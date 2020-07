Dresden: Filmnächte am Elbufer geben Augustprogramm bekannt

Dresden

Zum Abschluss im August gibt’s nun doch Rockmusik: Die Oliver Onions geben bei den Filmnächten am Elbufer gleich zwei Konzerte. Zudem können sich die Besucher auf drei Filmpreviews freuen. Und der Abenteurer Reinhold Messner beschließt die diesjährigen Filmnächte mit einem Livevortrag.

Eine „exklusive Deutschlandpremiere“

Obwohl das Programm für den August nun steht, die Konzeption war mitunter nicht einfach. „In letzter Sekunde kamen noch Veranstaltungen dazu, wurden getauscht oder ganz abgesagt“, sagt Filmnächte-Sprecherin Viktoria Franke. Das Eventgeschäft sei stets ein flexibles, „aber so verrückt wie in dieser Coronazeit haben wir es noch nicht erlebt.“

Nichtsdestotrotz, die Oliver Onions stehen am 21. und 22. August auf der Bühne. Die beiden Brüder Guido und Maurizio De Angelis gehören laut Veranstalter zu den erfolgreichsten italienischen Soundtrack-Künstlern aller Zeiten. „Sie schrieben über 170 Filmmusiken, darunter für zahlreiche Filme mit Bud Spencer und Terence Hill“, sagt Filmnächte-Chef Matthias Pfitzner.

Während der Coronazeit haben sie an ihrem neuen Album gearbeitet und geben in Dresden ihre „exklusive Deutschlandpremiere“. Im Anschluss an die beiden Konzertabende laufen die Filmklassiker „Zwei wie Pech und Schwefel“ (21. August) und „Sie nannten ihn Spencer“ (22. August).

Ein Leben voller spannender Geschichten

Obwohl die Veranstalter organisatorische Probleme mit Blick auf ihr Filmprogramm hatten (DNN berichteten), zeigen sie im August drei Previews – etwa die französische Komödie „Eine Frau mit berauschenden Talenten“. Eigentlich läuft der Film mit Schauspielerin Isabelle Huppert erst ab 8. Oktober in den Kinos, im Rahmen der Filmnächte aber schon mal am 11. August. Das spanische Drama „Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden“ von Regisseur Aritz Moreno zeigen die Veranstalter am 19. August, einen Tag später die Reise-Dokumentation „972 Breakdowns – Auf dem Landweg nach New York“.

Auch das Filmfest Dresden findet einen Platz im Programm und präsentiert am 16. August „Trickfilmhelden für Klein und Groß“. Mit einem Vortrag des Abenteurers Reinhold Messner kommen die diesjährigen Filmnächte dann zum Ende. Am 23. August ist der Südtiroler live mit seinem Vortrag „ Nanga Parbat – mein Schicksalsberg“ am Elbufer zu erleben. Im Anschluss läuft Messners Dokumentarfilm „Die große Zinne“.

Sieben Veranstaltungen waren komplett ausverkauft

Eigentlich wollten die Veranstalter das Programm der Filmnächte um eine Woche verlängern. Der Freistaat Sachsen hätte bei dem Vorschlag mitgespielt, die Stadt Dresden stelle sich allerdings wegen kulturpolitischen und umweltpolitischen Gründen queer, sagt Pfitzner.

Bislang waren sieben Veranstaltungen komplett ausverkauft. Die Besucherzahlen lagen einschließlich des Vorverkaufs bis zum 31. Juli bei rund 32 000. Das sei unter den gegeben Umständen eine akzeptabele Größe, findet Pfitzner.

Von Felix Franke