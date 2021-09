Dresden

Die Empörung ist fraktionsübergreifend. „Das hat sich ein Oberbürokrat ausgedacht“, meinte Grünen-Fraktionsvorsitzende Christiane Filius-Jehne. „Unverschämtheit“, findet CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger. „Der Finanzbürgermeister will die Hälfte des Stadtrats provozieren“, glaubt FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow. Peter Lames (SPD), nicht nur für die Finanzen der Stadt verantwortlich, sondern auch für das Rechtsamt, will den Stadträten ans Geld. Mal wieder. Dem Juristen Lames geht es um Rechtssicherheit. Natürlich.

Stadträte sollen Einkommensverlust belegen

Selbstständige Stadtratsmitglieder erhalten laut Entschädigungssatzung die doppelte Entschädigung im Vergleich zu ihren angestellten Kollegen. Reichte bisher für den doppelten Satz der Nachweis einer selbstständigen Tätigkeit aus, so will Lames jetzt zusätzliche Erklärungen. Die Stadträte sollen belegen, wie hoch ihr Einkommensverlust wegen der Teilnahme an Ausschuss-, Fraktions- oder Stadtratssitzungen ist. Sie sollen konkret entgangene Geschäfte nachweisen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich müsste dann Aufträge angeben, die ich wegen meiner Stadtratstätigkeit absagen muss“, erklärte die selbstständige Lektorin Christiane Filius-Jehne und verweist auf ein großes Problem: In der Zeit, die sie in Ausschüssen oder Ratssitzungen verbringt, kann sie kein Einkommen erzielen und damit auch nicht in die Rentenkasse einzahlen. „Die doppelten Sätze verstehe ich als eine Art Ausgleich dafür.“

Nur noch Angestellte im Stadtrat?

„Ich bin selbstständig, das kann ich belegen“, sagt Krüger, „aber dass ich meinen Verdienstausfall glaubhaft machen soll, ist inakzeptabel.“ Lames werde ein eisiger Wind entgegenwehen, glaubt der Christdemokrat. Zastrow denkt, dass Selbstständige aus dem Stadtrat vertrieben würden, wenn sich der Finanzbürgermeister mit seinen Änderungsvorschlägen durchsetzt. „Dann haben wir nur noch Angestellte im Stadtrat.“ Das sieht Filius-Jehne ähnlich: „Angestellte haben einen Anspruch auf Lohnfortzahlung, wenn sie ehrenamtlich tätig sind.“

Da es sich kleine Unternehmen nicht leisten könnten, Mitarbeiter für bis zu 20 Stunden pro Woche für die Stadtratsarbeit freizustellen, würden künftig nur noch Beschäftigte des öffentlichen Dienstes oder parlamentarische Mitarbeiter der Landtagsfraktionen für den Stadtrat kandidieren, so Filius-Jehne. Allein bei den Grünen gibt es fünf Selbstständige, mindestens 19 Stadträte sind fraktionsübergreifend als Selbstständige registriert.

Der Sonderstatus für Selbstständige sorgte immer mal wieder für politischen Verdruss. Regelmäßig wurden in hitzigen Debatten Stadträte des gegnerischen Lagers beschuldigt, eine Selbstständigkeit nur vorzutäuschen. Sogar die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet – zu Konsequenzen kam es nie.

Mobilitätspauschale statt Parkkarte

In einem zweiten Punkt der Entschädigungsreform des Finanzbürgermeisters gibt es Differenzen zwischen Filius-Jehne auf der einen Seite sowie Krüger und Zastrow. Lames will das Privileg einer kostenlosen Parkkarte oder Monatskarte für die Dresdner Verkehrsbetriebe streichen und eine Mobilitätspauschale einführen, die sich an der Höhe einer Abo-Monatskarte orientiert, also 53,70 Euro pro Monat.

„Wenn die Ausschüsse tagen, dann stehe ich mindestens an zwei Tagen pro Woche mehr als sechs Stunden auf einem öffentlichen Parkplatz“, rechnet Zastrow vor. Das koste nach neuem Tarif 24 Euro pro Woche. „Die Stadt ist verpflichtet, mir meinen Aufwand zu erstatten. Wenn es sein muss, rechne ich jeden einzelnen Parkschein ab.“ Krüger verweist auf einen weiteren Pferdefuß der geplanten Pauschale. „Das Geld reicht nicht und ich muss es außerdem versteuern. Da bleibt noch weniger übrig.“

Filius-Jehne dagegen hält die Pauschale für eine vernünftige Idee. „Wer mit dem Fahrrad kommt, kann sich das Geld in den Sparstrumpf stecken. Das animiert auch uns Stadträte zu klimafreundlicher Mobilität.“

Die Lames-Reform wird jetzt im Finanzausschuss sowie den Stadtbezirksbeiräten und Ortschaftsräten diskutiert. Der Stadtrat entscheidet am 25. November.

Stadträte erhalten eine monatliche Aufwandspauschale von 500 Euro. Für jede Mitgliedschaft in einem Ausschuss gibt es 75 Euro. Pro Stadtrats- und Ausschusssitzung wird eine Sitzungspauschale von 60 Euro getahlt. Dauert die Sitzung mehr als drei Stunden, erhöht sich die Pauschale um 30 Euro, bei mehr als fünf Stunden gibt es 60 Euro zusätzlich.

Von Thomas Baumann-Hartwig