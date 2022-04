Dresden

Sie gehe jeden Tag drei Mal zum Briefkasten, sagt Krankenschwester Maria*. Um nachzuschauen, ob das Schreiben gekommen ist. „Bisher hatte ich noch keine Post.“ Maria arbeitet auf der Intensivstation eines Dresdner Krankenhauses und ist ungeimpft. Jeden Tag rechnet sie mit einem Schreiben des Gesundheitsamtes, in dem sie aufgefordert wird, ihren Impfstatus zu erklären. „Ich kenne Kolleginnen, die es schon haben.“

Krankenschwester Petra*, eine Kollegin von Maria, hat das Schreiben noch nicht bekommen. „Diese Ungewissheit nagt an mir“, sagt sie. Für beide Frauen ist klar: Wenn sie ein Betretungsverbot für ihren Arbeitsplatz im Krankenhaus erhalten, dann ist für sie Schluss. „Ich habe schon eine neue Arbeit, die ich sofort antreten kann“, sagt Maria. Unternehmer würden ungeimpfte Krankenschwestern gerne einstellen. „Wir sind schwere körperliche Arbeit und Schichtdienst gewöhnt.“

Petra hat sich erst einmal einen Nebenjob gesucht. „Ich wollte nach 30 Jahren in diesem Beruf schauen, ob ich mich auf etwas anderes einstellen kann.“ Sie kann, sagt sie jetzt. Aber sie wird Einkommenseinbußen hinnehmen müssen. „Dann muss ich mich eben einschränken“, konstatiert sie, denn: „Ich lasse mich von der Politik nicht als Leibeigene behandeln.“

„Menschen haben eine würdevolle Pflege verdient“

Der 47-jährige Pfleger Daniel Simon, der in einer privaten Einrichtung arbeitet, hat mit seinem Beruf abgeschlossen, bekennt er. „Ich will nicht mit dieser Ungewissheit auf Arbeit fahren. Die Menschen haben eine würdevolle Pflege verdient. Diese Situation wirkt sich doch auf meine Arbeit aus. So geht man nicht mit Menschen um!“

Die Missstände in der Pflege seien schon vor Corona groß gewesen, sagen die zwei Frauen und der Mann. „Jetzt treten die Probleme nur noch offener zu Tage. Vielleicht muss erst alles den Bach runtergehen, bis die Menschen aufwachen und etwas Neues entstehen kann.“

Mehrfach habe geimpftes Personal Patienten angesteckt

Hunderte von Millionen seien ausgegeben worden für die Rettung von Banken oder einer Fluggesellschaft. Milliarden würden ausgegeben für die Rüstung. Für die Pflege bleibe nichts übrig. „Wir müssen Überstunden leisten, sind rund um die Uhr im Einsatz. Wenn andere grillen, fahre ich zur Nachtschicht. Weihnachten sind meine Kinder mit dem Papa allein zu Hause, weil ich auf der Station bin“, sagt Maria.

Das alles spiele keine Rolle mehr, nur weil sie sich nicht impfen lassen wolle. Mit einem Präparat, das nachweislich nicht vor einer Corona-Infektion schütze. „Ich muss mich jeden Tag testen, Geimpfte dagegen nicht“, sagt Petra. Mehrfach schon habe geimpftes Personal Patienten angesteckt.

„Diese Ignoranz, man stößt gegen Wände“

Er wisse von 25 Kolleginnen und Kollegen, die ungeimpft seien, sagt Simon. „Wenn die alle nicht mehr in die Einrichtung dürfen, dann wird es kritisch.“ Noch schlimmer sei es bei kleinen mobilen Pflegediensten, bei denen schon der Ausfall von zwei oder drei Beschäftigten zu existenziellen Problemen führen könne. „Das wird kein gutes Ende nehmen.“

Von der Politik fühlen sich die beiden Krankenschwestern und der Pfleger verraten und verkauft. Am Montag wollte die AfD im Landtag eine Debatte zur Impfpflicht führen – das Vorhaben scheiterte an den anderen Parteien. „Sieht denn niemand, was mit uns gemacht wird?“, fragt der Pfleger, der es für nachvollziehbar hält, wenn Menschen wütend auf Politiker werden. „Diese Ignoranz, man stößt gegen Wände.“ Demonstrieren helfe nicht, Briefe und Anschreiben blieben unbeantwortet. „Werden sich die Politiker an die Betten stellen, wenn wir nicht mehr da sind?“, fragt Maria.

4821 Personen ohne Impfnachweis

AfD-Stadtrat Heiko Müller hat eine Petition gestartet, mit der Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) aufgefordert werden soll, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die Folgen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in Dresden aufzufangen. 12 600 Unterschriften sind bis Ende Februar zusammengekommen, behandelt wurde die Petition im dafür zuständigen Ausschuss noch nicht.

Auch CDU-Stadtrat Veit Böhm fordert den OB auf, Überlegungen anzustellen, wie mit ungeimpften Personal in Verwaltung und Städtischem Klinikum umzugehen ist. „Wir können in Zeiten von Fachkräftemangel nicht auf qualifizierte Beschäftigte verzichten“, meint er.

Wie Frank Bauer, Leiter des Gesundheitsamtes, den DNN auf Anfrage mitteilte, haben seine Behörde Stand Montag Meldungen von 4821 Personen erreicht, die keinen Impfnachweis gegenüber den Einrichtungsleitungen vorlegen konnten. „Alle diese Personen erhielten beziehungsweise erhalten Anschreiben mit der Aufforderung zur Beibringung eines entsprechenden Nachweises im Sinne des Infektionsschutzgesetzes“, erklärte der Amtsleiter das weitere Vorgehen.

„Ich fühle mich als Spielball der Politik“

In diesem Rahmen erfolge gleichzeitig auch die Anhörung zu etwaigen Sachverhalten, die aus Sicht der betreffenden Person im weiteren Verfahren berücksichtigt werden sollten. „Weitergehende Maßnahmen konnten angesichts der Vielzahl der zunächst vorzunehmenden Anhörungen und Aufforderungen sowie damit verbundenen Rückmeldungen und Rückläufen noch nicht erfolgen“, erklärte Bauer. Bisher hat das Gesundheitsamt noch keine Tätigkeits- und Betretungsverbote verfügt.

Gegenwärtig würden 25 Beschäftigte die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitsamt bearbeiten, Einrichtungen beraten und Anhörungen durchführen. Auch die Bewertung von fragwürdigen Attesten falle in den Zuständigkeitsbereich des multiprofessionell und auch mit Ärzten besetzten Teams, so der Amtsleiter. Vor-Ort-Kontrollen seien angesichts der Vielzahl der zu klärenden Fälle bisher noch nicht erfolgt.

Er sitze am Bett von hochbetagten Menschen, halte Hände, sei so etwas wie ein Familienersatz, sagt Daniel Simon. „Die Menschen bitten mich inständig darum, dass ich bleibe. Das bricht einem das Herz.“ Aber ihm fehle einfach die Kraft. „Ich fühle mich als Spielball der Politik. Und das will ich nicht länger hinnehmen.“ Von sich aus würden sie nicht kündigen, sagen Maria und Petra. „Aber wenn ein Tätigkeitsverbot kommt, dann sind wir weg. Für immer.“

*Namen von der Redaktion geändert

Von Thomas Baumann-Hartwig