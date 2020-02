Fünf Großbrände, sieben Großunfälle – Feuerwehr Dresden zieht fürs Jahr 2019 Bilanz

Dresden

Es ist ein Einsatz, wie ihn kein Feuerwehrmann erleben will: Zwar konnten die früh am Mittwochmorgen in ein Hinterhaus der Grimmstraße in Kaditz gerufenen Kameraden das dort in einer Wohnung schwelende Feuer rasch löschen. Für den 48-jährigen Bewohner kam jedoch jede Hilfe zu spät – er verstarb wenig später im Krankenhaus.

Traurige Todesfälle nach Bränden will der Dresdner Feuerwehrchef Andreas Rümpel unbedingt vermeiden. Deshalb plädiert er auch für eine Rauchmelderpflicht nicht nur in Neu-, sondern auch in Altbauwohnungen – eine Forderung, der der Freistaat inzwischen mit einer Neuregelung des Baugesetzes nachkommen will.

Rauchmelder werden auch in Altbauten Pflicht

„Wir hatten in Dresden im gesamten Jahr 2019 keinen Toten nach Wohnungsbränden“, sagt Rümpel mit Blick auf die Statistik. Das sei vor allem ein Verdienst der Rauchmelder. „Denn eine Entwarnung gibt es nicht, unsere Einsatzkräfte mussten im vergangenen Jahr zu 238 Einsätzen in Wohnbereichen ausrücken“, sagt Rümpel. Rauchmelder hätten aber dafür gesorgt, dass viele Wohnungsbrände klein blieben, mitunter noch vom Bewohner mit einem Eimer Wasser gelöscht werden konnten. „Es hat nicht einen Groß- und Mittelbrand in Dresdner Wohnungen gegeben“, ist Rümpel zufrieden. Ein Trend, der sich mit der Ausweitung der Rauchmelderpflicht in Sachsen hoffentlich verstärke.

Stephan Leistner zeigt die Spezialtrage auf der Hebevorrichtung des extra für stark übergewichtige Patienten angeschafften Krankenwagens. 308 Mal musste das in Löbtau stationierte Fahrzeug ausrücken, 30 Mal mehr als noch 2018. Quelle: Dietrich Flechtner

Im Ganzen blicken Rümpel und die 634 Berufs- sowie die 1470 Freiwilligen Feuerwehrleute gewiss nicht auf ein ruhiges, aber auf ein normales Jahr zurück, was das Einsatzgeschehen angeht. 157­104 Einsätze für Feuerwehr und Rettungsdienste bedeuten einen leichten Rückgang gegenüber 2018, mit 2131 Brandereignissen wurden 55 mehr gezählt als im Vorjahr. Das hat vor allem mit der Hitze des vergangenen Jahres zu tun. Das zeigt auch ein Blick auf die fünf Großbrände des vergangnen Jahres, die allesamt im Sommer liegen: zwei Mal handelte es sich dabei um Flächenbrände, zwei Mal brannte es auf Recyclinghöfen, ein Mal stand ein Schuppen an der Großenhainer Straße in Flammen.

Zahl der Fehlalarme steigt weiter an

Dennoch zeigt der Rückblick auch ein paar Besonderheiten. So ist die Zahl der Fehlalarme weiter ansteigend. 1171 sind ein Anstieg um 4,1 Prozent. Die Masse machen dabei Brandmeldeanlagen aus – mitunter, weil leichtsinnig mit ihnen umgegangen werde, wie Feuerwehrchef Rümpel sagt. „Da finden Reinigungs- oder Bauarbeiten statt, die die Anlage auslösen lassen. Das ist ärgerlich“, sagt er. Die Fehlalarmkönige will er nicht nennen, verweist auf Nachfrage aber auf „große Krankenhäuser und Einkaufscenter“. Ein wirkliches Problem sieht Rümpel aber nicht. Bei 922 auf die Leitstelle geschalteten und 395 örtlichen Brandmeldeanlage sei die Fehlerquote noch im Rahmen. „Und die Kostenübernahme sorgt dafür, dass sich die Einrichtungen um eine Verringerung der Fehlalarme bemühen“, sagt er. In 43 Fällen haben Brandmeldeanlagen Schlimmeres verhindert, indem sie frühzeitig auf Brände aufmerksam machten.

