Dresden

Mit der Verschärfung der Maskenpflicht muss bei Behördenterminen sowie Besuchen in städtischen Einrichtungen eine FFP2-Maske getragen werden. Das sieht die neue Sächsische Coronaschutzverordnung seit Dienstag vor. Auch vergleichbare Schutzmasken wie FFP3 und KN95 ohne Ausatemventil können dafür genutzt werden.

Die FFP2-Pflicht gilt sowohl für Bürger als auch für die städtischen Mitarbeiter zunächst bis einschließlich 9. Januar 2022. Darüber hinaus besteht in Dresdner Rathäusern und in anderen Verwaltungsgebäuden weiterhin die 3G Regel. Damit haben nur geimpfte, genesene oder getestete Bürger sowie Mitarbeiter Zugang. Die entsprechenden Nachweise werden an den Eingängen durch Sicherheitspersonal beziehungsweise städtische Bedienstete kontrolliert.

Von cs