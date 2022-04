Dresden

Kommende Woche müssen Eltern und Kinder wieder mit Einschränkungen in der Kinderbetreuung rechnen. Vor der letzten Runde der bundesweiten Tarifverhandlungen für Sozial- und Erziehungsberufe erhöhen die Gewerkschaften nochmals den Druck.

Für den 4. Mai plant Verdi einen Großkampftag. Die Dienstleistungsgewerkschaft ruft zu einem sachsenweiten Warnstreik in den Kindereinrichtungen der Kommunen auf. Die zentralen Begleitveranstaltungen sollen in Dresden stattfinden.

Signal für Arbeitgeber

Ebenfalls für den 4. Mai die drei Landesverbände der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zu Warnstreiks auf. Arbeitsniederlegungen erfolgen nach Gewerkschaftsangaben unter anderem in Chemnitz, Dresden und Leipzig. Eine gemeinsame Streikkundgebung der GEW findet von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr auf dem Richard-Wagner-Platz in Leipzig statt.

Uschi Kruse, Landesvorsitzende der GEW Sachsen: „Vor Beginn der dritten Verhandlungsrunde wollen wir ein Signal an die Arbeitgeber senden, sich endlich zu bewegen, die frühkindliche Bildung aufzuwerten und die Arbeitsbedingungen zu verbessern.“

Landesweiter Warnstreik

Am 16. und 17. Mai ist die dritte Verhandlungsrunde mit dem kommunalen Arbeitgeberverband angesetzt. Verdi verhandelt hier für alle 330000 Beschäftigten im Sozial- und Erzieherbereich. „Wir rufen für den 4. Mai landesweit alle Beschäftigten in den kommunalen Kindertageseinrichtungen zum Warnstreik auf“, erklärte Verdi-Bezirksgeschäftsführer Daniel Herold gegenüber DNN.

Bereits Anfang März und Mitte April hatte es Streikaktionen gegeben. Die Verstimmung bei den Beschäftigten ist laut Gewerkschaften groß, weil ihrer Ansicht nach die Arbeitgeber bislang kein vernünftiges Angebot auf den Tisch gelegt hätten. Die Gewerkschaften fordern Schritte zur Entlastung der Beschäftigten. Die Arbeitgeber üben dagegen bislang scharfe Kritik an den Streikaktionen. Gruppengrößen und die Anzahl von Mitarbeitern in den Einrichtungen seien keine Angelegenheit für Tarifverhandlungen, weil sie vom Gesetzgeber vorgeschrieben werden.

Verdi-Demonstration durch Dresden

Verdi richtet daher auch seine Aktionen am 4. Mai auf das Land aus. „Da auch das Land an der Kita-Finanzierung beteiligt ist, werden wir unsere Forderungen auch an das Land adressieren“, erklärte Verdi-Vertreter Herold. Die Gewerkschaft plant am Morgen des 4. Mai eine Kundgebung am Postplatz. Gegen 10 Uhr werden sich die Streikenden mit einer Demonstration über den Schlossplatz auf das Terrassenufer begeben und gegenüber dem Finanzministerium ihre Forderungen verkünden. Über den Pirnaischen Platz ziehen sie dann zu einer Kundgebung vor das Rathaus. Die Aktion endet schließlich wieder am Postplatz.

Bei den zurückliegenden Streikaktionen waren Tausende Kinder in Dresden von Schließungen der Kitas betroffen. Die Mitarbeiter können sich kurzfristig zur Arbeitsniederlegung entscheiden. Die Einrichtungen öffnen so, wie es die Personalsituation am Streiktag zulässt. Die Stadt kann daher nicht im Vorfeld vollständig sagen, wo die Betreuung eingeschränkt sein wird. Es gibt Informationen am Streiktag auf der Seite dresden.de und über eine Hotline. Sind Kitas aufgrund des Streiks geschlossen, bekommen Eltern die Kita-Beiträge automatisch erstattet.

Von Ingolf Pleil