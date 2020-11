Dresden: FDP fordert Gedenktafel für ermordeten Touristen

Dresden

Die FDP-Stadtratsfraktion spricht sich für einen Erinnerungsort für den in Dresden ermordeten Touristen aus Nordrhein-Westfalen aus und hat einen entsprechenden Stadtratsantrag eingereicht. Der Verein CSD Dresden hatte zuvor angeregt, dass die Stadt an der Schloßstraße eine Gedenktafel für Thomas L. errichtet.

„Das Geschehene darf nicht totgeschwiegen werden“

Holger Hase, kulturpolitischer Sprecher der Fraktion, erklärte: „Was am 4. Oktober im Herzen unserer Stadt geschehen ist, darf nicht totgeschwiegen werden. Für die Vielfalt der Lebensentwürfe einzustehen, bedeutet eben nicht nur, an schönen Tagen die Regenbogenfahnen zu hissen, sondern auch hinzusehen und aufzustehen, wenn Homophobie und religiöser Extremismus in unserer Stadt Menschenleben fordern.“ Die FDP danke deshalb dem CSD Dresden e.V. für die Ausrichtung der Gedenkveranstaltung Anfang November, die ein klares Signal gesetzt habe.

Anzeige

„Der Gedanke, einen würdevollen Erinnerungsort für die Opfer des Anschlages an der Schloßstraße zu schaffen, liegt auch uns sehr am Herzen“, erklärte Hase. Mit dem Stadtratsantrag werde Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) beauftragt, in Abstimmung mit den Hinterbliebenen von Thomas L. ein Konzept für einen solchen Erinnerungsort zu entwickeln. „Dieser soll uns nicht nur an den Anschlag erinnern, sondern auch mahnen, dass die Werte, für die wir einstehen, verteidigt werden müssen.“

Konzept in einem Jahr dem Stadtrat vorlegen

Da derzeit noch nicht alle Informationen über die Tat vorliegen würden und um den Angehörigen Zeit zum Trauern einzuräumen, soll den Stadträten das Konzept für den Erinnerungsort erst in einem Jahr zur Entscheidung vorgelegt werden, so Hase. „Gleichzeitig ist der Antrag ein Versprechen, dass wir nicht nur heute an das Opfer denken, sondern auch in der Zukunft sein Andenken angemessen würdigen werden.“

Am 4. Oktober wurden zwei Touristen aus Nordrhein-Westfalen auf der Schloßstraße angegriffen. Der Angreifer verletzte die beiden Männer mit einem Messer schwer. Eines der Opfer erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der Angriff galt offenbar einem homosexuellen Paar. Der 20-jährige Tatverdächtige, ein Asylbewerber aus Syrien, sitzt in Untersuchungshaft.

Von Thomas Baumann-Hartwig