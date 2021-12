Dresden: Elbepark und Altmarkt-Galerie beklagen Umsatzeinbußen

Dresden

Der Einzelhandel in Dresden kämpft in der Vorweihnachtszeit mit der 2G-Regel. Einkaufen darf nur, wer geimpft oder genesen ist. Das drückt den Umsatz teilweise enorm: Während der Center-Manager des Elbeparks von Einbußen zwischen 50 und 60 Prozent spricht, ist das Minus in der Altmarkt-Galerie branchenabhängig unterschiedlich – teilweise aber ebenfalls um mehr als die Hälfte eingebrochen.

Am vergangenen Sonnabend hatten an die 33 200 Kunden den Elbepark besucht. Das seien zwar acht Prozent mehr als am Wochenende zuvor gewesen, sagte Center-Manager Gordon Knabe auf DNN-Anfrage, sei aber dennoch keine Verbesserung zur gesamten Situation.

Kritik seitens der Altmarkt-Galerie

Im direkten Vergleich mit einem nicht Coronajahr hätte der Elbepark bislang 30 bis 40 Prozent weniger Kunden begrüßen können. Das liege sowohl an der 2G-Regel als auch an der verminderten Kauf- und Konsumrate: Mit Blick auf die Teuerungsrate etwa bei Benzin „gehen wir davon aus, dass die Menschen einfach weniger einkaufen“, sagte Knabe.

Vor allem die Monate Oktober bis Dezember seien für viele Händler wichtig. Einige würden in dieser Zeit 60 bis 70 Prozent ihres Jahresumsatzes verdienen. „Ohne staatliche Hilfen hätten wir es bereits jetzt mit einer großen Insolvenzwelle zu tun.“ Knabe könne die 2G-Regel nachvollziehen. Mögliche andere Konzepte wollte er nicht kommentieren. Er sei schließlich kein Virologe.

Christian Polkow hingegen kritisierte die Maßgabe auf Anfrage. Zumindest teilweise. Polkow ist Center-Manager der Altmarkt-Galerie – und bezog sich in seiner schriftlichen Antwort auf ein erst kürzlich gefälltes Urteil des Oberverwaltungsgericht Lüneburg.

Das Gericht hatte die 2G-Regel für das Bundesland Niedersachsen gekippt. Es sah keine ausreichenden Belege dafür, dass sich Menschen in Geschäften mit Corona infizieren. Eine FFP2-Maske würde das Risiko ausreichend stark reduzieren – die Beschränkung für Ungeimpfte und die Belastung für Händler durch diese Regel seien daher unangemessen.

„Die Position, dass der Einzelhandel mit seinen Hygienekonzepten, modernen Belüftungsanlagen und Maskenpflicht – bewiesen durch zahlreiche Studien – kein Pandemietreiber ist, habe ich als Mitglied des Handelsverbandes im November auch deutlich an die sächsische Politik in den Online-Diskussionsrunden mit Ministerpräsident Michael Kretschmer adressiert“, sagte Polkow.

Keine Weihnachtsmärkte, fehlende Touristen

Er sei nun sehr gespannt, inwieweit sich das Urteil auf anstehende Verfahren in Sachsen und anderen Bundesländern auswirken werde. Laut Robert Koch-Institut lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen am Montag bei 177,1 – im Freistaat bei 719,2.

Ähnlich wie der Elbepark kämpfe die Altmark-Galerie mit einem „Frequenzminus“, womit Polkow die Anzahl an Kunden meint. In den ersten Wochen unter 2G-Bedingungen hätte das Minus zwischen zehn und 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr betragen. Mit Blick auf 2019 „hat sich die Frequenz mehr als halbiert“, erklärte Polkow.

Wichtigste Ursachen dafür seien neben der 2G-Regel die Absage der Weihnachtsmärke und die gänzlich fehlenden Touristen sowie Geschäftsreisenden. „Für die meisten Einzelhändler und Gastronomen sind das leider erneut äußert harte Rahmenbedingungen, die neben der Überbrückungshilfe III weitere staatliche Hilfsmaßnahmen notwendig machen.“

Während Sportartikel und Unterhaltungselektronik nach wie vor gut laufen, ist die Modebranche besonders stark betroffen, so Polkow. „Es fehlen die Anlässe, um sich neu einzukleiden.“ Nichtsdestotrotz seien alle bemüht, auch unter 2G den Kunden einen „schönen Weihnachtseinkauf“ zu ermöglichen. Die meisten Einzelhändler seien erleichtert, „das Weihnachtsgeschäft nicht komplett dem Online-Handel überlassen zu müssen.“

Von Felix Franke