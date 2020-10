Dresden

Eine Bewohnerin der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber an der Bremer Straße ist am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie und zwei Kontaktpersonen wurden im Isolierbereich der Asylbewerberunterkunft am Hammerweg in Quarantäne geschickt. Am Samstag stellte sich heraus: Einer der Kontakte ist ebenfalls positiv.

Die Kontaktnachverfolgung aller drei ist noch nicht abgeschlossen, so dass vorsichtshalber die komplette Erstaufnahme an der Bremer Straße geschlossen wurde und in Quarantäne verbleibt. Das heißt: Die Bewohner – 196 Personen, darunter 14 Kinder – dürfen die Einrichtung nicht verlassen, keine Besucher empfangen und sie müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

In der kommenden Woche sollen alle auf Corona getestet werden. Bis dahin habe man die Betroffenen erneut belehrt, die Hygienevorschriften einzuhalten. Masken und Desinfektionsmittel stünden in ausreichender Menge zur Verfügung, teilte die Landesdirektion Sachsen mit.

Von fkä