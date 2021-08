Dresden

Eigentlich hatte Johannes Peschel den riesigen Elefanten in der Weißen Gasse schon fast vergessen. Kein Wunder, denn fast 60 Jahre ist es her, dass der Bildhauer die Rüsseltier-Rutsche aus Beton gemeinsam mit seinen inzwischen verstorbenen Kollegen Egmar Ponndorf und Vinzenz Wanitschke als Spielgerät im Auftrag der Genossenschaft Kunst am Bau schuf. „Ich habe da seit einer Ewigkeit nicht mehr dran gedacht“, sagt der rüstige 90-Jährige, „erst vor kurzem ist der Elefant wieder zu verblüffender Aufmerksamkeit gekommen.“

Denn es gibt noch eine weitere Elefantenrutsche, die im Leipziger Palmgarten steht und vor einigen Wochen einen Gastauftritt in der Krankenhaus-Serie „In aller Freundschaft“ hatte. In der Serie diente der Elefant zwei Ärzten als Treffpunkt und Anlass, in nostalgischen Kindheitserinnerungen an die Elefantenrutsche zu schwelgen. Seither wird Peschel gelegentlich wieder auf den Betonkoloss angesprochen.

Elefanten in der ganzen DDR zu finden

„Wir haben das Vieh damals zuerst in Gips aufgebaut, dann die Negativformen genommen und an die Ernst-Thälmann-Straße, die heutige Wilsdruffer Straße geschafft. Da haben wir das Ding direkt vor Ort betoniert, mit Eisen drin und allen Schikanen“, erinnert sich Peschel an den Aufbau des als Rutschbahn für Kinder konzipierten Schwergewichts, das aus der Kindheit vieler Dresdner kaum mehr wegzudenken ist.

Für einen weiteren Elefanten, den im Leipziger Palmengarten, reichten die Negativformen aus, spätere Nachfolger entstanden in vereinfachter Form aus 14 Fertigbetonteilen und waren in der ganzen DDR zu finden. „Wir haben viele Städte kennengelernt in dieser Zeit, denn wir haben auch andere Spieltiere entworfen und vor Ort aufgebaut. Die wurden aber nach der Wende alle weggerissen, die haben dem West-TÜV nicht standgehalten“, sagt der Bildhauer. Übrig geblieben sind nur die beiden Vorläufer der Serie. „Das wäre auch mühsam, die abzureißen“, sagt ihr Schöpfer und lacht.

Status als Kulturdenkmal vor sechs Jahren

Über den Zustand des Dresdner Elefanten kann er nur den Kopf schütteln: „Ich möchte da nicht mehr runterrutschen, so wie der aussieht“, stellt er klar. „Kinder nutzen das wohl noch, aber das sieht ja wirklich wüst aus.“ Die ursprüngliche Bronze-Rutschbahn ist – anders als beim Leipziger Bruder – nicht mehr erhalten.

Seit der Elefant vor sechs Jahren den Status als Kulturdenkmal zuerkannt bekam, wurde der Dickhäuter zudem restauriert und mit einem neuen Anstrich versehen. Peschel kann dem neuen Look des Elefanten zwar nur wenig abgewinnen, steht seinem Werk aber dennoch eher unemotional gegenüber: „Das Leben besteht aus Episoden, das war nur eine von vielen. Das ist 60 Jahre her, das ist ja schon gar nicht mehr wahr.“ Und Episoden gab es viele in Peschels Leben.

Studium an der Hochschule für Bildende Künste von 1853 bis 1958

Eher zufällig ist der gebürtige Kamenzer zu seinem Beruf gekommen. „Mein Vater hatte ein Grabsteingeschäft, da hat sich das so ergeben.“ Beim Dresdner Traditionsbetrieb Hempel ließ sich Peschel zum Steinmetz ausbilden. „Eine tolle Zeit war das“, erinnert sich der Pensionär, „da habe ich sehr schnell sehr schöne, richtige Bildhauerarbeiten unter die Finger gekriegt. Das waren sehr gute, intensive Jahre.“

Auch während seines Studiums an der Hochschule für Bildende Künste Dresden von 1853 bis 1958 arbeitete er weiter in seinem Ausbildungsbetrieb. „Da habe ich vor allem restaurative Arbeiten gemacht, unter anderem mehrere Putten der Rathaustreppe in Görlitz, da habe ich eigentlich mehr gelernt als im Studium.“

Bronzefigur „Stumme Kattrin“ gestohlen

An Aufträgen mangelte es dem bildenden Künstler nicht zu DDR-Zeiten, auf die Zeit der Spielplastiken folgte die der Betonstrukturen, die ebenfalls vom Trio Ponndorf, Peschel und Wanitschke entwickelt wurden. „Da haben wir viel mit Strukturen, Mustern und ornamentalen Effekten gespielt, das war in der DDR der 60er und 70er Jahre sehr gefragt für Abgrenzungen und repräsentative Einfahrten. Damit hatten wir gut zu tun damals, weil wir angewandte Dinge gemacht haben, die nicht nur schick aussahen, sondern auch einen gewissen Nutzen hatten.“ Hinzu kamen Einzelarbeiten und Aufträge für Plastiken, wie die 1964 aufgestellte Bronzeplastik „Schüler und Lehrer beim Polytechnischen Unterricht“, die noch heute vor dem Marie-Curie-Gymnasium steht.

