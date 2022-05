Dresden: Elbhangfest soll im Juni stattfinden

Dresden

Das 30. Elbhangfest soll vom 24. bis 26. Juni stattfinden. Wie der verantwortliche Verein mitteilte, hatte die Mitgliederversammlung am 28. April das Vorhaben mit „sehr großer Mehrheit“ beschlossen. Die vergangenen zwei Jahre war das Event pandemiebedingt ausgefallen.

Zu den Programmhighlights gehört laut den Organisatoren „Moiré Experience – der Hang zum Himmel“ am 25. Juni um 22 Uhr. Vor der Bühne in Loschwitz am Blauen Wunder bekommen Interessierte eine „atemberaubende Luftartistik mit Formen, Farben und Live-Musik“ dargeboten.

Konzert von Jan Vogler

Ansonsten können sich Besucher auf viel Live-Musik freuen – etwa von La Fanfarria del Capitán. Die argentinische Band ist aus dem Soundtrack der beliebten Serie „Haus des Geldes“ bekannt. Im Schlosspark Pillnitz gibt es unter dem Motto „Fantasieschloss Pillnitz – Flanieren, Staunen und Genießen“ ein Parkfest.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ebenfalls im Schlosspark findet das Abschlusskonzert von Cellist Jan Vogler statt – dem Intendanten der Dresdner Musikfestspiele. „Und das, was er spielen wird, gehört – aus guten Gründen – zu den Gipfelwerken der europäischen Musikgeschichte“, so die Verantwortlichen. Vogler spielt drei der sechs Suiten für Cello von Johann Sebastian Bach.

Etwa die Hälfte der mindestens zu verkaufenden Tickets seien bereits verkauft, so die Organisatoren. Ab dem 2. Mai geht der Vorverkauf in die nächste Runde: drei Tage Elbhangfest kosten dann 17 Euro. Tickets gibt es unter anderem in allen Konsum-Filialen oder online.

Internet: www.elbhangfest.de

Von ffo