Michael Klahre (40) ist seit Dezember 2019 Sprecher der Dresdner Feuerwehr. Quelle: Uwe Hofmann

Problematisch: Die Zahl böswilliger Fehlalarme ist von 22 auf 35 deutlich angestiegen. Die meisten waren dabei auf Patienten in Krankenhäuser zurückzuführen, oft, weil sie die Scheibe von Notknöpfen durchschlagen haben. In einem Fall habe ein Mann mutwillig und böswillig gehandelt. „Er wurde von der Polizei ermittelt und muss sich jetzt verantworten“, sagt Michael Klahre, neuer Pressesprecher der Feuerwehr.

Immer öfter muss die Feuerwehr Türen öffnen

Bei der Feuerwehr bestimmen technische Hilfsleistungen das Einsatzgeschehen, die mit 5327 Fällen allerdings leicht zurückgegangen sind. Auffällig: Es sind immer mehr Wohnungsöffnungen dabei, etwa wenn Pflegedienste oder Angehörige von alleinlebenden Kranken vor verschlossener Tür stehen. Die Anzahl solcher Einsätze stieg von 880 auf 947 an. „Ich appelliere an die Bevölkerung, für solche Fälle doch einen Schlüssel beim Nachbarn zu hinterlegen“, sagt Feuerwehrchef Rümpel.

Auch auf den Autobahnen hat die Feuerwehr mehr zu tun. 97 Mal wurde sie nach Unfällen auf die Autobahn 4 gerufen (2018: 63), 36 Mal auf die A 17 (2018: 27). Rümpel sieht auch beim so genannten Massenanfall von Verletzten – also Großunfällen – ein Feld, auf das sich die Rettungskräfte noch besser vorbereiten müssen. Sieben solcher Fälle hat es 2019 gegeben, meist weil Linienbusse in Unfälle involviert waren oder weil mehrere Insassen in Autos verletzt werden, so wie am 6. August auf der Budapester Straße, wo es nach einem Unfall sechs Verletzte gab. Die müssen dann alle schnellstmöglich und gleichzeitig versorgt werden. Die Feuerwehr hält dafür an der Rettungswache Strehlener Straße extra zehn Rettungswagen bereit.

Das waren die fünf Großbrände 2019 in Dresden 3. Juli: Flächenbrand an der Reitzendorfer Straße, 36 Einsatzkräfte 8. Juli: Schuppenbrand droht an Großenhainer Straße auf Wohnhaus überzugreifen, 36 Einsatzkräfte 23. August: Brand in einem Recyclinglager am Lugaer Graben, 70 Einsatzkräfte 4. September: Waldbrand an der Altonaer Straße, 18 Einsatzkräfte 15. September: Mülllager An der Schleife brennt auf 150 Quadratmetern, 16 Einsatzkräfte

Ansonsten sehen Rümpel und der zuständige Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel ( CDU) das Dresdner Rettungswesen gut vorbereitet. „Neue Feuerwachen wird es nicht geben, wir werden aber auch keine entbehren können“, sagt Sittel. Allerdings setze er sich dafür ein, dass stetig in Gebäude und Technik investiert werde. So haben die Stadtteilfeuerwehren Gompitz, Klotzsche und Weißig am Mittwoch neue Tanklöschfahrzeuge für insgesamt 875 000 Euro erhalten. In Klotzsche und Weißig ersetzen sie Altfahrzeuge, in Gompitz erweitert das neue Fahrzeug den Fuhrpark. Und auch neue Feuerwehrgerätehäuser werden geplant, wenn auch der Bau eher 2021 oder 2022 realistisch ist. So seien Grundstücke für Neubauten in Zaschendorf, Schönfeld und Mobschatz gefunden, für Weißig werde noch gesucht, sagt Feuerwehrchef Rümpel.

Mehr Bewegung ist im Netz der Rettungswachen. Dafür werde der Plan jedes Jahr überarbeitet, was auch nötig sei. „Wir müssen die demografische Entwicklung im Blick halten, nicht nur weil Dresden wächst, sondern auch weil die Bevölkerung älter wird“, sagt Ordnungsbürgermeister Sittel. Nach der Eröffnung einer Rettungswache in der sanierten Feuerwache Louisenstraße im Dezember ist für dieses Jahr zwar keine neue Rettungswache vorgesehen. Für die Zamenhofstraße wird vielleicht schon im nächsten Jahr ein Neubau geplant, mittelfristig auch in Reick und an der Strehlener Straße.

Von Uwe Hofmann