Weniger Glück hatte die ebenfalls bronzene „Stumme Kattrin“, die seit 1965 vor der Grundschule am Terrassenufer ihren Platz hatte: „2014 wurde die Schule renoviert und die Plastik gemaust – wahrscheinlich ist sie in derselben Nacht noch zerstückelt worden“, fasst der Bildhauer pragmatisch das mutmaßliche Schicksal seiner Schöpfung zusammen. Er freut sich dennoch, dass die Stadt nach diesem Vorfall mit dem Auftrag einer Nachbildung an ihn herantrat, die er nach alten Skizzen und Fotos „einigermaßen identisch wieder hinbekommen“ habe. Zu sehen ist die Figur aus Mutter Courage heute vor dem Bertold-Brecht-Gymnasium in Striesen.

Auch an Literatur, Politik und Musik interessiert

Mit Bronze arbeitet Peschel heute kaum noch. „Wenn man frei arbeitet, dann ist das nichts“, bekennt er freimütig, zu teuer sei das edle Material. Hauptsächlich arbeitet Peschel, der nach wie vor jeden Tag in seiner Werkstatt steht, inzwischen mit Sandstein.

Doch auch dieses Material hat seine Tücken: „Das ist gar nicht mehr so einfach zu kriegen, neu sowieso nicht, aber auch mit den alten Stücken ist es nicht so einfach. Das ist oft furchtbar hartes Zeug, wo man auch nicht immer weiß, was einen erwartet.“ So greift er weiterhin oft auf Beton zurück, auch wenn sich das Käuferinteresse eher in Grenzen hält. „Das spielt für mich keine Rolle“, sagt Peschel, der sich neben der Bildhauerei auch für Literatur, Politik und Musik interessiert. „Jetzt ist die Zeit, wo man mal machen sollte, was man will oder was einem einfällt.“

Ehefrau Eva ist ebenfalls Bildhauerin

Gerade haben es ihm vor allem Büßer angetan. „Das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Jeder im Leben hat ja mal was verkehrt gemacht und muss dann irgendwie damit zurechtkommen.“ Unzählige Figuren tun bereits Buße im Garten von Peschels ausgebautem historischen Gehöft in Omsewitz, ein verwunschen wirkender, idyllischer Ort, der fast ein bisschen aus der Welt gefallen scheint.

Am Morgen meines Besuchs hat Peschel bereits etliche Eimer Wasser an die üppige Bepflanzung gegossen, er ist immer in Bewegung. „Corona“, sagt Peschel, „ist mir außerordentlich gut bekommen, wir haben ja viel Auslauf hier, es gibt immer was zu tun.“ Nur Besuch habe es weniger gegeben. Sein Sohn lebt mit seiner Familie ebenfalls auf dem Anwesen, im alten Wohnhaus. Peschel und seine Frau Eva, ebenfalls Bildhauerin, wohnen seit Anfang der 80er Jahre im ausgebauten ehemaligen Kuhstall und Heuboden. Als Glücksfall bezeichnet der rüstige Rentner den Kauf des Grundstücks 1974, „auch wenn unsere Freunde uns allesamt für übergeschnappt erklärt haben damals“, sagt er und lacht.

„Mit Holz hab ich nichts am Hut“

„Ein wildes Villenleben“ hatte das Paar bis dahin geführt, in der Villa Petersburg in Blasewitz. „Da haben wir residiert damals, in repräsentativen Räumen mit 4,30 Meter Deckenhöhe, irre Partys haben wir da gefeiert“, erinnert sich Peschel und lacht.

Trotzdem habe ihn das Ländliche immer mehr gereizt, „das war nie so richtig mein Klima da. Und rückblickend war das trotz der vielen Arbeit eine goldrichtige Entscheidung, nach der Wende hätten wir ganz schön alt ausgesehen mit dieser Villa.“

Fast zehn Jahre investierte er in den Umbau, ehe die Familie einziehen konnte, machte viel selbst. „Fast alles eigentlich, bis auf Heizung und Elektrik. Und die Holz-Geschichten, mit Holz hab ich nichts am Hut.“

Auch am Altar der Frauenkirche mitgewirkt

Auch mit dem Geldverdienen wurde es schwieriger nach der Wende, dennoch war der Bildhauer gut beschäftigt. „Bis Ende der 90er Jahre habe ich viel für das Schloss restauriert, etwa die südwestlichen Wendelsteine an den Aufgängen zum Fürstenzug hin, die drei Bilder vom Trojanischen Krieg auf Sandstein und viele Figuren, das war ja alles kaputt.“

Gern erinnert sich Peschel an die Zusammenarbeit mit dem vor kurzem verstorbenen Professor Magirius vom Amt für Denkmalpflege: „Das war ein sehr guter Mann mit einem unglaublichen Gefühl für die Dinge, der hat immer sehr intensive und einfühlsame Ratschläge gegeben.“

Auch am Altar der Frauenkirche wirkte Peschel in seinen letzten Berufsjahren mit. Eine Zeit, die er rückblickend lieber aus seinem Gedächtnis streichen würde: „Da habe ich mich verleiten lassen, das war überhaupt nicht schön. Ein abgehängter, stockdunkler Raum, mit grellen Strahlern beleuchtet, da haben meine Augen heute noch was davon. Da war ich froh, wie ich da aufgehört habe, nach anderthalb Jahren. Ich wollte dann auch nach all der Zeit endlich mal nur noch für mich arbeiten.“ Und das tut Johannes Peschel nun, mit einer ungebrochenen Liebe zu seinem Beruf und der Gelassenheit von einem, der weiß, dass das Leben aus Episoden besteht.

Von Kaddi Cutz