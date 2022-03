Dresden

Der Umgang mit den Schulleitungen an den Gemeinschaftsschulen in Dresden löst bei den Eltern Empörung aus. „Wir hoffen, dass der Freistaat nach einer Möglichkeit sucht, um das zu vermeiden“, erklärte die Elternratsvorsitzende Evelyn Pietzka-Berger von der 151. Oberschule.

Die Schule wird zum kommenden Schuljahr in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt. Dieser Schritt hat es auch für die Schulleitung in sich: Die Leitungsstelle wird ausgeschrieben. Das gleiche Prozedere muss auch die Universitätsschule in Dresden durchlaufen, die ebenfalls in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt wird. Beide Schulen befinden sich in der Trägerschaft der Stadt Dresden.

Bewerbung auf eigene Stelle

Es sind die ersten beiden Schulen in Sachsen, die damit von einer durch einen Volksantrag für längeres gemeinsames Lernen erkämpften Änderung des Schulgesetzes profitieren, mit der in Sachsen Gemeinschaftsschulen erst möglich geworden sind. In diesen Schulen können Kinder von der 1. bis zur 12. oder in Kooperation mit einer Grundschule von der 5. bis zur 12. Klasse gemeinsam lernen, unabhängig vom angestrebten Abschluss.

In Dresden müssen sich nun die gegenwärtigen Schulleiterinnen Miriam Bankert von der 151. Oberschule und Maxi Heß von der Universitätsschule auf ihre eigenen Stellen bewerben. Das Kultusministerium argumentiert, mit der Umwandlung in eine neue Schulform gebe es ein anderes Anforderungsprofil, es gebe mehr Geld aufgrund einer höheren Einstufung und die bisherige Leitungsverantwortung erlösche mit der Schulartänderung.

Kein Verständnis bei Eltern

Die Elternvertreter von der 151. Oberschule haben kein Verständnis dafür. „Wir waren froh, als der Stadtrat die Umwandlung beschlossen hat“, erklärt die Vorsitzende. Sie hofft, dass der Freistaat nicht versucht, mit dieser Praxis andere Schulen von einer Umwandlung in eine Gemeinschaftsschule abzuschrecken. Die neue Schulform habe es nicht leicht gehabt in Sachsen. Da nähre das Vorgehen Mutmaßungen, dass „hier irgendjemandem etwas nicht schmeckt“. Pietzka-Berger: „Wir Elternvertreter möchten unsere absolut engagierte Frau Bankert nicht hergeben und sprechen damit für die gesamte Elternschaft.“

Betroffen sein könnte demnächst auch die Kurfürst-Moritz-Schule in Boxdorf, die auch bei Dresdnern ob ihres guten Rufes seit Jahren auf großes Interesse stößt. Der Gemeinderat von Moritzburg hat die Umwandlung der Oberschule in eine Gemeinschaftsschule beim Land beantragt. Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos) zeigt sich gelassen. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass der alte Schulleiter dann auch der neue ist“, erklärte er auf DNN-Anfrage. Das Ansehen der Schule sei eng mit Schulleiter Heiko Vogel und seinem Team verknüpft. Hänisch frage sich aber, warum die Umwandlung in Dresden so schnell geht und bei ihm auf dem Land alles viel länger daure.

Minister verteidigt Vorgehen

Kultusminister Christian Piwarz verteidigte am Montag die Personalpraxis beim Wechsel der Schulform. „Das ist ein ganz normales Verfahren“, trat der CDU-Politiker jedweden Mutmaßungen entgegen. Er müsse sich an Recht und Gesetz halten. Wer schon auf einer Stelle sitze, bringe sein Renommee mit in das Verfahren ein. „Es gibt keinen Grund zur Aufregung“, fügte er hinzu.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dresdens Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) hatte zuvor bereits den amtierenden Schulleiterinnen den Rücken gestärkt. Er lobte die bisherige Zusammenarbeit (DNN berichteten). Zudem machte er deutlich, dass er „sich nicht vorstellen kann, dass die Stellen gegen den Willen des Schulträgers besetzt werden“.

Klare Ansage ans Land

Laut Robin Wunderwald vom Elternrat der Universitätsschule steht die Elternschaft geschlossen hinter Schulleiterin Heß und will das gegenüber dem Land auch klar kommunizieren. Die Argumentation des Ministeriums mag juristisch nachvollziehbar sein, praktisch sei es für ihn jedoch „grenzwertig, wenn sich die Schulleiterinnen auf ihre eigene Stelle bewerben“ müssten.

Mit Herzblut würden sie sich für eine in Sachsen längst überfällige Schulform einsetzen. „Das ihnen jetzt Steine in den Weg gelegt werden, ist traurig.“

Von Ingolf Pleil