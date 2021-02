Dresden

Trotz der winterlichen Witterung herrscht auf der Baustelle neben der Kreuzung der Königsbrücker Straße und der Stauffenbergallee Betrieb. Die Rohbauten lassen es erkennen: Dort entsteht ein Schulbau inklusive neuer Turnhalle. Im Sommer 2022 soll auf der ehemaligen Brachfläche zwischen S-Bahn-Gleisen und der Königsbrücker Straße die 151. Oberschule den Unterricht beginnen.

Das ist eigentlich eine erfreuliche Nachricht, laufen die Arbeiten am 30 Millionen Euro teuren Neubau doch laut Schulverwaltungsamt wie geplant. Die Schulwegsicherheit bereitet jedoch ein reichliches Jahr vor Einweihung der Gebäude Kopfzerbrechen. Gleich zwei gefährliche und unübersichtliche Kreuzungen gibt es im Umfeld, die Schüler der fünften und sechsten Klasse ab dem Schuljahr 2022/23 zu bewältigen haben. Zum einen die Kreuzung Stauffenbergallee und Königsbrücker Straße, die so gut wie jeden Verkehrsteilnehmer vor Probleme stellt. Zum anderen die der Stauffenbergallee mit der Rudolf-Leonhard-Straße. Auf der schwer zu überschauenden Kreuzung starb im Jahr 2019 ein Radfahrer, nachdem ihn ein Lasterfahrer angefahren hatte. Vor allem Schüler, die aus mit dem Bus oder dem Rad aus Westen kommen, müssen im nächsten Jahr dort sicher über die Straße kommen.

Rechts im Bild sollen im Sommer eine Fußgängerinsel und eine Ampel entstehen, dazu eine Radlerfurt über die Stauffenbergallee. Im Hintergrund ist an der Rudolf-Leonhard-Straße das weiße Fahrrad zu erkennen, das an den dort 2019 bei einem Unfall getöteten Radfahrer erinnert. Quelle: Anja Schneider

Unter anderem deshalb wird in diesem Jahr an dem Unfallschwerpunkt gebaut, den das Straßen- und Tiefbauamt ursprünglich erst mit dem Umbau der komplett maroden westlichen Stauffenbergallee entschärfen wollte. Nun ist ab Ende Juli ein etwa dreimonatiger Umbau geplant, bei dem eine Mittelinsel auf der an dieser Stelle sehr breiten Stauffenbergallee und eine Ampel entstehen, die vor allem die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer erhöhen sollen. Außerdem ist die von vielen Radfahrern seit vielen Jahren ersehnte sichere Querung von der nördlichen Nebenstraße der Stauffenbergallee in die Rudolf-Leonhard-Straße vorgesehen. Kostenpunkt: 200 000 Euro.

Ausbau der Horrorkreuzung Stauffenbergallee/Königsbrücker Straße steht in den Sternen

Eine ähnliche Lösung für die Kreuzung Königsbrücker Straße mit der Stauffenbergallee steht dagegen noch in den Sternen. Die Stadt plant den grundhaften Umbau, kommt aber wie auf anderen Abschnitten der Königsbrücker Straße nicht so schnell voran, wie sich mancher das wünscht. Für den Abschnitt mit der Kreuzung „erfolgen derzeit vertiefende Variantenuntersuchungen einschließlich der Anpassung der verkehrstechnischen Untersuchung hinsichtlich städtebaulicher und verkehrlicher Belange sowie Belange der DVB“ heißt es auf Anfrage aus dem Straßen- und Tiefbauamt. Weder für Kosten noch für einen Bauzeitraum gibt es derzeit eine verlässliche Angabe. Ähnlich sieht das mit den Abschnitt der Königsbrücker Straße aus, der sich im Norden anschließt.

Immerhin beschäftigen sich die Planer mit einem kleinen Eingriff, der die Lage wenigstens für Radfahrer aus dem Norden der Stadt bessern soll. Die sind auch ohne die neue Schule schon zahlreich: 902 hat die Stadt vor knapp zwei Jahren binnen fünf Stunden gezählt, 846 waren es in der Gegenrichtung. Die bergab fahrenden Radler können derzeit nur bis in etwa zur Fußgängerbrücke am Industriegelände über einen eigenen Radweg rollen, der anschließend einfach verschwindet. Danach geht es im Mischverkehr mit zumeist mehr als die erlaubten 50 Stundenkilometer schnellen Autos über unübersichtliche, enge Kreuzungen und in spitzem Winkel über Straßenbahnschienen bis zum Schulgelände, wie die Stadtratsfraktion der Grünen moniert. „Die Verkehrssicherheit auf dem Schulweg muss gewährleistet werden, so dass zur Eröffnung der Oberschule im Sommer 2022 die Schülerinnen und Schüler gefahrlos mit dem Fahrrad zur Schule fahren können“, sagt die Klotzscher Stadträtin Ulrike Caspary, die Grünen-Sprecherin für Fuß- und Radverkehr ist. „Hier ist Eile geboten, um Unfälle zu verhindern.“

