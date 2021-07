Dresden

Karolina Borowski glaubt, ihren Augen nicht zu trauen. Seit 15 Jahren führt die gebürtige Polin, die seit 1979 in Deutschland und seit 1992 in Dresden lebt, polnische Gäste in die Katholische Hofkirche, seit 1980 Kathedrale des Bistums Dresden-Meißen, in das linke Seitenschiff. Dort zeigt sie ihnen den Märtyrer-Altar. Er erinnert nicht nur an drei sächsische Priester, die im Konzentrationslager Dachau starben, sondern auch an sechs polnische Katholiken im antifaschistischen Widerstand, die 1942 und 1943 in Dresden enthauptet wurden. 1999 sprach Papst Johannes Paul II. sie selig.

2002 ließ Bischof Reinelt die Skulptur in der Kirche aufstellen

Noch vor der Kirche hat sie an diesem Junitag dem Ehepaar aus Gdansk (Danzig) von dieser Besonderheit erzählt. Wenig später steht sie mit ihnen vor dem Altar und weiß nicht, was sie ihnen sagen soll. „Auf einmal war da ein wunderschöner Altar. Aber es war nicht der von vorher.“ Nun blicken sie auf eine historische Figurengruppe: in der Mitte der gekreuzigte Christus, links Maria, rechts Johannes. Ein Werk des Dresdner Hofbildhauers Gottfried Knöffler aus dem 18. Jahrhundert, Zeugnis des Übergangs von hochbarocker zu klassizistischer Formensprache.

Karolina Borowski fragt einen der Kirchenführer. Doch der weiß auch nichts, wie sie berichtet. Nur gemutmaßt habe er, dies könnte mit der elfmonatigen Innensanierung zu tun haben, die im Februar 2021 abgeschlossen war. Die Urne mit der Asche des Seligen Alois Andritzki steht zwar noch zwischen den zwei Kerzen. Unten links eine Tafel mit den Fotos der Märtyrer und dem Hinweis auf das Eigentliche. Das jedoch ist verschwunden. Etwas, das ganz und gar nicht schön wirkte: Jene dreiteilige Skulptur aus Ulmenholz von Andreas Kuhnlein mit dem Titel „Befreiung“, die der damalige Bischof Joachim Reinelt 2002 hier aufstellen ließ.

„Das ist so brutal bearbeitet“

Andreas Kuhnlein aus dem oberbayerischen Unterwössen, Jahrgang 1953, ist als Schöpfer der „Zerklüfteten“ bundes- und europaweit bekannt geworden. Die gestaltet er mit Motorsäge, Flammenwerfer oder Schweißgerät.

Karolina Borowski kennt kein zweites zeitgenössisches Kunstwerk, das sich ihr so unmittelbar und mit solcher Wucht erschloss: „Das ist so brutal bearbeitet. All die Verletzungen, die Menschen durch den Krieg erfahren, sind hier zu sehen. Besonders der rechts, kaum noch als Mensch erkennbar, ein Stummel. Aber er hat die Kraft, sein verkrüppeltes Ärmchen hoch zu strecken. Trotz allem wollen sie aufstehen, frei sein.“

Gerührt, dass in Deutschland polnische Kriegsopfer geehrt werden

Karolina Borowski hat ältere Gäste erlebt, denen hier die Tränen kamen, weil plötzlich ihre Erinnerungen wieder wach wurden. Sie kennt polnische Pilgergruppen, die sich auf den Spuren solcher Märtyrer eigens nach Dresden aufmachen. Mehrere polnische Internetseiten dazu hat sie gefunden. „Sehr berührt und mit Dankbarkeit haben polnische Gäste wahrgenommen, dass in Deutschland polnische Kriegsopfer geehrt werden.“

Bistum: Nicht viel verändert

Michael Baudisch, Sprecher des Bistums Dresden-Meißen, indes versichert: „Es ist und bleibt weiterhin der Märtyreraltar der Kathedrale, Ort der Verehrung des Seligen Alojs Andritzki und Gedenkort für die polnischen Märtyrer.“ Die Urnen mit der Asche der drei im KZ Dachau ums Leben gekommenen Seelsorger des Bistums – Seliger Alois Andritzki, Pfarrer Aloys Scholze, Diözesanjugendseelsorger Dr. Bernhard Wensch – seien weder entfernt, noch die Bestimmung des Gedenkortes verändert worden. Lediglich die Gestaltung des Altars.

Künstler Andreas Kuhnlein: stillos und respektlos

Auf Anregung des Landesamtes für Denkmalpflege sei nun diese Kreuzigungsgruppe aus dem 18. Jahrhundert aufgestellt worden. Genauer: wieder aufgestellt. Denn nach ihrer Restaurierung 1979 bis 1981 unter Betreuung des Instituts für Denkmalpflege hatte sie genau an dieser Stelle schon einmal Platz gefunden. Dass seine Holzskulptur dafür entfernt wurde, erfuhr Andreas Kuhnlein nur zufällig und unbeabsichtigt. „Das hat mir fast den Boden unter den Füßen weggezogen“, sagt er. „So etwas Stilloses und Respektloses habe ich in den ganzen vierzig Jahren meiner Zeit als Bildhauer noch nie erlebt. Man kann doch nicht den Zusammenhang zwischen Ort und Skulptur zerstören und dann mal schauen, was man damit macht. Der Weg wäre gewesen, mit mir als Betroffenem zu sprechen. Ich bin Künstler, kein Dekorateur.“

Skulptur sollen neuen Platz finden

Einstweilen steht die Skulptur in der Unterkirche der Kathedrale. Für den Aufstellungsort in der Kathedrale und die podestförmige Aufstellungsweise sei sie ohnedies ursprünglich nicht geschaffen worden, sagt Bistumssprecher Michael Baudisch. „Nach einem geeigneten Aufstellungsort wird derzeit intensiv gesucht.“

Zum Beispiel in einem ehemaligen Zellentrakt in der Gedenkstätte Münchner Platz, wie Leiterin Birgit Sack berichtet. „Unmöglich“, sagt sie. „Das scheitert schon aus konservatorischen Gründen. Der Zellentrakt ist viel zu feucht. Das kann man einem Holzkunstwerk nicht antun.“

Platz nur für Kunst aus dem 18. Jahrhundert?

Karolina Borowski hat einmal mit einer Gruppe von Kindern auch vor der Porzellan-Pietá von Friedrich Press gestanden, 1978 aufgestellt in der Gedächtniskapelle der Kathedrale. „Die ist aber hässlich“, habe ein Junge gemeint. Ein Neunjähriger habe ihm entgegnet: „Krieg ist etwas Hässliches. Da kann ein Denkmal für die Opfer nicht schön sein.“

Nun fragt sich Karolina Borowski, ob Denkmalpfleger irgendwann Einwände auch gegen dieses Kunstwerk haben könnten, da es gleichfalls nicht aus dem 18. Jahrhundert stamme.

Wir haben auch diese Frage an das Landesamt für Denkmalpflege weitergegeben. Doch bis Redaktionsschluss sahen sich die Mitarbeiter zu einer Antwort außerstande.

Von Tomas Gärtner