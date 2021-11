Dresden

Im Seelsorgezentrum des Uniklinikums Dresden wurde am Montag ein Gedenkort für die hier in der Corona-Pandemie Verstorbenen eingeweiht. Eine hierfür geschaffene Holzskulptur in Form des griechischen Omegas steht da symbolisch für das Ende des Lebens und zum Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie. Hinter dem Omega sind medizinische Geräte aus der Intensivstation ausgestellt. Sie stehen sinnbildlich für den Kampf der Pflegenden, Mediziner und Therapeuten um jedes Leben – auch mit Hilfe der Technik.

Einweihung in aller Stille

Die offizielle Feierstunde mit den Angehörigen musste aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens abgesagt werden und so wurde der Gedenkort in aller Stille eingeweiht. „Angesichts der erneut dramatisch steigenden Infektionszahlen und der zunehmenden Belastung in den Kliniken erleben wir bereits in diesen Wochen, dass wieder mehr Menschen den Kampf gegen das Virus verlieren“, sagte Prof. Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand am Uniklinikum Dresden. „Wir verbinden die Einweihung mit dem dringenden Appell zur Vorsicht, für Abstand, Hygiene und zur Impfung. Nur wenn wir alle gemeinsam Verantwortung zeigen, können wir die vierte Welle der Pandemie noch aufhalten. Das ist ein Kraftakt für uns alle.“

Neben einer Erinnerungsstelle für die Angehörigen soll der Gedenkort gleichzeitig auch den Mitarbeitenden des Uniklinikums die Möglichkeit zum Innehalten und Kraft sammeln geben. Auch an ihnen gehen die Folgen der Pandemie und der oft lange Kampf um die Covid-19-Patienten nicht spurlos vorbei. Anstrengung und Anspannung seien enorm.

Wertschätzung und Dank an die Mitarbeiter

Christoph Behrens, Pfarrer aus dem Team der Seelsorgenden am Uniklinikum: „Mit dem Gedenkort setzen wir zugleich ein Zeichen der Wertschätzung und des Danks für die vielen Mitarbeiter, die sich um die Versorgung der Patienten auch heute noch Tag für Tag kümmern“.

Die Holzskulptur des Künstlers Prof. Ulrich Eißner erweitert das Spektrum des Seelsorgezentrums. Dort gibt es mit dem Raum der Stille eine Möglichkeit zum Innehalten, dem Gedenken und für Trauer – nicht nur für Angehörige, sondern auch für andere Patienten sowie für Mitarbeitende und Besuchende.

Der Gedenkort ist im Seelsorgezentrum zugänglich und unterliegt den aktuellen Besucherregeln. Derzeit herrscht am Uniklinikum ein Besuchsverbot.

Von Clarissa Seiferheldt