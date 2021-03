Dresden

Eine halbe Milliarde Euro in 15 Jahren – so viel könnte es kosten, das Städtische Klinikum Dresden zu einem leistungsfähigen, hochmodernen medizinischen Dienstleister weiterzuentwickeln. Zu einem Krankenhaus, das den Patienten die besten Bedingungen bietet. Und dem Personal hervorragende Arbeitsplätze. Das ist die Vision von Stadtverwaltung und Klinikleitung, die am Montag Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke), der amtierende Ärztliche Direktor Harald Schmalenberg und der Kaufmännische Direktor Marcus Polle vorstellten.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es war der Auftakt für eine Debatte in den Gremien des Stadtrats, die im Juni mit einem Beschluss ihr Ende finden soll. „Wir brauchen die Bestätigung für unser Konzept, um die Fördermittelanträge final einreichen zu können“, erklärte Polle. Rund 171 Millionen Euro Fördermittel sind für die Pläne eingeplant und noch einmal 115 Millionen Euro aus dem Krankenhausstrukturfonds des Bundes. Die Geldgeber wollen wissen, wohin die Reise gehen soll. Die Landeshauptstadt Dresden sitzt mit rund 105 Millionen Euro Eigenanteil mit im Boot.

Standort in Trachau soll Gesundheitszentrum werden

Was bekommt Dresden für das viele Geld? Einen stationären Campus am Standort Friedrichstadt, an dem alle körperlichen Erkrankungen behandelt werden sollen. Dafür soll dieses Krankenhaus von 900 auf 1100 Betten erweitert werden. 314 Millionen Euro beträgt laut Polle die Investitionssumme, die vor allem in Neubauten fließen soll.

Der Standort des Krankenhauses Neustadt in Trachau soll dagegen bis 2035 zu einem Gesundheitszentrum umgebaut werden. Mit einem stationären Notfallzentrum für die Versorgung von medizinischen Notfällen aus dem Dresdner Norden, einem Geburtshaus, einem Medizinischen Zentrum für Erwachsene mit Behinderung und einem Sozialpädiatrischem Zentrum. Hinzu sollen Arztpraxen und Altenpflege kommen, aber auch Betreutes Wohnen, ein Kulturhaus und ein Stadtteilhaus. Einzelne Gebäude sind für einen Verkauf vorgesehen.

Am Standort Bühlau sieht das Zukunftskonzept den Neubau eines Zentrums für psychische Gesundheit vor. Rund 95,5 Millionen Euro würde die Entwicklung dieses Standorts, der für die Behandlung von psychisch kranken Menschen ideal geeignet sei, kosten.

Neun Zentren geplant

Die Konzentration der somatischen Disziplinen, also der Behandlung von Erkrankungen des Körpers, sei eine medizinische Notwendigkeit, erklärte Schmalenberg. Es gehe in der modernen Medizin immer mehr darum, Patienten interdisziplinär zu behandeln. Alle Spezialisten sollten schnell am Bett stehen, wenn ein Kranker über Bauschmerzen klagt. „Das ist in medizinischen Zentren möglich.“

Neun Zentren plant das Städtische Klinikum: Kopf- und Neurozentrum; Zentrum für Knochen, Gelenke und Muskeln; Zentrum für Herz und Gefäße; Bauchzentrum; Onkologisches Zentrum; Mutter-Kind-Zentrum; Zentrum für Altersmedizin; Zentrum für psychische Gesundheit und Zentrum für Notfallmedizin.

Das Konzept sei mit dem Rettungsdienst abgestimmt worden, so Polle. Vielfach seien Verbesserungen zu erwarten. Nicht zuletzt auch bei der Wirtschaftlichkeit des Städtischen Klinikums, das seit Jahren trotz hoher medizinischer Expertise defizitär arbeitet.

Personalabbau nicht im Gespräch

Pflegedirektorin Petra Vitzthum wies darauf hin, dass in den nächsten Jahren 440 Pflegekräfte in den Ruhestand gehen werden. „Wir brauchen hervorragende Arbeitsplätze, um Fachkräfte gewinnen zu können.“ Eines, sagte Polle, werde es trotz eines Abbaus von gut 130 Betten nicht geben – einen Personalabbau. „Im Gegenteil. Langfristig werden wir mehr Personal benötigen.“

Das Klinikum habe sich bereits auf den Weg gemacht, Inhalte des Konzepts umzusetzen. Für Sanierung und Umbau von Haus P in Friedrichstadt habe er beispielsweise einen Förderbescheid über 42 Millionen Euro vorliegen, so Polle. Man plane in Fünf-Jahres-Schritten, wenn denn der Stadtrat dem Konzept zustimmt. Die Bürger sollen laut Kaufmann bei einer Online-Beteiligung ihre Meinung zu den Plänen äußern. Größere Informationsveranstaltungen werde es wegen Corona nicht geben können.

Von Thomas Baumann-Hartwig