Dresden

Vier Fraktionen im Stadtrat haben sich über die Verteilung der Bürgermeister-Ämter geeinigt. CDU, Grüne, Linke und SPD sitzen dabei in einem Boot. Die CDU hat sich die Ressorts „Bildung und Jugend“ sowie „Ordnung und Sicherheit“ gesichert. Die Grünen erhalten die Geschäftsbereiche „Stadtentwicklung und Bau“ sowie „Umwelt und Kommunalwirtschaft“. Die Linken besetzen die Ressorts Soziales sowie Kultur, die SPD das Schlüsselressort Finanzen.

Fünf neue Beigeordnete stehen zur Wahl

Im August 2022 wählt der Stadtrat auf einer Sondersitzung fünf neue Beigeordnete. Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) und Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) haben ihre Ämter erst im vergangenen Jahr angetreten und damit noch sechs Jahre Amtszeit. In einer interfraktionellen Vorlage fordern die vier Fraktionen Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf, kleinere Änderungen beim Zuschnitt der Geschäftsbereiche vorzunehmen und die Ausschreibung der Posten auf den Weg zu bringen.

Die FDP geht bei der Verteilung der Ämter leer aus, für den Fraktionsvorsitzenden Holger Zastrow ein großes Ärgernis. „Mich ärgert, mit welcher Selbstsicherheit man diesen Weg in kompletter Verkennung der Situation beschreitet“, erklärt Zastrow und wundert sich insbesondere über die CDU. „Ich verstehe nicht, wieso die Christdemokraten keinerlei Anstrengungen unternehmen, um das Missverhältnis in der Stadtspitze zu korrigieren.“

30 Stimmen, aber fünf Posten

Die Fraktionen von Grünen, Linken und SPD bringen es auf 30 Stimmen im 70 Sitze umfassenden Stadtrat, sollen aber fünf Posten erhalten, so Zastrow. Die CDU verfügt als stärkste Fraktion über 14 Mandate, die FDP über fünf, trotzdem gehen nur zwei Posten an die Christdemokraten und keiner an die FDP. „Da hätte ich von der CDU schon erwartet, dass sie das Ungleichgewicht nicht akzeptiert.“

Die Geschäftsbereiche von Peter Lames, Eva Jähnigen, Kristin Kaufmann (oben von links nach rechts) sowie Annekatrin Klepsch und Detlef Sittel(unten von links nach rechts) werden 2022 neu gewählt. Ein weiterer Posten könnte dazu kommen. Die Ämter von Jan Donhauser (oben rechts)und Stephan Kühn (unten rechts) stehen erst Jahre später wieder zur Wahl, weil sie 2020 besetzt worden sind. Quelle: Pleil, Ingolf

Einvernehmen ist keine Selbstverständlichkeit

Er verstehe durchaus den Denkansatz, die AfD bei der Verteilung der Ämter außen vor zu lassen. „Aber es gibt Partner wie uns, die für ein anderes Gewicht sorgen könnten“, so der FDP-Fraktionsvorsitzende. Da ist er sich durchaus mit seinem Parteifreund und Oberbürgermeister Dirk Hilbert einig. Hilbert hielt jüngst auf dem FDP-Kreisparteitag eine kämpferische Rede und erklärte, die Ergebnisse der Kommunalwahl und die Stimmungen in der Stadt müssten durchaus bei der Besetzung der Bürgermeister-Posten eine Rolle spielen. Er sehe sich als OB in der Pflicht, genau darauf zu achten. Sein Einvernehmen zu den Personalvorschlägen sei keine Selbstverständlichkeit, erklärte Hilbert vor den Dresdner Liberalen.

Indirekte Ankündigung der Kandidatur

In Hilberts Worten sind gleich zwei Botschaften verborgen: Zum einen kündigt er indirekt seine Kandidatur für die Oberbürgermeister-Wahl an. Wenn er davon ausgeht, dass es im August auf sein Einvernehmen ankommt, dann geht er von seiner Wiederwahl aus – die OB-Wahl ist im Juni.

Zum anderen zieht Hilbert durchaus einen spitzen Pfeil aus dem Köcher: CDU, Grüne, Linke und SPD verfehlen die Zweidrittel-Mehrheit um zwei Stimmen. Wird ein Beigeordneter aber nicht mit zwei Dritteln der Stimmen gewählt, muss der Oberbürgermeister sein Einvernehmen erteilen. Stellt sich der OB auf die Hinterbeine, wird es problematisch.

Achter Bürgermeister als Ausweg

Der Ausweg aus der verfahrenen Situation: ein achter Bürgermeister. „Das wäre eine Möglichkeit, den gordischen Knoten zu zerschlagen“, sagt Zastrow. Es wäre nicht nur die Chance, die FDP in den Kompromiss einzubinden. Es wäre auch eine Möglichkeit, Schwerpunkte bei der Arbeit der Verwaltung zu setzen, findet der Fraktionsvorsitzende. „Wir müssen uns ganz dringend um die Wirtschaft und die Innenstadt kümmern.“ Zur Wirtschaft gehöre auch der Tourismus, der gegenwärtig im Kulturbereich ein Mauerblümchendasein führe. Ergänzt werden könne das Ressort um den extrem wichtigen Bereich Digitalisierung sowie um das Flächenmanagement.

Zastrow sieht auch eine Überlastung des aus seiner Sicht viel zu großen Ressorts Stadtentwicklung und Bau. „Das ist der Flaschenhals in der Stadtentwicklung, der Bereich hat viel zu viele Themen zu bearbeiten.“ Er würde das Thema Mobilität aus der Stadtentwicklung herausnehmen und einem anderen Ressort übertragen. Wichtig sei es auch, nicht nur neue Unternehmen in Dresden anzusiedeln, sondern sich auch um die erforderlichen Fachkräfte zu kümmern. „Wir müssen selbst etwas tun, um junge Leute für den Bau oder die Gastronomie anzuwerben. Sonst werden uns diese Branchen wegbrechen“, so der FDP-Fraktionsvorsitzende.

Von Thomas Baumann-Hartwig