Dresden

Mit der zunehmend kalten Jahreszeit, dem Wunsch nach Gemütlichkeit und natürlich auch der Corona geschuldeten Kontaktreduzierung holen sich mehr Menschen das Kino in die eigenen vier Wände. Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime und Disney Plus verzeichnen derzeit wieder hohe Zuschauerzahlen.

Den Streamingdiensten zum Trotz gibt es an der Königsbrücker Straße eine Programmvideothek. Mit einem Archiv von 13 500 Filmen wartet die Filmgalerie Phase IV mit den unterschiedlichsten Genres auf. Gerade bei den Einheimischen ist sie sehr beliebt und im tristen Dezember lädt sie mit ihren Wänden in warmen Rot und dem dunklen Holz der Regale zum Verweilen ein. Mitten im Raum gibt es eine Sitzgelegenheit aus alten Kinoklappstühlen zwischen meterhohen, spezialangefertigten Regalen mit Filmen über Filmen. Alles lässt an eine alte Filmvorführungsstätte erinnern. Dabei musste die Phase bis 2017 oft um ihr Bestehen ringen – doch der Entschluss, einen Verein zu gründen, konnte die Filmgalerie retten.

Die Programmvideothek an der Königsbrücker Straße lädt zum Verweilen ein. Quelle: Anja Schneider

2020 startete die Phase IV erstmals wieder mit einem Plus in das neue Jahr. Alexander Stark fing einst als Student hinter dem Tresen an und ist seit 2019 neben Sven Voigt Co-Leiter der Filmgalerie. „2020 sollte das große Jahr zum Durchstarten werden“, berichtet er.

Die Vereins- und Mitgliederzahlen waren stabil und der Plan war, den Fokus vermehrt auf den Veranstaltungsbetrieb mit Filmvorführungen und Diskussionsrunden zu legen. Anlässlich des 75. Jahrestags vom Kriegsende am 8. Mai bekam die Phase IV den Auftrag, in ganz Dresden Filmvorführungen anzubieten. Im Februar 2020 tagten dazu die Verantwortlichen und wenige Zeit später machte der erste Lockdown alle Pläne und Ideen zunichte.

Wer will im Sommer Filme schauen?

Ab da hieß es umdenken und -planen. „Alle Ankündigungen für das kommende Jahr, alle Projekte gingen in diesem Moment in Asche auf.“ So brach eine weitere Zeit voller Unsicherheiten ein. Mit dem Lockdown im Frühjahr und erneuten Schließungen im Herbst befand sich die Filmgalerie in einem nicht enden wollenden Teufelskreis, denn „wer will im Sommer denn Filme schauen, wenn alle endlich wieder raus und an den Elbwiesen Freunde treffen können?“.

Im Winter 2020 entschied sich die Filmgalerie für das Anbieten eines hauseigenen Lieferdienstes. Mit den gewünschten Filmen im Gepäck und auf dem eigenen Drahtesel ging es für die Mitarbeiter durch Schnee und über glatte Straßen bis nach Pieschen, aber „das war eine sehr anstrengende Angelegenheit für uns“. Schlussendlich entschied man sich für das Konzept eines Abholservice, mit Quarantänebox für die Filme und genügend Abstand vor der Programmvideothek. „Ideal war das Ganze aber nicht, schließlich kommen die Leute her, um das Erlebnis der Filmgalerie mitzunehmen und sich hier nach einer Beratung erst für einen Film zu entscheiden.“

Über die ganze Zeit blieben die Mitgliedszahlen jedoch konstant und so war zumindest die Miete abgedeckt, doch die normale Kundschaft blieb weg. Anfang 2021 startete die Phase IV mit einem großen Minus in das neue Jahr und auch im Sommer liehen die Leute wie schon im letzten Jahr weniger Filme aus. Es gab zwar Überbrückungshilfen vom Staat, aber keiner der Filter traf auf sie zu. Im Fördertopf „Härtefall Kultur“ fanden sie schließlich eine Entschädigung für die letzten Monate.

Um weiterhin allen den Zugang zu Veranstaltungen der Phase kostenfrei gewährleisten zu können, mussten sie kreativ werden. So konnten Einrichtungen Filmhüllen mieten, um mit Flyern Werbung zu machen. Mitte Oktober gab es zudem einen kleinen Soli-Filmflohmarkt, bei dem Privatpersonen untereinander ihre Filme verkaufen konnten und die Phase 50 Prozent der Einnahmen erhielt. Nach und nach kamen alle wieder, um sich vor Ort beraten zu lassen und den Filmgalerie-Flair aufzunehmen. „Trotz der ganzen Abos von Amazon Prime und Disney Plus kommen die Leute weiterhin zu uns – die Phase ist eben auch eine Art Abo“, meint Stark schmunzelnd.

Derzeit gilt 2G

Mit den neuen Bestimmungen vom 22. November gilt nun auch in der Filmgalerie 2G. Für alle ohne einen 2G-Nachweis ist eine Vorbestellung und Abholung an der Tür möglich. Geplante Veranstaltungen fallen weg oder wurden vorsorglich auf Februar verschoben.

Die Phase hat dennoch große Pläne für das Jahr 2022. Alexander Stark verrät, dass sie gerne ein Soziokulturelles Zentrum mit dem Schwerpunkt Filmvermittlung in der Phase entstehen lassen wollen. Auch das Thema Barrierefreiheit wird in nächster Zeit mehr Beachtung bekommen, damit die Filmgalerie von allen als Veranstaltungsort genutzt werden kann. „Wichtig ist auch, die bestehenden Kooperationen weiterzuführen, so wie die mit dem ,Move it’ – Filmfestival oder der jüdischen Woche“, meint Stark, „im besten Fall soll es ein Raum werden, indem die ganzen Akteure und Initiativen Filmkultur und -geschichte erleben und Filmschätze für ihre eigenen Projekte wahrnehmen können.“

Corona war auch für die Filmgalerie eine zermürbende und anstrengende Zeit. Das Gefühl, sich ständig durchbeißen zu müssen, begleitete sie über die Monate. Auch die Frage, wie sich der Laden weiterentwickeln soll, wie er krisenfest gemacht werden und relevant bleiben kann, war die ganze Zeit präsent. „Das war aber zugleich unser Innovationsmotor“, erklärt Stark. „Wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann ist hier das nächste Jahr eine ganz andere Phase IV“. Keine Programmvideothek mehr mit vereinzelten Veranstaltungen, sondern „ein richtiges Soziokulturelles Zentrum. Das wäre toll, da hätte ich richtig Bock drauf.“

Kontakt: info@filmgalerie-phaseiv.de

Von Clarissa Seiferheldt