Bei minus zehn Grad Celsius trauen dick eingepackte Spaziergänger ihren Augen nicht: Am Ufer der Kiesgrube Leuben steht ein Mann in kurzen Hosen, Schuhen und Handschuhen. Kurz darauf ist nur noch ein Knacken und Krachen zu hören, der offenbar kälteresistente Mann verschwindet im Wasser.

Der Eisbader ist Mattes Brähmig, Projektmanager und Extremsportler aus Dresden. Er nahm schon mehrfach am Tough Guy Race nahe Birmingham teil. Hier wird den Sportlern alles abverlangt. Es gilt, brennende Hindernisse zu überwinden, durch Matsch zu robben und auch Schwimmen im Eiswasser gehört dazu. Nichts für Warmduscher also.

Eisbaden gelingt nicht von jetzt auf gleich

„Leider finden auf Grund der aktuellen Coronalage keine Wettkämpfe statt, ich wäre jetzt wieder nach England zum Tough Guy Race geflogen“ erzählt der 35-Jährige. „Nun heißt es die Motivation hochhalten, das ist nicht immer leicht. Ich trainiere bis zu zehn Stunden die Woche, dazu zählt Ausdauertraining, Kraftsport und eben auch Baden gehen“ berichtet der ehrenamtliche auch als Sanitäter tätige mit einem Lächeln.

Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Das gilt auch beim Eisbaden. Quelle: Tino Plunert

„Aber ich weiß was ich tue, ich kennen meinen Körper und das ist wichtig. Wer noch nie Eisbaden war, kann auch nicht von jetzt auf gleich damit beginnen. Dafür ist ein langes Training notwendig.“ Vorsichtig steigt Brähmig in die zugefrorene Kiesgrube, zerbricht sachte das Eis, schiebt die kleinen Eischollen beiseite und setzt sich in das kalte Wasser.

Wie ein Buch hält Brähmig eine Eisscholle in der der Hand. Nach einer kurzen Weile steigt er wieder aus den Fluten. „Der erste Schritt kostet immer Überwindung, dann geht es. Nach kurzer Zeit spürt man das Stechen auf der Haut“, erzählt der Projektmanager vom Frauenhofer Institut. „Aber jetzt freue ich mich auf einen Tee.“