Amt spricht sich gegen einen Pop-up-Radweg auf Königsbrücker Straße aus

Mit diesen Worten appelliert sie an die Landesdirektion Sachsen, die Umbaupläne rasch zu genehmigen. Die weiß jedoch noch gar nichts von ihrem Glück, wie es auf Nachfrage aus der Behörde heißt. Die Pläne liegen noch im Dresdner Straßen- und Tiefbauamt, das verschiedene Varianten abwägt. Dabei geht es im Grunde darum, dass die Königsbrücker stadteinwärts einen neuen Radweg erhält. Vorzugsvariante sei ein „durchgängiger Radfahrstreifen von mindestens zwei Metern Breite, was jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Abbiegebeziehungen des Kfz-Verkehrs nach sich zieht“, heißt es aus dem Straßen- und Tiefbauamt. Ob der Radweg rechtzeitig vor Schuleröffnung fertig wird, ist fraglich. „Die Planungen dafür laufen.“

Und es kann sein, so heißt es aus dem Straßen- und Tiefbauamt, dass die Pläne ein sogenanntes Plangenehmigungsverfahren bei der Landesdirektion durchlaufen müssen. Dazu werde man sich mit der Landesbehörde austauschen, sobald eine Variante gefunden ist. Ein solches Verfahren dauert in der Regel ein halbes Jahr und macht damit einen Bau bis zur Schuleröffnung unwahrscheinlich. „Ich kann an die Landesdirektion nur appellieren, den Lückenschluss des Radwegenetzes auf der Strecke von Norden in die Innenstadt, zügig zu genehmigen oder auf das Genehmigungsverfahren zu verzichten“, sagt Ulrike Caspary daher. Dafür müssten die Pläne aber erst einmal dort liegen. Und wenn keine Umweltverträglichkeitsprüfung fällig sei und die Stadt die Zustimmung aller von den Plänen Betroffenen gleich mit einreicht, sei eine Genehmigung auch nach einem Monat möglich, spielt die Landesdirektion den Ball nach Dresden zurück. Es kommt also auf eine rasche Entscheidung der Planer und gute Vorarbeiten an. Einen übergangsweisen Radweg (Pop-up-Radweg), der bis zum Umbau etwa durch den Einzug einer Fahrspur in Richtung Albertplatz eingerichtet könnte, schließt das Straßen- und Tiefbauamt aus.

Auch die Straßenbahnhaltestelle wird umgebaut

Das Amt beschäftigt sich noch mit einer zweiten Problemstelle auf dem Schulweg. Die viel zu schmalen Steige der Straßenbahnhaltestelle auf der Königsbrücker Straße oberhalb der Stauffenbergallee sollen auf ein Normalmaß wachsen, was neben einer größeren Sicherheit auch Rollstuhlfahrern oder Kinderwagenschiebern die Haltestellennutzung ermöglicht. Dieser Umbau gehört zwar auch zu den großangelegten Kreuzungsumbauplänen, soll nun aber offenbar vorgezogen werden.

Demnach ist es vorgesehen, die Fahrbahn etwas zu verschieben um Platz für eine Verbreiterung der Haltesteige zu gewinnen. Auch der Gehweg müsste etwas Platz machen.Gleichzeitig prüfen die Planer, ob der Fußweg für den Radverkehr freigegeben werden kann. Das ist keine triviale Entscheidung, weil an dieser Stelle auch ohne die neue Schule viele Fußgänger unterwegs sind. Und wie Autofahrern gelingt es auch Radfahrern auf der Gefällestrecke oft nicht, sich an Tempovorgaben zu halten. Schrittgeschwindigkeit dürften sie auf einem freigegebenen Gehweg fahren, um keine Passanten zu gefährden. Wie auch immer die Stadt in dem Punkt entscheidet, es ist ihr erklärtes Ziel, wenigstens diesen Ausbau auf der Königsbrücker Straße vor Schuleröffnung zu erledigen. Auch das hängt jedoch noch von den laufenden Planungen ab.

Von Uwe Hofmann