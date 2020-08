In einem Reallaborversuch in Dresden sollen neue Formen der Stadtentwicklung erprobt werden, um mehr essbares öffentliches Grün in die Stadt zu bringen. Das Ganze ist ein Zukunftsstadtprojekt und soll Veränderungsprozesse beschleunigen. In Pieschen an der Gehestraße, am Alberthafen und auch im Hechtviertel bewegt sich schon was.