Dresden

Ein klappriger Aufzug bringt die Gruppe aus Journalisten und Fotografen durch einen Schacht 18 Meter in die Tiefe, ehe sie den Tunnel betreten kann. Dort herrscht Stille. Nur das leichte Rauschen der Belüftungsanlage ist zu hören. Wer die Augen schließt, könnte sich auch einbilden, es sei die Elbe. Doch die fließt wenigstens sieben Meter über den Köpfen der Besucher – die am Dienstag Dresdens einzigen Elbtunnel begehen konnten.

Investition: 40 Millionen Euro

Dieser Elbdüker ist eine 245 Meter lange Betonröhre, die nahe der Marienbrücke zwischen dem Volksfestgelände Pieschener Allee auf Altstädter und der Uferstraße auf Neustädter Seite verläuft. Sie ist Herzstück eines großen Ausbauprojekts, mit dem die Stadtwerke Drewag die Fernwärmeversorgung voranbringen wollen. „45 Prozent der Treibhausgasemissionen entstehen bei der Wärmeerzeugung“, sagt Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP). „Da gibt es also das größte Einsparpotenzial an Kohlendioxid.“ Und der Fernwärmeausbau sei ein guter Weg, es zu heben, wie Drewag-Chef Frank Brinkmann anfügt.

Projektleiter Ulrich Fürst in der Armaturenkammer auf Neustädter Seite. Dort laufen die Leitungen zusammen und werden die Fernwärmeströme gesteuert. Quelle: Anja Schneider

Denn Fernwärme wird durch Kraft-Wärme-Kopplung in den Drewag-Kraftwerken bei der Stromerzeugung mit gewonnen und anschließend durch dicke Leitungen zu den Abnehmern gebracht. Diese Kraftwerke verbrennen zwar noch Erdgas, aber das eben besonders effizient. 3300 Tonnen Kohlendioxid soll das Ausbauprojekt Pieschen und Leipziger Vorstadt daher einsparen helfen – im Jahr. Deshalb wird das mehr als 40 Millionen Euro teure Vorhaben, bei dem der Elbtunnel allein ein Viertel der Kosten ausmacht, auch mit rund neun Millionen Euro von Europäischer Union und Stadt gefördert.

62 vier Meter lange Betonsegmente ins Erdreich gepresst

Seit 2017 läuft der Fernwärmeausbau vor allem in Pieschen – und verlangt mit ständig wechselnden Straßensperrungen einiges von den Bewohnern ab. Der Tunnelbau lief dagegen weitgehend unbemerkt. Nur die aus Hochwasserschutzgründen mit vier Meter hohen Wänden versehenen Schächte an beiden Ufern fallen ins Auge. Am 20. Juli begann eine Tunnelbohrmaschine damit, beide unterirdisch zu verbinden. 62 vier Meter lange Betonsegmente mit 2,60 Meter Innendurchmesser wurden dabei hinter der Bohrmaschine ins Erdreich gepresst. „Der Vortrieb verlief komplett problemlos“, sagt Ulrich Fürst, der bei der Stadtwerketochter Drewag Netz als Projektleiter für den Tunnelbau arbeitet. Nach zweieinhalb Wochen sei die Bohrmaschine im Zielbauwerk auf Neustädter Seite angekommen – „mit nur wenigen Millimetern Abweichung“.

Die ersten der einen halben Meter dicken Fernwärmehauptleitungen liegen schon im Tunnel. Quelle: Anja Schneider

Nach einigen Ausbauarbeiten ist der Tunnel jetzt begehbar. In der Röhre selbst sind schon die ersten Traversen eingebracht, auf die später die einen halben Meter dicken Fernwärmehauptleitungen auf Rollen gelagert werden. Diese müssten sich bewegen können, weil sie großer Hitze und Druck ausgesetzt sind, wie Ulrich Fürst erläutert. Mitte Dezember soll das erste Mal bis zu 120 Grad Celsius warmes Wasser durch die Leitungen unter der Elbe fließen.

Hafencity und Schulcampus Pieschen sind Großabnehmer

Das sei dann auch ein wichtiger Schritt in Sachen Versorgungssicherheit, wie Frank Brinkmann meint. Denn bisher gibt es nur eine einzige Hauptleitung, die die wichtigsten Fernwärmeerzeuger Nossener Brücke und Reick auf Altstädter Seite mit dem Fernwärmenetz auf Neustädter Seite verbindet. Diese verläuft in der Carolabrücke – und kommt mit den Netzausbau in Pieschen an ihre Leistungsgrenze. Deshalb wird der Elbtunnel gebraucht – und um im Havariefall eine Alternative zu haben, die den Osten und Norden der Stadt versorgt.

Bisher haben sich etwa 225 neue Kunden in Pieschen und der Leipziger Vorstadt gefunden, sagt Norbert Gassel. Er leitet das gesamte Ausbauprojekt. Unter den neuen Fernwärmeabnehmern finden sich viele Eigentümer von Mehrfamilienhäusern, die nun so langsam die in den 1990er Jahren installierten Heizkessel erneuern müssten und sich vom Fernwärmeangebot der Drewag überzeugen ließen. Es sind aber auch Großabnehmer darunter, etwa die gesamte Hafencity und der Schulcampus Pieschen. Insgesamt 40 Megawatt Leistung nehmen diese Neukunden bisher ab – die Leitungen im Elbtunnel bieten 100 Megawatt. Da ist also noch Luft nach oben. „Die Drewag hat ja auch noch viel vor“, sagt Ulrich Fürst. Das Fernwärmenetz soll in den nächsten Jahren weiter nach Trachau und Mickten wachsen, wo auf einer Wiese zwischen Flutrinne und Elbepark ein neues Stadtviertel geplant ist.

Um den Elbtunnel wird es dann ruhig sein. Im Frühjahr sollen letzte Arbeiten beendet sein. Dann werden von dem Bauwerk, zu dem auch ei­ne allerdings aus der Ferne gesteuerte Armaturenkammer auf Neustädter Seite gehört, nur drei Schachtdeckel und ein als Bank getarnter Belüftungsschaft zu sehen sein. Zwei Mal im Jahr werden die Schachtdeckel geöffnet, wenn Techniker zur Kontrolle durch Dresdens einzigen Elbtunnel gehen.

Von Uwe Hofmann