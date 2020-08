Dresden

Gerade als die Dresdner Eismanufaktur Paupau aus dem Winterschlaf erwachen wollte, kam das Coronavirus. Wie vielen sächsischen Betrieben machte die Pandemie den Inhabern Vanessa Bravo und Armando Reyes das Leben schwer. Besonders Ende Mai, als das Paar entscheiden musste, ihr Café Paupau Deli am Schießhaus zu schließen.

Bereits seit 2012 ist Paupau die Adresse in der Landeshauptstadt, wenn es um das Thema Speiseeisproduktion geht. Das Familienunternehmen setzt bei der Eisproduktion auf natürliche Zutaten und verzichtet auf Geschmacksverstärker sowie Farb- oder Konservierungsstoffe. Das Ergebnis sind glutenfreie Eiskreationen mit exotischen Noten und spannenden Kombinationen in einer kompostierbaren Bio-Verpackung – stets nach Armandos Motto: So wenig Zucker wie nötig und so viel Fruchtanteil wie möglich.

Eis mit dem gewissen Etwas

Bei einer gemeinsamen Reise nach Mexiko-Stadt wurde vor zehn Jahren der Grundstein für Paupau gelegt. Denn in Mexiko, Armandos Heimat, ist das Eishandwerk eine alte Tradition. „Dort gibt es vor allem Sorbets als Eis am Stiel, wegen der Hitze“, erzählt Armando. Bei dem Trip nach Mexiko-Stadt probierte Vanessa erstmals ein dort hergestelltes Sorbet und war hellauf begeistert. „Durch Zufall sahen wir danach eine Studie, bei der Deutschland den dritten Platz beim weltweit höchsten Eisverbrauch belegte. So entstand die Idee, hierzulande etwas Eigenes zu kreieren“, sagt Vanessa.

Wichtig war ihnen, kein klassisches Milcheis zu produzieren, das es an jeder Ecke gibt. „Es sollte stattdessen frisch und besonders sein. Und wir haben von Anfang an Wert auf eine natürliche und nachhaltige Herstellung gelegt“, betont Armando. „In Deutschland darf ein Eis bereits ab 20 Prozent Fruchtanteil als Sorbet bezeichnet werden. Jede unserer Kreationen hat einen Anteil von mindestens 50 Prozent“, erklärt der 36-Jährige. Zu Beginn klopfte das Paar an die Türen vieler Dresdner Gastronomen und verteilte Kostproben ihrer Eissorten – mit Erfolg. Viele der auf diese Weise angeworbenen Kunden beliefert das Duo noch heute.

Vor vier Jahren erfüllt sich das junge Paar dann den Traum von einem eigenen Café. Zusätzlich zur Eismanufaktur eröffnet in Dresden-Mitte das Paupau Deli. Beide beschreiben es als Treffpunkt für Menschen aus aller Welt, geprägt durch die Nähe zur Musikhochschule und zu den Theatern am Kraftwerk Mitte. „Für uns war es ein zweites Zuhause“, sagt Vanessa.

Mit Kreativität durch die Not

„Wir leben vom Sommer und von der Gastronomie“, sagt Armando. Während des Corona-Lockdowns im März musste das Unternehmerduo deshalb schnell handeln. Schließlich galt es, zwei Mieten und zwei Teams zu finanzieren. So wurde kurzerhand Eis via Instagram und E-Mail verkauft, das anschließend im Deli abgeholt werden konnte. „Wir kreierten jede Woche vier neue ausgefallene Sorten. Das Angebot wurde so gut angenommen, dass wir es bis heute machen“, erzählt Armando.

Auch Eistorten zu Geburtstagen oder Hochzeiten wurden vermehrt bestellt – beispielsweise von Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ( CDU) zu seiner Hochzeit im Juli. Während dieser schwierigen Lage hat die beiden vor allem die Solidarität in Dresden beeindruckt. „Alle helfen sich, ohne zu zögern und versuchen, die lokalen Unternehmen zu unterstützen. Besonders die finanzielle Hilfe der Stadt war unsere Rettung“, resümiert Armando.

Die Pandemie ist für sie aus unternehmerischer wie familiärer Sicht bisher nicht einfach gewesen. „Auch wir hatten Angst und Sorgen um unsere Zukunft. Aber wir mussten unseren Weg finden, so wie alle anderen auch“, erzählt Armando. Er stammt aus Mexiko, Vanessa ist gebürtige Spanierin – beide Länder sind von der Corona-Pandemie besonders betroffen. „In Dresden zu sein, fühlt sich manchmal an, wie in einer Parallelwelt zu leben. Was unsere Familien in ihrer Heimat erleben, kann man sich hier nur schwer vorstellen“, sagt Vanessa. Allein von Armandos Familie sind drei enge Angehörige gestorben.

Ein Grund für die Schließung des Cafés war dem Unternehmerduo zufolge Corona – aber auch, dass die Eismanufaktur vernachlässigt wurde. „Es war viel Energie und Aufwand nötig, um eine Stammkundschaft für das Deli aufzubauen. Wir hatten nie die Zeit, richtig über unsere Zukunft nachzudenken. Corona bot uns die Chance, uns mit unserer Richtung und unseren Zielen zu befassen“, erzählt Armando. Und dabei sei schnell klar gewesen: Die Seele der Firma ist das Eis.

„Das Deli war wie ein Kind“

„Die Manufaktur und das Deli zu managen, war für uns immer ein Balanceakt – mit dem Wissen, dass einer der Betriebe zu kurz kam. Wir haben gespürt, dass diese Zeit vorbei ist“, sagt Vanessa. „Natürlich hat die Entscheidung weh getan, das Deli war wie ein Kind. Aber wir sind jetzt kreativer und arbeiten fokussierter an der Eismanufaktur. Für uns war es im Nachhinein der richtige Weg.“

Corona war für das Paar „wie eine kalte Dusche“. Aber nun sei es Zeit, nach vorne zu schauen. „Wir haben viel gelernt und sind positiver Dinge“, sagt Armando. Alle Paupau-Eisliebhaber dürfen nach der Schließung des Paupau Delis weiterhin gespannt bleiben – denn 2021 wollen Vanessa und Armando mit anderen Neuigkeiten überraschen. „Irgendetwas Neues soll kommen, Paupau 2.0“, verrät Armando. Bis dahin bleibt Paupau online und mit einem Eisfahrrad vor dem Art+Form auf der Bautzner Straße präsent.

Wer das Unternehmen unterstützen möchte, findet das Paupau-Eisfahrrad donnerstags bis sonnabends von 14 bis 19 vor dem Art+Form, Bautzner Straße 11. Eisbestellungen sind per E-Mail an vanessa@pau-pau.com möglich und können an der Eismanufaktur, Dohnaer Str. 73, oder am Eisstand am Art+Form abgeholt werden. Einen Überblick über das Angebot gibt es auf dem Instagramkanal „@paupaudresden“.

