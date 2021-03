Dresden

Der Verein Elbhangfest e.V. teilt mit, dass die traditionelle Veranstaltung auch in diesem Jahr ausfällt. Angesichts der aktuellen Pandemielage und den Verzögerungen bei den Impfungen sehe man keine Möglichkeit mehr, das Fest zwischen Loschwitz und Pillnitz am letzten Juni-Wochenende zu veranstalten.

Aufgrund der nötigen Vorlaufzeit für das umfangreiche Festprogramm hat sich der Vorstand des Vereins entschieden, das diesjährige Fest bereits am 25. März abzusagen. Der Verein wolle auf diese Weise Planungssicherheit für alle Mitwirkenden am Hang schaffen und die Gesundheit der Gäste auf keinen Fall gefährden. Zudem seien die zu erwartenden Hygieneauflagen bei einem Fest dieses Charakters mit Weindörfern, weiträumigem offenem Gelände und Kirchen als Konzerträumen nicht erfüllbar, heißt es in der Mitteilung des Verbandes.

Crowdfunding-Aktion soll Verein retten

Um die laufenden Fixkosten bis zum Fest im nächsten Jahr decken zu können, startet der Elbhangfest e.V. nun eine Spendenaktion auf der Crowdfunding-Plattform „99 Funken“. Denn nur mit Hilfe vieler Fans könne man die Planungen für das traditionsreiche Kultur- und Familienfest fortsetzen und den Loschwitzer Weihnachtsmarkt vorbereiten. Der gemeinnützige Verein bittet deshalb um Spenden, um das zweite Corona-Jahr zu überstehen – damit es 2022 wieder ein Elbhangfest geben kann. Auch der Dresdner Künstler Tom Pauls unterstützt den Aufruf mit einem sehr persönlichen Statement auf der Plattform im Internet.

Am ursprünglichen Elbhangfest-Freitag am 25. Juni soll außerdem die Festschrift „30 Jahre Elbhangfest“ erscheinen. Diese kann für 20 Euro erworben werden, um zur Erhaltung des Festes beizutragen. Die Publikation ist auf 1000 Exemplare limitiert und kann bei den Händlern rund um den Körnerplatz oder im Vereinsbüro erworben werden.

Spenden unter www.99funken.de/elbhangfest-retten.

Von Annafried Schmidt