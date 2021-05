Dresden/München

Täglich um 11.07 Uhr läuft der Eurocity „Hungaria“ aus Hamburg kommend im Dresdner Hauptbahnhof ein und setzt nach drei Minuten Aufenthalt seine Fahrt Richtung Budapest fort. Nicht nur Bahnfans schauen diesem internationalen Reisezug mit seinen blau-weißen ungarischen Waggons mit ein wenig Fernweh hinterher. Eurocitys zwischen europäischen Metropolen und Urlaubsregionen gehören zweifelsohne zu den faszinierendsten Zügen.

Ihrer Geschichte, die im Herbst 1986 zunächst in Westeuropa begann, widmen sich die Autoren Martin Brand und Jean-Pierre Malaspina. Band 2 ist im Mai bei Geramond erschienen und so aktualisiert, dass sogar die Einschränkungen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr berücksichtigt sind.

Waggons aus aller Herren Länder

Wie bereits im Band 1 hat das Autorenkollektiv die Geschichte der Eurocity-Züge akribisch recherchiert. Zahlreiche Bilder der oft bunten Reisezüge mit Waggons aus aller Herren Länder animieren zum Blättern und dürften auch Leser ansprechen, denen die Zuglokomotiven, Reisezeiten oder Wagenzusammenstellung vielleicht doch zu sehr ins Detail gehen.

Die Autoren zeigen, wie sich die grenzüberschreitenden Bahnverbindungen im Laufe der Jahre verändert haben. Und auch, wie das Netz der Eurocity-Züge seit Anfang der 1990er-Jahre in Richtung Osten ausgeweitet wurde und hier einstige internationale Schnellzüge ersetzte oder komplett neue Verbindungen schaffte, wie mit dem Eurocity „Mimara“ zwischen dem kroatischen Zagreb und Leipzig.

Wenngleich eine mehrtägige Bahnfahrt ans Schwarze Meer nach Bulgarien über Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Rumänien nur noch echte Eisenbahnfreaks ansprechen dürfte und längst nicht mehr umsteigefrei zu bewältigen ist, so zeigen die zwei Bücher auch, dass internationale Schienenverbindungen keineswegs eine neue Erfindung der Politiker vor dem Hintergrund des Klimawandels sind. Vielmehr gab und gibt es europäische Direktverbindungen auf der Schiene schon immer. Sie wurden nur von den Bahnverwaltungen kaum beworben und von eiligen Schnäppchenjägern auf der Suche nach billigen Flugtickets als mögliche Alternative auch nur wenig beachtet. Und wer die Landschaft am Zugfenster an sich vorbeiziehen lässt, braucht naturgemäß länger als über den Wolken.

Dresden seit 1992 im Eurocity-Netz

Dresden übrigens ist seit 1992 ein fester Bahnhof im Eurocity-Netz. So erreichten die EC-Züge „Heinrich Heine“ und „Goethe“ nach 13 Stunden abends aus Paris kommend mit französischen Waggons die sächsische Landeshauptstadt und fuhren am nächsten Morgen zurück. Der Eurocity „Hungaria“ und der „Vindobona“, der seit vorigem Jahr nach mehrjähriger Pause neu als Railjet fährt, gehören zum täglichen Bild auf den beiden Dresdner Fernbahnhöfen.

Die Eurocitys zwischen Berlin und Prag werden inzwischen einheitlich unter dem Markennamen „Berliner“ geführt. Weniger bekannt sein dürfte das Zugpaar EC 278/279, das nur zwischen Ende 2003 und Ende 2004 Dresden mit Wien verband. Die beiden Bücher „Die Eurocity-Züge 1987 – 1993“ und „Die Eurocity-Züge 1993 – 2020“ halten spannende Eisenbahngeschichte bereit und arbeiten die Entwicklungen mit stetem Auf und Ab auch kritisch auf. Nur als Reiselektüre im Zug eignen sich die faktenreichen Bildbände eher nicht, sie sind einfach zu dick und schwer.

„Die Eurocity-Züge“ Teil 1 und Teil 2, Geramond, 2019/2020.

Von Lars Müller