In den Kindereinrichtungen in Dresden muss mit Einschränkungen bei der Betreuung gerechnet werden. „Mit Blick auf die pandemische Lage ist die Entscheidung des Freistaates für die Anordnung eines eingeschränkten Regelbetriebes in den Einrichtungen der Kindertagesbetreuung verantwortungsvoll und nachvollziehbar“, so Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU). Doch das hat auch eine Schattenseite.

Eltern müssen mit kürzeren Betreuungszeiten rechnen. Für die sogenannten „systemrelevanten“ Berufsgruppen sucht die Stadt nach Lösungen, damit die Berufstätigkeit möglichst wenig beeinträchtigt wird.

Freistaat will Kontakte einschränken

Der Freistaat will wie zuletzt im Frühjahr die Kitas offen halten und dafür die Kontakte zwischen den Kindern auf ein Minimum beschränken. Daher soll laut Kultusminister Christian Piwarz (CDU) der Wechsel in den Gruppen und beim Personal weitgehend eingeschränkt werden.

„Die Betreuung der Kinder in festen Gruppen mit festen Bezugspersonen ist sehr personalintensiv“, muss die Leiterin des Kita-Eigenbetriebs der Stadt, Sabine Bibas, dazu konstatieren. Das habe der eingeschränkte Regelbetrieb vom Frühjahr deutlich gezeigt.

Insbesondere eine gruppenübergreifende Betreuung im Früh- und Spätdienst ist damit nicht ohne Weiteres möglich, was die Auswirkungen auf die Öffnungszeiten der Einrichtungen noch weiter verstärkt. Auch auf die pädagogische Arbeit mit den Kindern wirke sich der eingeschränkte Regelbetrieb aus, weil er „gewachsene Bezugssysteme mit seinen Bindungen außer Acht lässt und bisher selbstbestimmtes Agieren von Kindern einschränkt“.

Nachteilen steht höherer Infektionsschutz gegenüber

Dabei ist klar: Den Nachteilen steht gleichwohl eine größere Sicherheit im Rahmen des Infektionsschutzes entgegen. Alle Träger und Einrichtungen versuchten deshalb den eingeschränkten Regelbetrieb für Kinder und Eltern so bedarfsgerecht als möglich zu gestalten.

Erschwerend kommt hinzu, dass Krankheiten auch um das Personal keinen Bogen machen. In den Kitas der Stadt waren im Oktober knapp 9,6 Prozent der pädagogischen Fach- und Führungskräfte krankheitsbedingt ausgefallen, jeder zehnte dieser Mitarbeiter. „Damit liegen wir knapp unter dem Krankenstand des Jahres 2020“, erläutert Bibas. Allerdings gebe es zwischen den Einrichtungen sehr große Unterschiede, die sich punktuell auch auf die Betreuungssituation und damit die angebotenen Öffnungszeiten vor Ort auswirken können.

Impfangebot für Kita-Mitarbeiter

Beim Kita-Personal gibt es derzeit eine Quote an Geimpften und Genesenen von 70 Prozent. Donhauser bedauert, dass der Anteil nicht höher ist. Vom 30. November bis zum 9. Dezember soll es daher im Eigenbetrieb ein Impfangebot für Kita-Mitarbeiter geben. Das werde über die Betriebsärzte realisiert. Dabei seien auch Booster-Impfungen möglich. Donhauser will mit dem Land auch über eine Beschleunigung der Booster-Impfungen für Lehrer reden, die Angestellte des Freistaats sind.

In der Gesamtschau über alle knapp 180 kommunale Einrichtungen liefen die Vorbereitung auf den eingeschränkten Regelbetrieb „aktuell ruhig und professionell“ ab. Bis zum Ende der Woche würden die Einrichtungen ihre Gruppen neu strukturieren und den Personaleinsatz neu planen.

Ob es zu flächendeckenden Einschränkungen der Betreuungszeiten komme, lasse sich derzeit noch nicht einschätzen, da sich die Personalsituation von Einrichtung zu Einrichtung einerseits sehr unterscheidet – andererseits auch mit Blick auf die Pandemie sehr dynamisch verändern könne. Die Erfahrungen zeigten, dass der eingeschränkte Regelbetrieb nicht ohne eine Einschränkung der Öffnungszeiten aufrecht erhalten werden könne, so Bibas.

Suche nach Lösung für systemrelevante Berufsgruppen

„Kopfzerbrechen bereitet uns derzeit, wie wir Eltern mit systemrelevanten Berufen eine vollumfängliche Betreuung ihrer Kinder anbieten können“, sagte die Betriebsleiterin. Die Staatsregierung habe die Entscheidung darüber in die Verantwortung der Träger gelegt. „Aus unserer Sicht geht ein solches Betreuungsangebot in den meisten Einrichtungen nur zu Lasten der anderen Eltern.“ Die Personengruppe wurde mit der Schul- und Kita-Coronaverordnung vom 20. November 2021 festgelegt.

Eine Möglichkeit besteht darin, Kindergruppen zusammenzustellen, in denen Jungen und Mädchen von Eltern aus systemrelevanten Berufen wie Krankenschwestern oder Polizei und Rettungskräften zusammengefasst sind. Für diese Gruppe könnte dann die volle vertraglich vereinbarte Betreuungszeit angeboten werden, im Gegenzug müsste für andere Eltern aufgrund des fehlenden Personals die Betreuungszeit eingeschränkt werden.

Rückerstattung von Elternbeiträgen

Über deren finanzielle Auswirkungen müsse gleichwohl noch gesprochen werden. Hintergrund sind die berechtigten Forderungen der Eltern, bei reduzierten Öffnungszeiten auch die Elternbeiträge zu reduzieren. Für jeden Monat kalkuliert die Landeshauptstadt aus den Erfahrungen beim letzten eingeschränkten Regelbetrieb mit rund 140 000 Euro Einnahmeverlust.

Bis zum Jahresende gilt noch ei­ne im Sommer vom Stadtrat beschlossene Regelung, wonach Elternbeiträge automatisch zurückerstattet werden, wenn die vertragliche Betreuungszeit von der Stadt nicht vollständig angeboten werden kann. Die Eltern müssen daher nicht ihre Verträge ändern, was wiederum Auswirkungen auf die Arbeitsverträge der Erzieherinnen hätte. Aus dem Kreis des Jugendhilfeausschusses wird ein Antrag an den Stadtrat kommen, diese Regelung ins nächste Jahr hinein zu verlängern.

Von Ingolf Pleil