Dresden

615 Meter Länge, eine barrierefrei auszubauende Haltestelle und die Gleisbögen zur Einfahrt in den Hebbelplatz – für DVB-Chefbauplaner Andreas Neukirch ist die Streckensanierung zwischen den Haltestellen Chamissostraße und Hebbelplatz in Dresden-Cotta eher eine überschaubare Angelegenheit. Für die Dresdner Verkehrsbetriebe bedeutet sie allerdings einen Meilenstein. Denn mit dem Ausbau der Steinbacher Straße, die zwischen beiden Haltestellen verläuft, wird die letzte Engstelle auf der Strecke der Linie 2 geschlossen. Dort können dann die neuen, breiteren Stadtbahnwagen verkehren, von denen der erste im August 2021 im Testbetrieb auf Strecke gehen soll.

Streng genommen könnten die neuen Straßenbahnen auch ohne den Ausbau auf der Linie 2 zum Einsatz kommen, wie Andreas Neukirch betont. Dann halt mit einem Begegnungsverbot auf der Steinbacher Straße, so wie es das an anderen Engstellen, beispielsweise dem eingleisigen Stück auf der Görlitzer Straße für die Linie 13 auch gibt. Dass es nun Baurecht für den Abschnitt in Cotta gibt, passt dem DVB-Chefbauplaner aber ganz gut in den Kram. Ende Januar 2021 sollen nun die Bauarbeiten beginnen und nach etwa einem halben Jahr beendet sein. Die vergleichsweise lange Bauzeit begründe sich vor allem in den umfangreichen Arbeiten, die die Stadtentwässerung im Untergrund plant. Außerdem muss eine Brücke über den Weidigtbach erneuert werden. Insgesamt kosten die Arbeiten rund 5,5 Millionen Euro.

Anzeige

Haltestelle Chamissostraße wird barrierefrei ausgebaut

Ansonsten versuchen die DVB, den Umbau ohne größeren Aufwand zu erledigen. So bleibe man zumeist zwischen den Borden, wie Andreas Neukirch sagt. Soll heißen: Weder in Fußwege noch in umliegende Grundstücke wird eingegriffen, die Arbeiten konzentrieren sich im Wesentlichen auf den Bereich der Fahrbahn. Dort werden die Straßenbahngleise so weit auseinander gelegt, dass die neuen 35 Zentimeter breiteren Straßenbahnen sie im Begegnungsverkehr befahren können. Dafür verzichten die Verkehrsbetriebe auf das bisher vom Straßenverkehr getrennte Gleisbett. Die neuen Gleise werden von Autos überfahrbar sein.

Weitere DNN+ Artikel

Für Fahrgäste ist besonders wichtig, dass die Haltestelle Chamissostraße barrierefrei ausgebaut wird. Außerdem wird die Fahrleitung vom Hebbelplatz bis zur Weidentalstraße erneuert, wobei auch dort größerer Aufwand vermieden wird. So bleiben alle Fahrleitungsmasten stehen und werden nicht durch neue Masten ersetzt.

Breite Stadtbahnwagen werden auf der Linie 7 gebraucht

Und damit geht ein Plan auf. Für die DVB ist schon lange klar, dass die neuen Stadtbahnwagen auf der Linie 2 zuerst zum Einsatz kommen werden. Das allerdings weniger, weil diese Linie die größere Kapazität der neuen Bahnen benötigen würde – der Streckenausbau ist dort einfach am weitesten. Wirklich gebraucht wird das größere Fassungsvermögen der breiten Trams auf der Linie 7. Sie sei die mit Abstand am stärksten nachgefragte Linie mit mehr als 50 000 Fahrgästen am Tag, sagt DVB-Sprecher Falk Lösch. „Deshalb ist es unser erklärtes Ziel, die neuen Stadtbahnwagen so schnell wie möglich auf dieser Strecke zum Einsatz zu bringen“, sagt er. Allerdings müssen dafür an Kesselsdorfer und Königsbrücker Straße noch heiß diskutierte Ausbauprojekte erledigt werden. Das wird noch Jahre dauern, wie das lange Baurechtsverfahren für die Königsbrücker Straße zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee beweist.

Eher werden die Bahnen deshalb auf der Linie 3 zum Einsatz kommen. Dort muss mit dem Ausbau der Großenhainer Straße zwar ebenfalls ein großer Brocken aus dem Weg geräumt werden. Allerdings gibt es dafür schon größtenteils Baurecht – und einen Plan, wie die Strecke bis 2023 fit gemacht werden kann.

Von Uwe Hofmann