaltungen“ an. Dazu zähle auch die Veranstaltung in Dresden.

Der DSV sowie der Deutsche Olympische Sportbund DOSB seien zudem im Moment mit der Entwicklung eines Grundlagen-Hygienekonzepts beschäftigt. Das soll für alle Wintersportveranstaltungen und Weltcup-Standorte anwendbar sein. Es sei bereits zertifiziert und die elementare Grundlage für die jeweiligen Vor-Ort-Hygienekonzepte.

Der Adventstermin für den Weltcup der Ski-Sprinter in Dresden erfordert organisatorische Änderungen. Die Stadt fördert die Veranstaltung mit fast 400 000 Euro, vom Land kommen bis 300 000 Euro. Begründet wird das hauptsächlich mit den Werbeeffekten für die Stadt und den Freistaat durch die weitreichenden Fernsehübertragungen. Daneben gibt es aber auch Angebote im Rahmenprogramm für den Ski-Läufer-Nachwuchs, die zur Rechtfertigung des Einsatzes von Steuergeldern herangezogen werden.

Geteiltes Programm für Schüler

So ist jetzt klar, dass die Schulwoche, bei der Grundschüler der Klassen 1 bis 3 gemeinsam mit Olympiamedaillen-Gewinner Tobias Angerer Schulsport auf Ski absolvieren, zu Teilen vor und nach dem Weltcup-Wochenende stattfindet. Teil 1 läuft vom 14. bis 17. Dezember und Teil 2 am 21. und 22. Dezember.

„Schulklassen können sich ab dem 14. September wieder mit kreativen Ideen für die Teilnahme an diesem einmaligen Projekt bewerben“, erklärte Sprecherin Möckel. Die Ausschreibung wird rechtzeitig auf der Internetseite des Veranstalters unter www.skiweltcup-dresden.de veröffentlicht.

Aufgrund der Nähe des Termins zu den Weihnachtstagen soll es einen neuen Programmpunkt geben. Neben der Maskottchen-WM auf Ski werde es in diesem Jahr das erste internationale Weihnachtsmann-Rennen auf Ski für alle interessierten Weihnachtsmänner geben.

Die Veranstaltung, für die im ersten Jahr ein Budget von 1,2 Millionen Euro genannt wurde, finanziert sich neben den Fördergeldern aus Sponsoren und Fernsehgeldern sowie dem Verkauf von Eintrittskarten. Wie sich die Coronapandemie auf die Zuschauerzahlen auswirken wird, ist noch offen.

Kartenvorverkauf soll Ende Oktober starten

„Wir planen mit dem Beginn des Kartenvorverkaufs für Ende Oktober 2020 und beobachten die Entwicklungen bis zu diesem Zeitpunkt.“ Auch eine Verschiebung des Verkaufstermins nach hinten sei möglich. Sollten die Entwicklungen für Veranstalter und Großsportveranstaltungen positiv bleiben, so ist „aus Sicht des Veranstalters durchaus möglich und auch unser Ziel, die Veranstaltung mit mehr als 1000 Zuschauern durchzuführen“.

Je nach Entwicklung wären auch Zuschauerzahlen „um die 2500 Besucher“ denkbar. Im Januar hatte es laut Möckel am Sonnabend 2800 und am Sonntag 3500 zahlende Zuschauer gegeben. Damit ließe sich die Finanzierung der Veranstaltung offenbar absichern. Möckel: „Aus unserer Sicht besteht kein Anlass, auf Stadt oder Land bezüglich geänderter Fördersummen zuzugehen.“

